Mañana llega a Prime Video una de las películas más increiblemente extrañas del último Nicolas Cage

Hay una escena en la que Nicolas Cage llena una botella con agua turbia de un grifo público y se la intenta beber. Poco después está a punto de comerse una rata muerta. Ninguna de las dos es la imagen más extraña de la película, y eso ya dice bastante del terreno en el que se mueve 'The Surfer', un thriller psicológico que tuvo un paso muy discreto por cines en 2025 y ahora, año y medio después y desde el 17 de julio, brilla como una de las piezas más extrañas del catálogo veraniego de Prime Video.

La película sigue a un hombre sin nombre (Cage) que lleva a su hijo adolescente a la playa australiana donde surfeaba de niño. Quiere comprar la casa familiar situada sobre el acantilado, la misma en la que creció antes de la muerte de su padre. La bienvenida no es la esperada: un grupo de surfistas locales, los Bay Boys, liderado por el carismático Scally (Julian McMahon, al que recordamos de 'Nip y Tuck' y Los Cuatro Fantásticos -no, esa no, la otra... no, esa tampoco, la otra-), le impide entrar al agua con un mantra que se repite durante toda la cinta: "Si no vives aquí, no surfeas aquí". Y lo que arranca como humillación puntual se convierte en una espiral de acoso con el calor del verano australiano de fondo.

El irlandés Lorcan Finnegan, director de la película, no es un nombre nuevo para los fans de las películas de tensión psicológica. Antes de esta firmó la magnífica 'Vivarium', con Jesse Eisenberg e Imogen Poots atrapados en un barrio residencial que se repite hasta el infinito, y 'Efecto Nocebo' (2022), con una Eva Green afectada por una asfixiante enfermedad exótica. En los tres títulos trabaja con un espacio cerrado y opresivo que empieza siendo cotidiano y termina convertido en trampa.

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Y esta vez la película cuenta con un plus excelente: el sol australiano, que tantas magníficas obras de opresión extrema nos ha brindado, como 'Largo fin de semana' o 'Despertar en el infierno'. En esta ocasión, además, se contrasta el perturbador desierto del país con las playas a las que acude Cage, que se permite brindar una de sus mejores interpretaciones maniacas y fuera de sí, por primera vez en un entorno que le hace justicia absoluta.

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