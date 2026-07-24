Dario Amodei, CEO de Anthropic: "Mythos es un arma total. Deberías necesitar una licencia de armas para usarlo"

Anthropic y OpenAI corren hacia lo que ya se conoce en Silicon Valley como la IPO (Initial Public Offering u oferta pública inicial) de la inteligencia artificial (IA), con valoraciones que rondan los 965.000 millones y el billón de dólares respectivamente. En este escenario el director general de Anthropic, Dario Amodei, ha concedido una entrevista a Bloomberg en la que reflexiona sobre su trayectoria en esta industria y acerca del precio que es necesario pagar para mantener los valores propios cuando el negocio empuja en la dirección contraria.

Al ser interrogado por la decisión de apostar por herramientas empresariales, como Claude Code o Claude Cowork, en vez de perseguir aplicaciones de consumo más populares, Amodei fue tajante: "O traicionas tus valores o te vuelves irrelevante". Y es que, según este ejecutivo, elegir un modelo de negocio que choque de frente con los valores de una compañía acaba forzando esa disyuntiva tarde o temprano.

No obstante, la advertencia de Amodei no se limita al ámbito empresarial. En esta misma entrevista nos alerta de un fenómeno mucho más impactante y preocupante: la posibilidad de que en los próximos años convivan un crecimiento del PIB disparado y un desempleo muy elevado, sobre todo entre los empleos de oficina de nivel inicial.

La paradoja que preocupa a Amodei

El diagnóstico que lleva repitiendo el máximo responsable de Anthropic desde hace más de un año es el siguiente: la IA podría eliminar la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial en un plazo de uno a cinco años. Amodei insiste en que este titular suele sacarse de contexto y que su mensaje real nunca ha sido puramente catastrofista. Según él es una llamada a anticiparse con políticas macroeconómicas concretas, como los impuestos sobre el uso de los tokens o el rediseño de las plantillas junto a las empresas.

El mecanismo que describe es sencillo, aunque también es inquietante. Cuando se automatiza el 90% de un trabajo, el 10% restante se vuelve mucho más productivo gracias a ese apalancamiento. El problema llega cuando la automatización se acerca al 100% y ya no queda tarea a la que aferrarse. Dentro de la propia Anthropic, sostiene, ya están viviendo esta transición: la IA escribe hoy la práctica totalidad del código, aunque de momento sigue haciendo más productivos a los ingenieros. No los sustituye por completo.

Cuando se automatiza el 90% de un trabajo, el 10% restante se vuelve mucho más productivo gracias a ese apalancamiento

Esta alerta le ha valido críticas por ambos flancos. Jensen Huang, el director general de Nvidia, le ha acusado de confundir tareas con empleos, mientras otras voces hablan directamente de un "marketing del apocalipsis" que beneficiaría a Anthropic. Amodei responde recordando que en su ensayo "La adolescencia de la tecnología" dedicó varias páginas a esa misma distinción y a un listado de posibles soluciones, desde la filantropía privada hasta la intervención estatal.

Este no es el único frente en el que Amodei ha optado por poner límites a su propia tecnología. En la misma entrevista revela que Anthropic retuvo Mythos, su modelo más avanzado para ciberseguridad, porque es capaz de recorrer de forma autónoma toda la cadena de un ataque informático y encontrar vulnerabilidades explotables por sí solo. Las empresas que lo probaron en fase temprana le pidieron directamente que no lo publicara. "Mythos es un arma total. Deberías necesitar una licencia de armas para usarlo", admite. Amodei reconoce que esta decisión le ha costado caro en términos comerciales, aunque insiste en que publicarlo antes de que el resto de la red esté parcheada sería mucho más peligroso.

El propio Amodei enmarca esta insistencia dentro de la misma lógica que aplicó a su modelo de negocio: prefiere provocar que suene la alarma aunque incomode a edulcorar el diagnóstico para no perjudicar la valoración de su compañía de camino a su salida a bolsa. Nadie sabe todavía qué lado ganará esta carrera entre productividad y desempleo. Amodei, al menos, ya ha dejado clara cuál es la alternativa que rechaza.

Imagen | Wikimedia

Más información | Bloomberg

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