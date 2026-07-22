Casi un 70 % de descuento: las ofertas de verano de ASUS son ideales para renovar equipo para trabajar, estudiar o jugar

El verano es ese momento del año en el que la mayoría aprovechamos para escaparnos unos días fuera de casa. Allá donde vayamos, siempre viene bien tener con nosotros un ordenador portátil, ya sea porque queremos navegar por Internet, contestar un correo o incluso echar una partida a algún videojuego. ¿Estás buscando un nuevo equipo? Pues entonces quizás te interese echarle un ojo a las ofertas de verano de ASUS.

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Esta promo, que estará disponible hasta el próximo 9 de agosto, tiene descuentos de hasta el 69 % en todo tipo de equipos. Además, los nuevos miembros recibirán un descuento adicional en sus compras (cupón: 'BIENVENIDA10'). Hay muchos ordenadores y dispositivos interesantes, pero estos son los cinco que más nos gustan:

ASUS VivoBook Go 15 por 479,99 euros, un portátil ligero y muy asequible para trabajar o estudiar.

por 479,99 euros, un portátil ligero y muy asequible para trabajar o estudiar. ASUS ProArt GoPro Edition por 2.999,99 euros, una bestia para usuarios exigentes con 128 GB de memoria RAM.

por 2.999,99 euros, una bestia para usuarios exigentes con 128 GB de memoria RAM. ASUS Zenbook DUO por 1.799,99 euros, un portátil muy versátil con doble pantalla táctil OLED.

por 1.799,99 euros, un portátil muy versátil con doble pantalla táctil OLED. ROG Xbox Ally por 499,99 euros, una opción calidad-precio top para jugar allá donde quieras.

por 499,99 euros, una opción calidad-precio top para jugar allá donde quieras. ROG Strix G18 por 3.049,99 euros, un portátil gaming con lo mejorcito de NVIDIA.

ASUS VivoBook Go 15

Empezamos con este VivoBook Go 15, una opción económica y ligera que es perfecta para trabajar o estudiar. Este equipo viene con un procesador Ryzen 5, 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y un SSD de 512 GB, por lo que nos va a durar varios años a gran nivel. Su pantalla, que es de 15,6 pulgadas, tiene resolución Full HD y, además, es compatible con WiFi 6e. Todo teniendo en cuenta que pesa 1,63 kg, lo que hace que se pueda transportar fácilmente. De 549,99 euros pasa a costar 479,99 euros.

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ASUS ProArt GoPro Edition

Si eres un creador de contenido o sueles editar video en resolución 4K u 8K, este ProArt GoPro Edition puede encajarte muy bien. Es una auténtica bestia gracias a su procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395 y a sus 128 GB de memoria RAM, lo que también es ideal para utilizar modelos de IA en local o para renderizar vídeo. Además, cuenta con un SSD de 2 TB y una pantalla táctil OLED de 13,3 pulgadas. Y, como apenas pesa 1,39 kg, también es ideal para viajar. De 3.599 euros pasa a costar 2.999,99 euros.

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ASUS Zenbook DUO

Un ordenador muy versátil con dos pantallas OLED táctiles. Eso es este Zenbook DUO de ASUS, que va genial si tu prioridad es la productividad, incluso si no estás trabajando en casa o en la oficina. Más allá de estas dos pantallas (con 14 pulgadas y resolución 3K), es un equipo muy interesante con procesador Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB de memoria RAM y un SSD de 1 TB. Ahora mismo cuesta 1.799,99 euros, un descuento de 200 euros con respecto a su PVP.

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ROG Xbox Ally

Pasamos ahora a un PC consolizado o consola portátil como es la ROG Xbox Ally, posiblemente la mejor opción ahora mismo calidad-precio. Es una máquina muy interesante que viene con Windows 11 instalado de serie, lo que permite utilizar Xbox Game Pass de forma nativa. Cuenta con el procesador Ryzen Z2, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB. Además, su pantalla IPS de 7 pulgadas con resolución Full HD tiene 120 Hz de tasa de refresco. Cuesta 499,99 euros.

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ROG Strix G18

Y cerramos con un portátil gaming que, de hecho, tiene una de las mejores tarjetas gráficas que hay actualmente, como es la RTX 5080. Este ROG Strix G18 es un ordenador que nos va a permitir jugar a 4K a cualquier juego, incluso a los más demandantes. Tiene un muy buen procesador como es el Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de memoria RAM y un SSD de 1 TB. Su pantalla, además, es de 18 pulgadas y tiene resolución WQXGA. Pasa a costar 3.049,99 euros.

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