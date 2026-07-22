¿Qué NAS me recomendáis, Synology o Ugreen? - Esto es lo que recomendamos

Un servidor NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red. Con él puedes crear tu propia nube teniendo el control de los archivos, tu propio servicio de streaming, y muchas otras cosas más. Pero hay varios fabricantes bastante potentes en el sector, destacando Synology y más recientemente Ugreen, y elegir uno u otro es el primer gran quebradero de cabeza.

Sobre estas marcas y cuál es más recomendable nos preguntaba uno de nuestros lectores aprovechando El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero preguntaba si recomendamos más comprar un NAS Synology o Ugreen. No pregunta por modelos concretos, sino por las características diferenciadoras de cada uno de estos dos fabricantes, incluyendo prestaciones o sistema operativo.

La pregunta

"Buenas estoy pensando en comprar un NAS, y estoy entre Synology o Ugreen.

¿Qué me recomendáis?"

La respuesta

En el sector de los NAS, cada fabricante intenta diferenciarse de la competencia no sólo con especificaciones diferenciativos, sino con servicios exclusivos y características propias. La pregunta la responde nuestro compañero Javier Pastor, experto en IA y productividad, y que también tiene un amplísimo conocimiento sobre servidores NAS.

"Aquí la elección depende como siempre de tu presupuesto y de lo que te quieras complicar la vida, porque en el ámbito de los NAS hay tanto soluciones “llave en mano” como propuestas para que cacharrees hasta el infinito y más allá. Entre las que te pueden solucionar la papeleta sin complicaciones están las de fabricantes muy reconocidos en el sector: tienes dos grandes alternativas en el Synology DS225+ y el QNAP TS-233. Ambos con dos bahías para discos duros y sistemas totalmente pensados para facilitarte esa tarea.



Si quieres cacharrear, el cielo es el límite. Puedes usar un viejo PC —incluso con procesador antiguo y poca memoria—, meter un par de discos duros e instalar sistemas operativos como TrueNAS, Unraid o CasaOS para controlar tú toda la experiencia de principio a fin. La libertad y capacidad de expansión en este caso es mayor, pero obviamente requiere más tiempo y que te conviertas un poco en administrador de sistemas ocasional. Si no te quieres manchar las manos, las dos opciones citadas son estupendas."

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