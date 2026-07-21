En tiempo record desde su estreno en cines, uno de los fracasos de taquilla más estrepitosos del año llega mañana a Prime Video

'He-Man y los Masters del Universo' llega a Prime Video este miércoles, 22 de julio, solo cuarenta y siete días después de su estreno en cines. El motivo de la llegada a streaming con tan poco margen de tiempo es su pinchazo en taquilla: abrió con 29,4 millones de dólares en Norteamérica, se quedó en 64,6 millones domésticos y cerró el recorrido mundial en 113,3 millones, muy lejos de recuperar un presupuesto de entre 170 y 200 millones de dólares. La rápida llegada de películas que acapararon mejor la atención del público, como 'Toy Story 4' o los éxitos sorpresa de 'Backrooms' y 'Obsession', terminaron de enterrarla.

Sin embargo la película es muy disfrutable y se aleja de la mayor tentación que puede tener un proyecto de adaptación de una franquicia juguetera de los ochenta como éste: volverla adulta y reflexiva. Travis Knight, director de la excelente 'Bumblebee', no oscurece Eternia: apuesta por los colores chillones y por un Skeletor de Jared Leto que disfruta cada frase de villano de dibujos animados sin tomarse demasiado en serio a sí mismo. Nicholas Galitzine construye un He-Man torpe antes que heroico, más cerca de un chaval despistado de película familiar de la década en la que arrasaban los muñecos que de Dolph Lundgren, y ese carácter es el que guía toda la película.

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Verla ahora, en casa y sin pagar entrada, es una buena manera de reencontrarse con ella. Funciona mejor para quien reconoce los nombres de Roboto o Tri-Klops que para quien busca la película fundacional de una nueva franquicia de fantasía, eso sí. Pero por suerte, la película también aguanta sin necesidad de esos guiños, con acción rodada con oficio y un elenco que bordan interpretaciones (Idris Elba como Duncan, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn) que están en el espacio perfecto (y nada complaciente) entre la autoparodia y la emoción más o menos sincera.

No está claro si la película encontrará un público como lo terminó encontrando la todavía mejor 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' de 2023, pero lo que sí está garantizado es que la franquicia de Mattel acaba de entrar definitivamente en un periodo de hibernación que, de la mano de otro pinchazo veraniego, 'The Mandalorian & Grogu', deja una lección bien clara: la nostalgia millennial ya no es suficiente, por sí sola, para sostener una superproducción.

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