Buscábamos el mejor salmorejo de supermercado y la OCU lo tiene claro: la marca blanca aplasta a las opciones premium

El calor aprieta y pocas cosas apetecen más que abrir la nevera y servirte un buen tazón de salmorejo frío. La receta original es una de las joyas de la gastronomía española, algo que la propia ciencia avala, llegando al punto de que en 2016 un estudio de la Universidad de Córdoba estandarizó la proporción áurea del salmorejo cordobés perfecto: tomate, pan de telera, aceite de oliva virgen extra, ajo y sal. Ni más, ni menos.

Al súper. Cuando trasladamos esa perfección artesanal a los lineales del supermercado, la realidad choca de bruces con las exigencias industriales. De esta manera, la OCU ha optado por poner bajo la lupa a 30 salmorejos envasados refrigerados para conocer cuál es el producto más adecuado para este verano.

El triunfo nutricional. Si había un miedo generalizado, era pensar que estos botes estaban llenos de conservantes y aditivos. La OCU lo desmiente rotundamente, ya que en su reciente análisis de 2026, se apunta a que no se han encontrado aditivos industriales en ninguno de los 30 salmorejos analizados.

De hecho, aplicando la Escala Saludable de la organización (que valora el Nutriscore, grasas, sales y procesado), todos resultan ser una opción buena o muy buena para el verano e incluso aportan menos calorías que sus versiones caseras al llevar menor proporción de pan y aceite. Por ejemplo, marcas como Carrefour Classic, Eroski y Vicasol Delicias han llegado a rozar la perfección técnica con un 90/100 en el perfil nutricional.

El desastre de la cata. Si nutricionalmente son un diez, el problema que ha encontrado la OCU en su análisis es en el sabor en boca. Aquí la organización de consumidores reunió a un panel de cocineros expertos para analizar una cata a ciegas y el resultado es que el 77% de los salmorejos han suspendido el examen gastronómico.

El motivo principal es que las marcas "hacen trampas" con la receta original de salmorejo, puesto que para conseguir la acidez, alargar la conservación o dar un color más intenso, los fabricantes añaden ingredientes extra al salmorejo. Por ejemplo, se incorpora pimiento rojo para camuflar la acidez del tomate o cebolla y vinagre que son más característicos del gazpacho.

Los ganadores. Para conseguir un buen salmorejo envasado no hace falta irse a la opción más cara de la lista que promete el mejor tipo de tomate de nuestros campos. Aquí la OCU tiene el siguiente ranking de marcas:

Hacendado: el mejor valorado en el análisis, con un puntaje de 70/100 y un precio de 3,00 €/litro.

Auchan: con una puntuación de 65/100 y un precio de 2,18 €/litro.

Además de estos, también destacan el de la marca Día, La huerta de Don Simón, que está entre los mejor valorados, y el de la marca Realfooding.

Las recomendaciones. Desde la OCU apuntan en un primer lugar que ha quedado demostrado que muchos briks baratos de marca blanca superan en sabor y calidad a envases premium de plástico rígido que tienen un precio más elevado.

Además, se apunta a lo importante que es revisar los alimentos de estos productos, puesto que, al momento que se vea vinagre, pimiento rojo o cebolla, la verdad es que la receta no es la más fiel al salmorejo que esperamos en nuestra gastronomía clásica.

Imágenes | Directo al Paladar

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