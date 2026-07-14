Es una de las mejores películas de ciencia ficción de los 90, una gran compañía para el calor y está en Prime Video

En 1994 ningún estudio quería financiar una película sobre un portal alienígena con dos actores sin demasiado tirón en taquilla. Casi 32 años después es una franquicia donde está incluida una serie con cientos de episodios (que, por cierto, ya se ha confirmado que no volverá, reforzando la condición de culto de la película y series originales), y un plan perfecto para las calurosas noches de verano. Hablamos, por supuesto, de 'Stargate. Puerta a las estrellas', que podéis recuperar en Prime Video.

Según contó en su momento el productor Dean Devlin, todos los estudios de Hollywood rechazaron la propuesta alegando que la ciencia ficción ya no interesaba al público. Finalmente, Metro-Goldwyn-Mayer aceptó distribuirla para cubrir un hueco en su calendario de estrenos, y la pequeña pero ambiciosa productora Carolco Pictures financió el rodaje, que acabaría costando 55 millones de dólares.

En ella veremos cómo un egiptólogo (James Spader) descifra los jeroglíficos grabados en un anillo hallado en Egipto en 1928 y descubre que se trata de un portal capaz de abrir un agujero de gusano hacia otro planeta e iniciará un viaje al que se unirá un coronel del ejército (Kurt Russell). Una interesante propuesta que, pese a la fría recepción crítica inicial, ha acabado ganándose una consideración de culto por su ritmo eminentemente blockbuster (Roland Emmerich pasaría de aquí a 'Independence Day', así que se estaba forjando un experto en el género taquillazos).

'Stargate' recaudó 16,6 millones de dólares en su estreno, la mejor apertura para el mes de octubre hasta entonces, y terminó acumulando 196,5 millones en todo el mundo. El éxito comercial, sin embargo, no bastó para asegurar una secuela cinematográfica. Carolco entró en bancarrota en 1995 por culpa de 'La isla de las cabezas cortadas', y los derechos terminaron en manos de MGM, que optó por desarrollar una serie para televisión, Stargate SG-1, que duraría diez temporadas y daría pie más adelante a 'Stargate Atlantis' y 'Stargate Universe'. Una epopeya de décadas que ahora podemos recuperar reivindicando su gusto por la aventura en estado puro.

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