Un tren de Renfe se quedó sin aire acondicionado a 40ºC. 1.056 días después, una afectada acaba de cobrar su dinero

¿Cuánto pelearías el reembolso de 31,90 euros? Macarena L.E, vecina de un pueblo de Teruel, lo tiene claro: tres años, si hace falta. Y es que ese es el tiempo que ha estado detrás de Renfe para que el devolviera el precio de un billete entre Zaragoza y Barcelona. ¿El motivo? El aire acondicionado del vagón. Evidente, por el inexistente aire acondicionado del vagón.

¿Que ha pasado? Una usuaria de Renfe llamada Macarena L.E., socia de Facua, ha conseguido que le devuelvan el dinero de un billete de tren que tomó hace tres años. La compañía había prometido que así lo haría con todos y cada una de las personas que tomaron aquel tren pero el dinero nunca apareció en la cuenta bancaria de la usuaria.

Una pequeña odisea. A pesar de adelantarles que devolverían el dinero a los pasajeros, el importe nunca llegó por lo que pasadas unas semanas, la afectada interpuso una reclamación, explican en Facua. Sin noticias sobre la misma pasados tres meses, decidió ponerse en manos del servicio jurídico de la asociación de defensa del consumidor.

Una vez llegados a este punto, la asociación interpuso una nueva reclamación. A dicha queja, Renfe respondió que daba la orden de devolver el dinero pero éste seguía sin llegar. Pasados otros cuatro meses, Facua interpone una nueva queja y Renfe le asegura que ha intentado reembolsar el dinero pero que el procedimiento ha sido rechazado hasta en dos ocasiones. En ese momento, Renfe da indicaciones a Macarena L.E. para que reciba el dinero mediante una plataforma de pago.

Siendo imposible también este método y acumulándose los meses, Facua remite una tercera reclamación a Renfe en la que, sencillamente, le piden que ingrese el dinero en la cuenta bancaria de la afectada, adjuntando el documento que acredita su titularidad. Tres años después de tomar aquel tren, la asociada ha terminado por recibir sus 31,90 euros.

Un viaje... complicado. Y es que, una vez sentados, aseguran en Facua que el revisor informó a los pasajeros que el aire acondicionado estaba roto y que se les devolvería el dinero del viaje en compensación a las molestias causadas. Pero es que el trayecto entre Zaragoza y Barcelona tenía un problema añadido: 18 de julio con salida a las 15:52 horas y llegada las 17:20 horas. Aquel día se reportaban temperaturas máximas de 44 grados.

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Evidentemente, el calor debía ser agobiante en el interior y la afectada asegura que tuvieron que beber agua constantemente para pasar el viaje de la mejor manera posible.

La calidad esperada. A las numerosas reclamaciones interpuestas por Facua, y más allá de que el dinero no se devolviera hasta pasados tres años, Renfe nunca luchó por no devolver el dinero. En su lugar admitían que mandarían de vuelta el dinero por "no haberle ofrecido el servicio con los niveles de calidad" esperados.

Sin embargo, el propio cumplimiento del trámite tampoco parece haber contado con la calidad esperada. Y es que en Facua señalaron a Renfe que estaban incumpliendo el artículo 21.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, según el cual:

"Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación”.

Cuando Facua presentó esta segunda reclamación en la que se recordaba este texto normativo, Renfe llevaba cuatro meses sin dar una respuesta ni abonar el dinero correspondiente.

¿Y si me pasa a mí? Que Renfe haya devuelto el dinero a una pasajera siembra un precedente pero no lleva automáticamente a la compañía a devolver el dinero en caso de avería del aire acondicionado.

En sus normas, Renfe señala que el viajero tiene derecho a recibir una indemnización por la cancelación del viaje, por su interrupción, por una carencia o deficiencia del servicio prestado a bordo o por retraso pero deja claro que dichas indemnizaciones no se llevarán a cabo si:

El motivo es una circunstancia extraordinaria ajena a la explotación ferroviaria como fenómenos meteorológicos extremos (una tormenta que deja sin calefacción un tren en invierno, por ejemplo) o catástrofes naturales

Tampoco si la avería o el problema lo ha provocado el comportamiento del viaajero

Ni tampoco si es el daño de un tercero ajeno a la empresa ferroviaria el que provoca el incidente (personas en la vía, robos de cobre, sabotajes... etc)

Es decir, que la sola ausencia de aire acondicionado no implica que se devuelva el dinero al pasajero automáticamente. Se tendrá que tener en cuenta qué ha sucedido para decidir si la compañía está obligada a actuar de esta manera.

Foto | Nelso Silva

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