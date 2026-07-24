Amancio Ortega bate su récord personal de compras en Europa: más de 800 millones de euros por unas oficinas en París

Un estudio de la Universidad de Zaragoza ha señalado que cuando las temperaturas superan los 37,8 °C nuestra productividad se desploma un 36%. Sin embargo, esa caída no parece afectar al principal inversor inmobiliario en España, que incluso marcando temperaturas máximas en los termómetros de media Europa ha sorprendido al mercado con una inversión de récord.

Hablamos, cómo no, de Amancio Ortega, que ha marcado su récord inversor a este lado del Atlántico en el precio de compra de un edificio de oficinas situado en el número 32 de la Rue de Monceau muy cerca del Arco del Triunfo de París: 800 millones de euros por el inmueble. Según adelantaba el medio especializado Green Street News, es una cifra que coloca esta operación entre las más grandes de toda su carrera como inversor.

Un edificio con inquilinos de peso. El complejo de oficinas se llama Capital 8 y ocupa unos 45.000 metros cuadrados en pleno distrito VIII parisino. Tiene azotea panorámica, jardines y casi 3.700 metros de cubierta vegetal. Dentro trabajan firmas como Mitsubishi, Standard Chartered o la naviera CMA CGM. La ocupación del edificio roza el 95%, algo poco común en un mercado de oficinas que no pasa por su mejor momento.

Su anterior propietario, la gestora Invesco, lo compró en 2018 a Unibail-Rodamco-Westfield por 789 millones de euros. Antes, una reforma había modernizado sus instalaciones sin tocar la fachada haussmanniana tan característica de la capital francesa. Ocho años después, Ortega ha incrementado su precio por quedárselo.

La segunda mayor compra de Pontegadea. Solo hay una operación que, hasta la fecha, supere el importe de esta compra en el historial de Pontegadea. Fue la inversión que el brazo inversor de Ortega hizo en el Royal Bank Plaza de Toronto, cerrada en 2022 por unos 838 millones de euros. Aquel rascacielos, sede del mayor banco canadiense, sigue siendo el techo de gasto de Ortega en un único inmueble.

Detrás quedan otras compras que también sonaron fuerte en su momento. El complejo que albergaba la histórica sede de la compañía postal de Canadá conocido como The Post de Vancouver, comprado en 2025, y The Post Building de Londres, adquirido en 2019, rondaron los 700 millones cada uno. El complejo Capital 8 se cuela justo por debajo, pero muy cerca, del récord canadiense. Además, esta operación marca la mayor compra de una oficina individual en Europa desde 2022.

El motor que hay detrás: los dividendos de Inditex. Pontegadea es una de las pocas (poquísimas) inmobiliarias que puede cerrar este tipo de operaciones sin tener que dar explicaciones a ninguna entidad bancaria. Su gasolina son los dividendos que Pontegadea recibe cada año como representante de Ortega por el 59,29% de las acciones de Inditex.

En 2026, ese dividendo supondrá una inyección de capital de 3.234 millones que se destinará íntegramente a comprar inmuebles estratégicos con inquilinos solventes que pagan su renta a tiempo y garantizan su rentabilidad desde el primer minuto.

Un negocio diversificado. Gracias a esa estrategia de inyecciones milmillonarias de capital constante y sin emitir deuda, Pontegadea ha convertido a Amancio Ortega en el mayor magnate inmobiliario del planeta, por delante de gigantes como Blackstone en volumen de activos únicos. Y todo eso sin apenas vender activos. Solo comprando inmuebles estratégicos por su valor o ubicación y alquilándolos a inquilinos solventes.

La compra de Capital 8 se suma a una larga lista de inversiones de los últimos meses. Pontegadea también se ha hecho con un centro logístico en Canadá que pertenecía al grupo lácteo Lactalis. Y con otra nave en Países Bajos, ocupada por marcas como Tommy Hilfiger. La logística gana peso en la cartera inversora de Ortega frente a las oficinas y los locales comerciales de toda la vida. Su movimiento más llamativo de los últimos meses llegó desde Australia, donde Pontegadea entró como socio minoritario en la compra de Qube Holdings, el mayor operador portuario del país.

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