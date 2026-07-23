Los embalses de España están vaciándose poco a poco y eso nos recuerda algo: el fantasma de la sequía aún no se ha ido

Los embalses de España acumulan agua. Bastante. El balance publicado el lunes por el Gobierno muestra que la reserva hídrica se sitúa al 73,4% de su capacidad, lo que equivale a unos 41.100 hectómetros cúbicos (hm3), casi 3.000 más que el año pasado y 9.300 que la media de la última década. Ahora, eso no significa que España pueda respirar libre del fantasma de los cortes de agua. Al contrario. Las reservas llevan meses a la baja mientras resuenan las advertencias de quienes recuerdan que las sequías deben solucionarse con los pantanos aún llenos.

Hay un dato revelador: la reserva hídrica lleva reduciéndose desde mayo y Galicia activó hace semanas la prealerta por "escasez moderada" en varias zonas.

El porcentaje: 73,4%. Ese es el nivel de ocupación de los embalses. El último balance del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) muestra que los pantanos de la España peninsular, con una capacidad de 56.042 hm3, almacenan ahora mismo 41.110. Si bajamos al detalle vemos que hay áreas en las que el stock es muy superior y otras en las que es claramente inferior.

En el Júcar las reservas están al 60,8% y en Galicia-Costa al 65,2% mientras en las cuencas internas de País Vasco o Cataluña superan el 85%. En general, la vertiente atlántica permanece al 74,8% y la mediterránea ronda el 68,8%.

¿Es un mal balance? No. No al menos si tenemos en cuenta el panorama que afrontaba España otros años a estas alturas del verano. A finales de julio de 2025 las presas del país permanecían al 68,4%, con poco más de 38.300 hm3 de agua, y había ciertas regiones en la que el panorama era muy preocupante.

La reserva hídrica almacenada en la cuenca del Segura no llegaba ni al 29%, cuando ahora supera el 56%. En general, el propio Miteco reconoce que el agua embalsada es superior a la de hace un año y a la media de la última década, que se sitúa en 31.831 hm3. Es así tanto en el Atlántico como Mediterráneo.

No todo son buenas noticias. No. Y esa es probablemente la parte más importante. Tal vez el panorama hídrico actual no sea malo, sobre todo si lo comparamos con el de los últimos años, pero hay un dato que tampoco puede omitirse: las reservas llevan meses a la baja y sin miras de que eso cambie.

De hecho esa tendencia negativa puede remontarse al 19 de mayo, cuando Miteco calculaba que los embalses estaban por encima del 84% de su capacidad. Un mes después ese indicador había bajado ya al 80,1% y el lunes se situaba en un 73,4%.

Presas que se vacían. Llega una búsqueda rápida en Google para encontrar noticias sobre pantanos que se vacían poco a poco. Ocurre con la en los embalses de Ciudad Real y Salamanca o en Andalucía y Extremadura, por citar un puñado de ejemplos. En Galicia la Xunta incluso fue un paso más allá y optó hace dos semanas por activar la "prealerta por escasez moderada de agua" en los sistemas de los ríos Lérez y Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo.

En Vigo han activado también la prealerta. Allí a comienzos de mes el alcalde, Abel Caballero, aseguraba que había agua para cinco meses y que su principal presa, Eiras, dispone de menos reservas de las que acumulaba por esas mismas fechas en 2017, año en el que la región sufrió una de sus peores sequías.

¿Cómo es eso posible? Muy fácil, por la peculiar meteorología con la que España se está encontrando este año. El invierno fue muy lluvioso. Tanto, que Miteco calcula que fue el octavo con más precipitaciones desde que empezó a recabar datos sobre el tema, en 1961. En lo que llevamos de siglo XXI solo hubo otros dos en los que se recogió más agua, el de 2000-2001 y 2009-2010.

Eso explica que en marzo los embalses de la acumulasen algo más de 46.800 hm3 de agua para consumo humano, agrícola e industrial, el 83,5% de su capacidad. En toda la serie histórica no hay un marzo con un indicador mejor.

De ese escenario pasamos a una primavera particularmente "seca", durante la que se recogió en la península el 75% de lo que ha sido normal para esa estación entre 1991 y 2020. En junio el cambio aún fue más radical. La Aemet calcula que la precipitación media en la España peninsular fue de apenas 12,4 mm, "lo que representa el 39% del valor normal del mes", aclara. En el archivo histórico de la agencia solo constan dos junios en los que hiciera menos falta el paraguas.

"Conviene pensar en la sequía". No se trata de ser catastrofistas con los embalses al 73,4% de su capacidad, pero conviene tener presente reflexiones como la que dejaba en abril en The Conversation Jorge Rodríguez-Chueca, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

A pesar de los buenos datos de reserva hídrica que manejaba España por entonces, el experto advertía: "Es en estos momentos cuando conviene pensar en la sequía". El motivo es muy sencillo: las estrategias deben trazarse cuando aún hay agua en los pantanos, no cuando arrastramos meses sin apenas lluvia.

fecha hm3 de agua embalsada Reserva hídrica (%) 19/05/2026 47.178 84,2 02/06/2026 46.593 83,1 16/06/2026 45.672 81,5 30/06/2026 43.955 78,4 14/06/2026 42.192 75,3 21/06/2026 41.110 73,4

La otra cifra: 32.000 hm3. Aunque las copiosas lluvias de invierno habían permitido a España dejar atrás el estado de sequía que el país arrastraba desde 2021, Rodríguez-Chueca insistía: "Es ahora, cuando los embalses están llenos, cuando debe abordarse la sequía desde la planificación y conciencia".

"La cantidad de agua embalsada es solo una imagen puntual, no una garantía de futuro", insistía el experto de la UPM antes de deslizar un dato clave: el consumo anual de España ronda los 32.000 hm3. "La sequía no aparece de repente, es un proceso acumulativo. Si el consumo sigue siendo alto, el sistema pueda parecer seguro. Pero si además llueve menos, puede volverse vulnerable rápidamente".

Esa reflexión era importante en primavera, con los embalses ganando volumen, y lo es más ahora, en pleno verano, con las reservas hídricas retrocediendo.

Imágenes | Juanje Orío (Flickr) y Miteco

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