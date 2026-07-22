Hay dos cosas en las que un smartwatch siempre puede mejorar: batería y brillo. Samsung ha tomado buena nota

No solo plegables nos ha traído Samsung. La compañía coreana ha aprovechado el Unpacked para renovar su gama de relojes inteligentes que, como manda la tradición, consta de dos dispositivos: el modelo Ultra y el modelo estándar que, de nuevo, como manda la tradición, este año se salta la versión Classic (y su fantástico bisel giratorio).
Tenemos, por lo tanto, dos nuevos smartwatches que buscan hacerse con el oro de "mejor reloj con Wear OS". El cambio más llamativo lo encontramos en el Ultra, que sube muchísimo el nivel de su batería y de brillo, pero por lo demás ambos relojes comparten gran parte de las funciones y especificaciones.
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Ficha técnica de los Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9
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samsung galaxy watch Ultra2
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Samsung Galaxy Watch9
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dimensiones y peso
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47,4 x 47,1 x 10,7 mm
61,5 gramos
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44 mm 46 x 43,7 x 8,6 mm - 34 gramos
40 mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm - 31,5 gramos
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pantalla
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Super AMOLED de 1,52 pulgadas
Resolución 498 x 498 píxeles
Always On
Hasta 5.000 nits
Cristal de zafiro
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Super AMOLED
44 mm: 1,47 pulgagas, 480 x 480 píxeles
40 mm: 1,37 pulgadas, 438 x 438 píxeles
Always On
Hasta 3.000 nits
Cristal de zafiro
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procesador
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Snapdragon Wear Elite
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Snapdragon Wear Elite
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memoria ram
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2 GB
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2 GB
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almacenamiento interno
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64 GB
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32 GB
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Sensores
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Sensor BioActive de Samsung
Sensor de temperatura
Acelerómetro
Barómetro
Giroscopio
Sensor geomagnético
Sensor de luz.
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Sensor BioActive de Samsung
Sensor de temperatura
Acelerómetro
Barómetro
Giroscopio
Sensor geomagnético
Sensor de luz.
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Batería
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800 mAh
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44 mm: 445 mAh
40 mm: 390 mAh
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conectividad
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LTE
Bluetooth 6.0
WiFi 2,4/5 GHz
NFC
GPS de doble banda
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LTE
Bluetooth 6.0
WiFi 2,4/5 GHz
NFC
GPS de doble banda
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geoposicionamiento
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Chip GPS integrado
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Chip GPS integrado
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resistencia
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10 ATM+
IP69K
MIL-STD-810H
EN 13319
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5 ATM
IP68
MIL-STD-810H
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botones
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2x botón lateral
Corona giratoria
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2x botón lateral
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compatibilidAD
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Android 13 o superior
1,5 GB de RAM o más
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Android 13 o superior
1,5 GB de RAM o más
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sistema operativo
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Wear OS 7 con One UI 9 Watch
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Wear OS 7 con One UI 9 Watch
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OTROS
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Brillo automático
Modo AoD
Monitorización de frecuencia cardíaca
Monitorización del sueño
Seguimiento SpO2
Monitorización de estrés
Carga vascular
Apena del sueño
Audición
Impendancia bioeléctrica
Detección de caídas
Notificaciones
Micrófono
Altavoz
Más de 100 modos deportivos
Google Gemini
Google Play
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Brillo automático
Modo AoD
Monitorización de frecuencia cardíaca
Monitorización del sueño
Seguimiento SpO2
Monitorización de estrés
Carga vascular
Apena del sueño
Audición
Impendancia bioeléctrica
Detección de caídas
Notificaciones
Micrófono
Altavoz
Más de 100 modos deportivos
Google Gemini
Google Play
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PRECIO
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Desde 409 euros
Samsung Galaxy Watch9, 40mm, Bluetooth, Blanco (Versión Española)
Samsung Galaxy Watch Ultra2, 47mm, LTE, Plateado (Versión Española)
Las peculiaridades del Watch Ultra2
El Watch Ultra2 es el reloj enfocado a los más deportistas y, por qué no decirlo, a los que busquen un reloj potente que ofrezca buena autonomía. Solo está disponible en una única versión de 47 milímetros, por lo que sí, es un reloj grandote no apto para muñecas pequeñas. El marco está hecho de aluminio y es algo más fino que el modelo anterior, un 12% concretamente.
Como reloj deportivo/de aventura que es, dispone de todo tipo de certificaciones y resistencias para aguantar las inclemencias de, por ejemplo, el agua. Samsung presume de ofrecer resistencia IP69K, 10 ATM (equivalente a 100 metros de profundidad) y EN 13319. Salta a la vista que se siente bien en el agua y, de hecho, tiene un modo dedicado al buceo que mide tiempo de inmersión, temperatura del agua, velocidad de ascenso y descenso, etc., desarrollado junto a Mares.
Saliendo del mar, el dispositivo tiene una función llamada "Carrera de montaña" que ofrece información sobre altitud e impacto del terreno, y ofrece recomendaciones de hidratación en tiempo real a través deNutrition Alert. Básicamente, el reloj estima la pérdida del sudor en relación al peso corporal y nos avisa cuando tengamos que beber agua.
Por último, aunque no por ello menos importante, tiene una pantalla con 5.000 nits de brillo (una cifra completamente absurda que, todo sea dicho, aprovecharemos en muy raras ocasiones) y 800 mAh de batería. Este cambio sí es notable con respecto a la generación anterior, que montaba 590 mAh, y la razón, aunque Samsung no lo menciona explícitamente, parece evidente: batería de silicio-carbono, al fin.
Un repaso al Watch9
El Galaxy Watch9 es un reloj más enfocado al día a día. Aunque, como veremos enseguida, ofrece la misma sensórica que su hermano Ultra, este reloj tiene un carácter más casual, más lifestyle. Está, sin duda, más enfocado a llevar un control de nuestros hábitos de vida, el sueño y el ejercicio, así como servirnos como asistente de productividad mediante notificaciones, llamadas y apps.
Este modelo se puede conseguir en dos versiones: 40 y 44 milímetros. Uno es más pequeño, uno es más grande. Eso, evidentemente, tiene un impacto notable en la batería del reloj. Dentro de que ambos hacen exactamente lo mismo, el de 44 milímetros ofrecerá una autonomía mayor. Ambos tiene un marco hecho de aluminio y ese diseño "acolchado" que ya inauguraron los Galaxy Watch8.
La pantalla no alcanza los 5.000 nits del Ultra2, pero sí asciende a 3.000 nits, una cifra mucho más razonable que, en cualquier caso, solo se activará en condiciones lumínicas bastante extremas. En lo que concierne a la resistencia, es bastante resistente, pero no tanto como su hermano mayor. No tiene certificación EN 13319, ni IP69K ni llega a las 10 ATM, por lo que, aunque aguanta el agua, no está pensado para bucear.
Lo que comparten
Todo lo demás, realmente. Ambos modelos incorporan el procesador Snadragon Wear Elite (nombre en clave SDW6100) junto a 2 gigas de RAM y almacenamiento suficiente para, realmente, todo lo que se le puede pedir a un reloj. El sistema operativo es Wear OS, por lo que es posible acceder a Google Play, Google Gemini y todo el catálogo de apps de terceros que ya conocemos.
El sensor es capaz de medir las pulsaciones, el nivel de oxígeno en sangre, el sueño y la temperatura de la piel. Nada nuevo, salvo por la función de apenas del sueño (solo para móviles Galaxy), las funciones de salud cardiovascular, el índice de condición física y las alertas de riesgos de audición. La idea del reloj es estar atentos tanto a nuestro cuerpo como al entorno, avisarnos y permitirnos tomar acción, todo ello potenciado por IA, como no podría ser de otra forma.
Sobra decir que ambos modelos permiten recibir y responder notificaciones y llamadas, acceder al calendario, etc. Son relojes con Wear OS, por lo que las capacidades son variadas y abundantes.
Versiones y precio de los Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9
Los Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 se pueden reservar desde ya y se pondrán a la venta el próximo 7 de agosto. El Watch Ultra2 solo está disponible en un único tamaño de 47 milímetros, mientras que el Watch9 se puede conseguir en 40 y 44 milímetros. Dependiendo del tamaño habrá disponibles unos colores u otros. Los precios son los siguientes:
- Samsung Galaxy Watch Ultra2: 749 euros.
- Samsung Galaxy Watch9 (40 mm, Bluetooth): 409 euros.
- Samsung Galaxy Watch9 (40 mm, LTE): 459 euros.
- Samsung Galaxy Watch9 (44 mm, Bluetooth): 439 euros.
- Samsung Galaxy Watch9 (44 mm, LTE): 489 euros.
Samsung Galaxy Watch9, 40mm, Bluetooth, Blanco (Versión Española)
Samsung Galaxy Watch Ultra2, 47mm, LTE, Plateado (Versión Española)
Imágenes | Samsung
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