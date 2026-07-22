Ya son oficiales los nuevos Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8 y Z Fold8 Ultra: dónde comprarlos al mejor precio

Samsung ha presentado oficialmente, hace apenas un par de horas, sus nuevos smartphones plegables para este 2026. Si quieres dar el salto a este tipo de terminal o tienes uno ya antiguo y quieres renovarlo, te contamos las características de cada uno de estos nuevos Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8 y Z Fold8 Ultra y las tiendas en las que ya puedes precomprarlos.

Samsung Galaxy Z Flip8

Es el móvil de acceso a la gama plegable de Samsung. Respecto a su antecesor (el Z Flip7), conserva la misma pantalla de 6,9 pulgadas y el resto de especificaciones son parecidas a las del plegable del año pasado; salvo el brillo, que en el Z Flip8 alcanza los 3.000 nits.

La pantalla de 4,1 pulgadas que ofrece el modelo cuando está cerrado te permite interactuar con la IA, ver notificaciones y hacer llamadas, entre otras funciones. Otra de las novedades tiene que ver con la bisagra. Samsung monta la llamada tecnología Flex Titanium (que estará disponible en los tres nuevos plegables de la compañía), que reduce el impacto y la visibilidad del pliegue.

El cerebro de este móvil es el Exynos 2600, un chip de 2 nanómetros y 10 núcleos. Este se acompaña de 12 GB de RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. Su batería tiene una capacidad de 4.300 mAh y admite carga rápida de 25 W.

En cuanto al sistema operativo bajo el que funciona, es Android 17 (con capa de personalización One UI 9). Respecto al sistema fotográfico, el Flip8 monta dos sensores en la parte trasera (50 + 12 MP) y una cámara frontal de 10 MP para videollamadas.

Este terminal está disponible en color grafito (negro), blanco, rosa y verde menta (estas dos últimas disponibles solo en la web de Samsung) desde 1.299 euros.

Samsung Galaxy Z Fold8

El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 ahora es mucho más cuadrado (formato Pasaporte), lo que permite disfrutar de una experiencia de visionado más panorámica. La pantalla plegable es AMOLED 2X de 7,6 pulgadas y la principal (la exterior) es del mismo tipo, pero con una diagonal de 5,5 pulgadas

Este nuevo móvil de Samsung monta el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Además, hay versiones con 12 y 16 GB de RAM y con 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 4.800 mAh (algo más que el anterior Fold7) y admite carga rápida a 45 W y carga inalámbrica inversa.

El sistema operativo es el mismo que el de su hermano menor y garantiza siete años de actualizaciones y, en cuanto al sistema fotográfico, este Z Fold8 se queda con dos cámaras traseras de 50 MP (lentes angular y gran angular) y una cámara selfie de 10 MP. Eso sí, en el apartado de imagen, hay dos novedades reseñables en este teléfono: grabación dual (permite grabar ambos lados de la cámara) y la función My FanCam, que mantiene siempre a la persona encuadrada.

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Este nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 se podrá adquirir en color blanco, lavanda, grafito (negro) y verde pistacho (solo en la web de Samsung) desde 1.999 euros.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Este año, Samsung ha sorprendido lanzando no dos plegables, sino tres. El Z Fold8 Ultra es la sorpresa de este 2026 (ya que en vez de dos plegables, la compañía coreana ha presentado tres) y es el único de los tres que viene con telefoto.

Este nuevo móvil de Samsung cuenta con una pantalla principal amplia de 8 pulgadas (perfecta para multitarea) y una secundaria de 6,5 pulgadas. Otra de sus señas de identidad es su sistema de cámara principal de 200 MP con HDR y que se acompaña de una cámara ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 10 MP.

El procesador de este terminal es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que la potencia está más que asegurada. Respecto a su batería, alcanza una capacidad de 5.000 mAh y admite carga rápida de 45 W e inalámbrica.

Este terminal está disponible en versiones con 12 y 16 GB de RAM y 256, 512 y 1 TB de almacenamiento. Lo podrás conseguir en color crema, lavanda, grafito (negro) violeta nocturno y verde nocturno (solo en la web de Samsung) desde 2.199 euros.

Dónde comprar los nuevos plegables de Samsung con descuento

Estas son las tiendas en las que comprar los nuevos Galaxy Z Series8 con descuento por el momento (seguiremos actualizando a medida que más tiendas vayan sacando esto:

MediaMarkt: te llevas un 5% de descuento en app, 100 euros de descuento Trade-In (con los códigos TradeIn100GalaxyFlip8, TradeIn100GalaxyFold8, según el modelo que elijas), 15% de descuento en la compra conjunta de Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Watch9 o Galaxy Watch Ultra 2 y un descuento extra si eres miembro de miMediaMarkt (de 70 euros para el Z Flip8 y de 100 euros para los dos modelos de Z Fold8). Así quedarían los tres modelos con estos descuentos en su versión base.

Galaxy Z Flip8 por 862,90 aplicando todos los descuentos.

por 862,90 aplicando todos los descuentos. Galaxy Z Fold8 por 1399,20 euros si aplicas todos los descuentos disponibles que tiene esta tienda.

por 1399,20 euros si aplicas todos los descuentos disponibles que tiene esta tienda. Galaxy Z Fold 8 Ultra por 1559,20 euros aplicando el máximo de descuentos en MediaMarkt.

Samsung: en la web oficial de la compañía, también hay disponible una campaña con descuentos en la precompra de sus nuevos móviles plegables. Tienes un descuento extra de 100 euros pagando con PayPal (hasta el 6 de agosto) y además te llevas seis meses gratis de Google AI Pro (valorado en 131,94 euros). Los precios quedarían de la siguiente manera (aplicándole el máximo por renove de tu antiguo terminal, que depende del modelo que entregues):

Samsung Galaxy Z Flip8 por 253 euros.

por 253 euros. Samsung Galaxy Z Fold8 por 903 euros.

por 903 euros. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra por 1.103 euros.

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Imágenes | Jose García (Xataka) y Samsung

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