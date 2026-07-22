Los mejores móviles por menos de 500 euros en 2026. Cuál comprar y 6 modelos recomendados

Cuando buscamos los mejores móviles en relación calidad-precio, por regla general solemos pensar en dispositivos que no superen los 500 euros. En este rango de precio no podemos hablar de otra cosa que de móviles de gama media. Las grandes marcas del mercado tienen numerosos teléfonos que encajarían a la perfección en este rango, aunque nuestro favorito hoy en día es el Google Pixel 10a.

El teléfono de Google es el ejemplo perfecto de cómo hacer un dispositivo equilibrado sin que tengas que invertir un dineral en él. Comparte el mismo procesador que sus hermanos mayores de la pasada generación, el Google Tensor G4. Su punto fuerte es que está desarrollado para potenciar el uso de la inteligencia artificial, por lo que podremos exprimir al máximo las funciones que ofrece Google.

Las cámaras son otro de los aspectos que nos tienen enamorados de este dispositivo. No hay un teléfono a este precio que haga mejores fotos que el Google Pixel 10a. En parte, gracias a las lentes que ha usado Google para el teléfono, pero sobre todo por el gran trabajo que hace en el procesado de la imagen, que se apoya mucho en el Tensor G4 para ofrecer un resultado digno de teléfonos más caros.

Un detalle que nos encanta es que sea compatible con carga inalámbrica, sobre todo porque no es habitual encontrarlo en este tipo de teléfonos. Pero lo mejor de todo es el soporte, ya que Google garantiza 7 años de actualizaciones.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Google Pixel 10a Si buscas el mejor teléfono de su gama. Cámaras, rendimiento, software de gran nivel. Tiene la mejor cámara del mercado en su rango de precio. Garantiza 7 años de actualizaciones. La velocidad de carga es más lenta que la de otras opciones. 439,99 € Poco X8 Pro Si lo tuyo son los juegos exigentes y buscas la máxima potencia bruta por tu dinero. Rendimiento de gama alta y pantalla con excelente tasa de refresco para jugar. Cámaras secundarias flojas y software con bastantes aplicaciones preinstaladas. 329,99 € Nothing Phone (4a) Si valoras un diseño único, estética transparente y una interfaz minimalista. Diseño diferencial muy cuidado y un sistema operativo fluido sin bloatware. La interfaz Glyh aporta menos que en otros modelos. Tiene algún problema con el procesado de fotos. 349,00 € Realme 16 Pro+ Si quieres un móvil con una batería enorme y un apartado fotográfico versátil. No echarás de menos el cargador en tu jornada. Su teleobjetivo es de los mejores de su gama. Sensor gran angular bastante flojo. 437,39 € Redmi Note 15 Pro+ Si buscas un equilibrio total y una carga ultra rápida para no depender del enchufe. Carga rápida de 100W (0 a 100% en minutos) y una pantalla espectacular. Capa de personalización pesada que puede empañar un poco la experiencia. 293,01 € Motorola Edge 70 Si priorizas la ergonomía, ligereza y una experiencia Android casi pura. Comodidad en mano, resistencia al agua IP68 real y software muy limpio. Política de actualizaciones de software más lenta que la de sus rivales. 446,60 €

Por qué destacan

La clave a la hora de escoger un móvil por menos de 500 euros está en el equilibrio. Hay que buscar que todas sus características ofrezcan el nivel suficiente como para no echar nada en falta. Lo más habitual es que no cuenten con el hardware más puntero, pero igualmente son capaces de ofrecer una experiencia muy satisfactoria. A continuación te hablamos un poco de lo que debes tener en cuenta para acertar con tu elección.

Procesador (SoC). Como hemos dicho, lo normal es que los móviles de este rango de precio cuenten con un procesador menos potente que los teléfonos de gama alta. Suelen contar con menos fuerza bruta, pero eso no significa que no podamos utilizarlos para jugar. De hecho, también podemos llegar a encontrar opciones como la del propio Google Tensor G4, que también está presente en los teléfonos de gama alta de la marca. Hoy en día, las mejores opciones dentro de esta gama son procesadores como el Snapdragon 7 Gen 3 o el MediaTek Dimensity 8400-Ultra.

Memoria RAM. Es un apartado realmente importante, especialmente si solemos tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, o si queremos exprimir el uso local de la IA. Aunque a este rango de precio aún queda algún modelo que parte de los 6 GB, la recomendación es que como mínimo contemos con 8 GB. Lo ideal sería apostar por modelos con 12 GB de RAM, aunque eso encarece considerablemente el precio.

Donde hay que tener mucho ojo es con la famosa "RAM virtual". Esto no es más que un truco comercial que ejercen los fabricantes en algunas ocasiones. Grosso modo, cuando se hace uso de esta RAM virtual realmente se está utilizando parte del almacenamiento interno para liberar a la RAM física. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más lenta y que puede acabar desgastando la memoria de nuestro teléfono. Además, no hace que el móvil vaya más rápido ni ayuda al rendimiento de los juegos.

Cámaras. Es uno de los puntos clave en este rango de precio. Si bien es cierto que no podemos esperar el desempeño fotográfico de la gama alta, ya hay opciones que ofrecen un resultado fotográfico excelente. Aquí hay que olvidarse de los megapíxeles y del número de cámaras. En los teléfonos económicos, los fabricantes pueden llegar a montar hasta 3 o 4 cámaras como reclamo comercial, aunque varias de ellas son puro relleno para engordar la hoja de especificaciones (cámara en blanco y negro o sensor macro).

Nuestra recomendación es que apostéis por un teléfono con un buen sensor principal y un gran angular decente. Con eso, tendremos una experiencia fotográfica realmente buena, ya que es raro encontrar teléfonos de este rango con un buen sensor telefoto. Es fundamental que el sensor esté firmado por un fabricante contrastado, como por ejemplo Sony o Samsung. Además, si incluye estabilizador óptico mejor que mejor, ya que compensará el temblor de nuestras manos tanto al hacer fotos como al grabar, ofreciendo un resultado mucho mejor.

Batería. Uno de los grandes atractivos de esta gama de teléfonos es que suelen contar con baterías enormes y cargas rápidas muy veloces. Aunque hay modelos que ofrecen ambas, en el caso de decantarse por una, hay que valorar el tipo de usuario que eres. Si pasas muchas horas fuera de casa, quizás una batería más grande sea la mejor opción. En cambio, si no tienes demasiados problemas para acceder a un enchufe, una batería "estándar" con una carga rápida más elevada quizás sea la mejor opción.

El mínimo podríamos fijarlo en los 5.000 mAh, que a día de hoy es el estándar para tener una buena experiencia. Eso sí, hay que ser conscientes de que la autonomía del dispositivo no solo depende de cuán grande sea su batería. La eficiencia del procesador, el brillo de la pantalla o la optimización del sistema operativo también juegan un papel fundamental.

Software. Hilando lo último que comentábamos en el anterior punto, el software es una parte fundamental de la experiencia en este tipo de teléfonos. Al ser dispositivos con menor fuerza bruta que los móviles de gama alta, es necesario que el software esté lo más optimizado posible. Un móvil con Android casi puro puede rendir mejor que un modelo con un sistema operativo sobrecargado, a pesar de tener peor procesador.

El bloatware es uno de los mayores problemas de este tipo de dispositivos, ya que acaba pasando factura a la experiencia general. Además, también es importante valorar el año de actualizaciones que garantice el fabricante. Algunas, como Google, ya están garantizando 7 años de actualizaciones entre versiones de Android y parches de seguridad.

Otras opciones a considerar

Poco X8 Pro. Es una de las mejores opciones para jugar dentro de la gama media.

El procesador MediaTek 8500 Ultra es uno de los más potentes del fabricante chino, y ofrece un rendimiento fantástico incluso en juegos exigentes. El rendimiento que ofrece a nivel general es digno de teléfonos más caros, a pesar de contar con bastante bloatware.

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Su cámara principal monta el sensor IMX882 de 50MP con OIS de Sony, que ofrece un resultado fantástico. Además, su batería de 6500 mAh nos garantiza que lleguemos al final de la jornada sin pasar por el cargador.

Nothing Phone (4a). Es la opción perfecta para los que buscan móviles con personalidad.

Nothing siempre ha sido una marca que ha destacado por el diseño de sus teléfonos. Aunque en este modelo se sacrifica un poco el sistema Glyph, sigue contando con un diseño único. Además, la compañía optimiza muy bien sus teléfonos, ofreciendo una capa de personalización parecida a Android puro, pero con unos pequeños toques que aportan a la experiencia.

También es un teléfono potente, ya que monta el Snapdragon 7s Gen 4 junto a 8 GB de RAM. Además, cuenta con un sistema de tres cámaras que ofrecen un resultado fantástico en prácticamente todos los escenarios. Y por si fuera poco, incluye resistencia al agua y polvo IP64.

Realme 16 Pro+. Es la opción perfecta para el que busca una batería enorme y una configuración de cámaras versátil.

La batería es uno de los grandes puntos fuertes de este modelo. No solo cuenta con una autonomía de 7000 mAh, sino que además ofrece una carga rápida de 80W. En este sentido, es un dispositivo que casi no tiene rival en esta gama. Además, también es resistente al agua y polvo con certificacion IP69K.

También monta el Snapdragon 7 Gen 4 y 8 GB de RAM, así como una pantalla curva AMOLED de 6,8 pulgadas. Y el gran punto fuerte está en el apartado fotográfico: un sensor principal LumaColor de 200 MP con OIS, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP.

Redmi Note 15 Pro+. Es una opción super equilibrada con la carga más rápida de la lista.

Los REDMI Note siempre han sido ejemplo de equilibrio, y este modelo no iba a ser menos. Monta el Snapdragon 7s Gen 4 junto a 8 GB (ojo, también hay versión de 6 GB) y lo acompaña de una batería de 6500 mAh con una carga rápida de 100W.

Su cámara también apuesta por un sensor principal de 200 MP, aunque en esta ocasión "solo" le acompaña un gran angular de 8 MP. Y su pantalla de 6,83" cuenta con resolución 1,5K y 120 Hz, con un pico de brillo máximo de 3200 nits.

Motorola Edge 70. Es la opción perfecta para el que busque el móvil más ligero.

Uno de los puntos fuertes de Motorola siempre ha sido su capa de personalización. Prácticamente es como tener Android Puro, con un par de añadidos más, por lo que garantiza una experiencia fluida. Si a eso le sumamos la presencia del Snapdragon 7 Gen 4, tendremos un rendimiento fantástico.

El teléfono tiene un diseño realmente delgado, pero eso no quiere decir que sea frágil. Motorola lo ha fabricado con resistencia militar MIL-STD-810H, incluyendo además resistencia al agua y polvo IP68. Además, tiene un sistema de doble cámara con un sensor principal de 50 MP y un gran angular también de 50 MP.

Configuraciones y extras

Junto a las características básicas de las que os hablamos más arriba, hay otros factores que también pueden ser relevantes a la hora de comprar un teléfono de este rango de precios. La forma en la que está construido el dispositivo o el tamaño del almacenamiento pueden acabar pesando mucho en nuestra experiencia. A continuación te hablamos de ellos.

Almacenamiento. Hace ya tiempo que los 128 GB se establecieron como el estándar dentro del sector. Sin embargo, las fotos y el resto de archivos cada vez cuentan con mayor tamaño, por esa razón nuestra recomendación es apostar, como mínimo, por los 256 GB. De hecho, hay ocasiones en las que los modelos que ofrecen estas dos opciones de almacenamiento también cuentan con diferentes cantidades de RAM. Hay casos que ofrecen 6 GB RAM y 128 GB de almacenamiento. Lo mejor en estos casos es pasar al siguiente escalón.

Esto es como regla general, aunque hay excepciones. Si sueles tener varios juegos o aplicaciones instaladas, o haces muchísimas fotos o grabas vídeos, quizás debas barajar el comprar un modelo de 512 GB. Es cierto que los servicios en la nube pueden aliviar la carga, pero siempre es mejor contar con el contenido "físico".

Materiales de construcción. Cuando miramos un teléfono de gama alta, todos suelen compartir los mismos materiales. Sin embargo, cuando bajamos de presupuesto, los fabricantes pueden recortar en este aspecto para ofrecer teléfonos más económicos. El plástico sigue siendo una buena opción, sobre todo si queremos ahorrarnos un dinero. Pero si buscas una experiencia más o menos "premium", lo mejor es apostar por un modelo de aluminio o de cristal. No solo por la sensación al tacto, sino porque también disipan mejor el calor.

Accesorios. Al comprar un teléfono, hay una serie de accesorios que son imprescindibles. La funda protectora y el cristal templado son casi obligatorios, especialmente si se nos suele caer el teléfono. El cargador también es otro accesorio necesario, sobre todo porque varios fabricantes ya no los incluyen en el packaging, o incluyen uno de una velocidad de carga menor a la soportada por el teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Un móvil de menos de 500€ me va a durar varios años sin ralentizarse?

Sí. Hoy en día, los procesadores de esta categoría están sobredimensionados para las tareas cotidianas. Si eliges un modelo con al menos 8 GB de memoria RAM y una buena política de actualizaciones (como Google), el teléfono rendirá con total fluidez durante 3 o 4 años sin problemas.

¿Se nota mucho la diferencia en las cámaras respecto a un móvil de 1.000€?

De día, casi nada; de noche o en vídeo, sí. Con buena luz, un móvil de 500€ hace fotografías espectaculares que no tienen nada que envidiar a la gama más alta. La diferencia real aparece en situaciones difíciles: fotos nocturnas, interiores oscuros, el nivel de detalle al hacer zoom o la estabilización al grabar vídeo en movimiento.

¿Qué es mejor: una batería más grande o una carga más rápida?

Depende de tu estilo de vida. Si pasas todo el día fuera de casa y trabajas en la calle, prioriza una batería de 6.000 mAh o más. Si trabajas en una oficina o tienes enchufes a mano, te cambiará la vida elegir una carga rápida de 67W o 120W, ya que te permite revivir el teléfono por completo en lo que te tomas un café.

¿Vienen con cargador incluido en la caja?

No siempre. Marcas como Xiaomi, Redmi, POCO o Realme siguen incluyendo cargadores potentes en la caja. Sin embargo, marcas como Google, Nothing o Samsung han adoptado la tendencia de incluir solo el cable por motivos ecológicos (y de ahorro). Si eliges una de estas últimas, tendrás que usar un cargador que ya tengas o comprar uno compatible por separado.

¿Tienen resistencia al agua estos teléfonos?

La mayoría resiste salpicaduras, pero pocos son sumergibles. En este rango de precio, lo habitual es encontrar certificación IP53 o IP54 (soportan lluvia fina o un accidente con un vaso de agua). Si para ti es vital que sea totalmente sumergible, debes buscar específicamente modelos con certificación IP67 o IP68, algo que marcas como Motorola o Google suelen incluir en algunos de sus dispositivos de este precio.

¿Qué trampa hay con los móviles que anuncian 16 GB o 24 GB de RAM?

Es puro marketing (RAM virtual). Muchas marcas anuncian cifras astronómicas sumando la RAM real del teléfono a una "RAM virtual" que toman prestada del almacenamiento interno. Esa memoria prestada es muchísimo más lenta. Lo importante es que te fijes en la RAM física real del dispositivo: con 8 GB o 12 GB físicos tendrás teléfono de sobra.

Recomendación final

Como hemos comentado, hay muchas opciones en este rango de precio. Sin embargo, consideramos que el Google Pixel 10a no tiene rival en estos momentos. Sobre todo porque es un teléfono que ofrece un apartado fotográfico digno de la gama alta, con un resultado extraordinario en todos los escenarios en fotografía, y con un vídeo que directamente no tiene rival por este precio.

A eso hay que sumar que también cuenta con un hardware interno fantástico, gracias a un Google Tensor G4 que no solo nos ofrecerá el rendimiento de sus hermanos mayores de la anterior generación, sino porque es un chip optimizado específicamente para exprimir a la inteligencia artificial.

En definitiva, es un teléfono muy completo. De hecho, cuenta incluso con carga inalámbrica, algo que no es tan habitual ver en esta gama. Por esas y otras razones, si nosotros tuviéramos que decantarnos por un teléfono con ese presupuesto máximo, sería sin duda alguna el teléfono de Google.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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