Madrid quiere pescar en el enfrentamiento Aena-Ryanair. Objetivo: levantar un segundo aeropuerto para la ciudad

Madrid es la única capital de Europa con un solo aeropuerto. Y, por supuesto, se queda pequeño. Eso, al menos, es lo que consideran los promotores de Air City Madrid Sur, el proyecto que lleva casi una década intentando sacar adelante un nuevo aeropuerto para la ciudad. Tras años sin conseguir avances, las ambiciones se han ido rebajando.

Pero tienen un as bajo la manga: compañías de bajo coste.

¿Qué está pasando? Air City Madrid Sur es un proyecto que se conoce desde hace casi una década. Sus promotores quieren convertir el aeródromo de Casarrubios, que actualmente vive de vuelos privados y formaciones aéreas mayoritariamente, en un aeropuerto comercial que ofrezca una alternativa al actual Madrid-Barajas.

Según sus cuentas, el único aeropuerto madrileño da servicio a casi 10 millones de personas si se tiene en cuenta el área metropolitana de Madrid y los potenciales usuarios que llegan atraídos de zonas cercanas porque o bien no tienen un aeropuerto cerca o bien no se ofrecen esas rutas comerciales.

La intención es ofrecer este segundo aeropuerto como un espacio de alivio para la aviación comercial y de mercancías aprovechando una situación que consideran clave: apenas 30 kilómetros de Madrid pero con salida clara hacia la zona sur.

Tirando de Ryanair. El proyecto para reconvertir este aeródromo en aeropuerto ha vuelto a saltar a los medios esta semana porque Eddie Wilson, CEO de Ryanair, le ha dedicado unas pocas palabras durante el Foro de Nueva Economía de Madrid. Y es que Javier Ruedas, consejero delegado de la empresa promotora de la ampliación, aprovechó el momento para preguntarle a Wilson sobre el proyecto.

Éste confirmó que no tenía muchos conocimientos sobre el mismo pero que ellos siempre se mostraban a favor de la competencia a Aena para rebajar las tasas aeroportuarias. Y es que esto último es de lo que se valen los promotores del proyecto para sacarlo adelante.

Decrecer para crecer. Cuando se presentó el proyecto por primera vez, las ambiciones eran muy altas. Concretamente, se quería convertir Casarrubios en un aeropuerto con capacidad para mover a diez millones de pasajeros. Sin embargo, bloqueada esta propuesta durante años, desde Air City Madrid Sur han buscado esa vía alternativa.

Dicho camino, explican desde Cinco Días, pasa por hacerse más pequeños. Concretamente quieren que el ahora aeródromo pueda mover hasta un millón de pasajeros al año. Esto puede parecer un paso atrás pero les permite buscar un gestor alternativo a Aena (los aeropuertos de mayor capacidad deben operar obligatoriamente con la empresa pública).

Lo que conseguirían con esto es atraer a aerolíneas de bajo coste que quieran operar en Madrid a un precio más bajo. De ahí que Wilson, aunque reconociera no tener muchos conocimientos sobre el asunto, sí apoye la iniciativa.

Los cambios. Ahora mismo, el aeropuerto cuenta con 400.000 metros cuadrados de suelo justo en la frontera entre Madrid y Toledo. De ellos, 30.000 metros cuadrados están ocupados por hangares. La única pista mide ahora 1.000 metros.

Lo que se quiere con el proyecto es ampliar dicha pista a 1.800 metros y construir una segunda pista de 3.200 metros que permita operar vuelos de mayores dimensiones. De igual modo, se quiere construir una terminal para pasajeros de vuelos comerciales y otras dos terminales para los usuarios de vuelos privados.

¿Qué tiene a su favor? Lo que defienden desde la compañía promotora es que el tráfico en Madrid-Barajas está aumentando constantemente y que para 2032 se habrá llegado a la máxima capacidad del aeropuerto. La ampliación que se espera en este aeropuerto apenas "va a tener una vigencia de uno o dos años", señalan en palabras recogidas por La Tribuna de Talavera.

Además, el ahora aeródromo tiene muy buena salida a la A-5, carretera en la que se mueve el tráfico hacia el suroeste de la Península. Esto es una excelente noticia para el transporte de mercancías ya que no tendría que atravesar Madrid para tomar esta ruta.

Pero, además, la situación a 30 kilómetros de Madrid se antoja especialmente buena para las compañías de bajo coste. Es habitual que estas empresas operen en aeropuertos algo alejados a la ciudad en los que pueden ofrecer vuelos más baratos. No estar gestionados por Aena, como sucede en el de Lleida o el de Andorra–La Seu d’Urgell, puede verse por algunas compañías como una fortaleza.

¿Qué tiene en contra? La conexión con Madrid para vuelos comerciales es realmente mala. No hay un tren cercano que conecte con el centro de la ciudad rápidamente y eso lo hace mucho menos atractivo de cara al turismo.

Además, Aena ha defendido reiteradamente que Madrid no necesita un segundo aeropuerto, por lo que las ambiciones para crecer son más complicadas teniendo en cuenta que gran parte del proyecto se basa en las decisiones que han de tomar los ministerios implicados. Eso sí, la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha siempre se han mostrado favorables al proyecto.

Foto | Air City Madrid Sur y Artur Tumasjan

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