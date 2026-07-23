China llevaba años persiguiendo el “oro negro”. Ahora ha comenzado a convertirlo en algo mucho más grande

Una fibra casi invisible puede acabar soportando parte de una pala eólica gigantesca, formando parte de las estructuras principales de carga de un tren de metro o protegiendo varios satélites durante el ascenso de un cohete. Eso es lo que hemos visto con la fibra de carbono: un material que parece modesto cuando lo observamos como un simple filamento, pero que adquiere otra dimensión cuando miles de hebras se convierten en una pieza capaz de reducir peso sin renunciar a una elevada resistencia. Detrás de esos productos no hay solo química avanzada, sino una tecnología que China lleva décadas intentando industrializar con medios propios.

El cambio no está en que el país haya descubierto ahora este material, sino en que está logrando llevarlo mucho más allá del laboratorio. Durante años, algunos de sus centros de investigación consiguieron obtener fibras avanzadas, pero China siguió encontrando dificultades para industrializar determinados grados con la estabilidad, uniformidad y escala requeridas. Esa barrera comenzó a ceder con nuevas líneas de producción y hoy la expansión abarca toda la cadena, desde el precursor hasta los materiales compuestos y las piezas terminadas. Ese es el verdadero salto: convertir una tecnología perseguida durante décadas en una industria capaz de alimentar otros sectores.

Para entender por qué todo esto importa, conviene mirar primero qué hay dentro de esa bobina negra. La fibra de carbono no es una lámina ni una pieza maciza, sino un conjunto de filamentos extremadamente finos agrupados en haces. Cuando leemos 3K, 12K o 48K, hablamos aproximadamente de 3.000, 12.000 o 48.000 filamentos por haz. Después, esos hilos se combinan normalmente con una resina para formar un compuesto: la fibra aporta resistencia y rigidez en las direcciones elegidas, mientras la matriz mantiene el conjunto unido, lo protege y transmite los esfuerzos.

Del filamento al desarrollo de una industria clave

La ventaja aparece cuando relacionamos sus prestaciones con el peso. Una estructura fabricada con un compuesto de fibra de carbono puede ofrecer una elevada resistencia y rigidez utilizando menos masa que determinadas soluciones metálicas, algo que puede traducirse en menor consumo, más autonomía, mayor carga útil o componentes de mayor tamaño. El Airbus A350 incorpora CFRP en el 53% de su estructura, mientras los materiales compuestos representan alrededor del 50% de la estructura primaria del Boeing 787, medidos por peso. Pero no es una solución universal: el material sigue siendo caro y exige procesos complejos, mientras las estructuras compuestas pueden sufrir daños internos difíciles de detectar y reparar.

Para encontrar el origen de este avance hay que retroceder varias décadas. China investigaba la fibra de carbono desde los años sesenta y setenta, pero el obstáculo no consistía únicamente en producirla una vez, sino en repetir el resultado dentro de una fábrica. En 2005, el Instituto de Química del Carbón de Shanxi recibió una misión nacional para industrializar una fibra equivalente a la T300 aeroespacial. Tres años después, el 30 de junio de 2008, una línea de Yangzhou produjo el primer rollo estable de fibra aeroespacial de prestaciones equivalentes a la T300.

Desde aquel avance, China fue desarrollando fibras de mayores prestaciones, primero con referencias equivalentes a T700 y T800 y después con T1000. En Datong, una línea con unas 200 toneladas anuales de capacidad había completado en noviembre de 2025 la verificación de funcionamiento continuo. Los números, sin embargo, pueden engañarnos si los leemos como una escalera simple. T300, T700, T800 o T1000 proceden de denominaciones comerciales desarrolladas por Toray y se utilizan como referencias de determinadas prestaciones, pero no forman una clasificación internacional universal ni resumen por sí solas la calidad, la fiabilidad o el uso final del material.

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La magnitud del cambio también puede medirse en toneladas. Según el informe mundial de ATA, China concentraba en 2025 una capacidad operativa de 171.080 toneladas anuales, el 52,5% de las 326.080 contabilizadas en todo el mundo. El dato coloca al país en cabeza por escala, pero no significa que produjera exactamente ese porcentaje ni que dominara todos los segmentos. En otras palabras, l capacidad disponible no equivale a fabricación efectiva, y una fibra industrial destinada a palas eólicas no exige los mismos controles, materiales intermedios y certificaciones que un producto preparado para incorporarse a un avión.

China concentraba en 2025 una capacidad operativa de 171.080 toneladas anuales, el 52,5% de las contabilizadas en todo el mundo

Lo verdaderamente relevante empieza cuando dejamos de contar bobinas y observamos todo lo que ocurre antes y después. Para obtener la fibra hay que preparar el precursor, oxidarlo y carbonizarlo; después llegan los tejidos, los preimpregnados, los compuestos y el conformado de las piezas. En Jilin, esa secuencia ya convive dentro de un mismo polo industrial. Las autoridades provinciales hablan de 190.000 toneladas de capacidad de precursor, 70.000 de fibra y 50.000 de compuestos, además de líneas de pultrusión, mecanizado y fabricación de productos.

Esa cadena ya termina en objetos que podemos identificar. En Jilin, 230 líneas fabrican placas estructurales para palas eólicas, y la empresa asegura que sus productos se utilizan en el 95% de las palas del mercado chino. El tren CETROVO entró en servicio comercial en Qingdao en enero de 2025 con compuestos de carbono en elementos principales de carga, mientras los carenados fabricados por Tianjin Aisida habían contribuido, según las autoridades locales, a 46 lanzamientos comerciales que alcanzaron la órbita hasta junio de 2026. A escala global, el material también se utiliza en depósitos de hidrógeno y sistemas destinados a reforzar puentes.

China ya encabeza la capacidad agregada y fabricantes nacionales como Jilin Chemical Fiber y Zhongfu Shenying están ampliando su capacidad y su oferta de fibras de mayores prestaciones. Frente a ellos, la japonesa Toray conserva una posición de referencia por su catálogo, su presencia internacional y su integración industrial; la estadounidense Hexcel destaca especialmente en el mercado aeroespacial, mientras las también japonesas Teijin y Mitsubishi Chemical siguen siendo actores tecnológicos relevantes. Lo que China está construyendo no es solo más fibra: es el ecosistema que permite convertirla en industria.

Imágenes | Lawless Capture | Vong Vathanak

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