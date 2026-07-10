Llevamos años metiendo plátano en los batidos de frutos rojos. La ciencia dice que es justo lo que no deberíamos hacer

Aunque siempre será mejor opción tomar la fruta entera, los smoothies y batidos de frutas son una buena forma de comer saludable, especialmente con el calor del verano. A la hora de prepararlos llega el momento de experimentar y probar distintas mezclas y combinaciones de sabores. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de California Davis, hay combinaciones que es mejor evitar. En su caso, ellos hacen referencia al plátano y las frutos rojos

La clave está en los flavanoles. Tanto el plátano como las frutos rojos son muy saludables. El primero es especialmente rico en potasio, fibra y vitaminas del grupo B. Las frutas del bosque son ricas en vitamina C y antioxidantes como los flavanoles. Justamente, es con estos con los que surge el problema. Y es que, según vieron estos científicos en su estudio, el plátano contiene una enzima llamada polifenol oxidasa que impide que se absorban los flavanoles de los frutos rojos.

Primer experimento. Estos científicos realizaron varios experimentos para llegar a estas conclusiones. En el primero contaron con la participación de 8 voluntarios, a los que se les dio un batido de frutos rojos o una cápsula con flavanoles. En ambos casos, cuando se les tomaron muestras de sangre, se vio que en ella habían aumentado los niveles de metabolitos de flavanoles. Esto indica que su cuerpo los estaba metabolizando para extraer sus beneficios.

Sin embargo, cuando se repitió el proceso añadiendo plátano al batido, los resultados fueron muy diferentes, ya que los niveles en sangre de metabolitos de flavanoles fueron mucho más bajos.

En busca del culpable. La culpabilidad de la polifenol oxidasa no es una sospecha. Se comprobó en un segundo experimento, en el que se dejó a temperatura ambiente un batido de plátano y frutos rojos. Después de una hora, los niveles de flavanoles habían disminuido mucho. Sin embargo, cuando se repitió el proceso con plátanos a los que se les había inhibido esta enzima, permanecieron intactos.

Incluso por separado. En otro experimento, se le dio a los participantes un batido de solo frutos rojos y, seguidamente, uno preparado únicamente con plátano. De nuevo, los niveles de metabolitos de flavanoles bajaron. Parece ser que la polifenol oxidasa actúa incluso cuando ambas frutas se juntan en nuestro estómago en vez de en nuestra batidora.

Hay limitaciones en el estudio. Esta investigación se llevó a cabo en 2023 con solo 8 participantes. Es un tamaño de muestra minúsculo, por lo que no puede considerarse muy concluyente. Además, todos los participantes eran hombres, de modo que sigue sin ser una muestra representativa de toda la población. Los propios autores señalaron en su momento que sería necesario llevar a cabo el estudio con más participantes. De momento, no lo han hecho. Han seguido investigando en el área de los flavanoles, pero no en relación a los inconvenientes de mezclar plátano y frutos rojos.

Aunque sí que se han centrado en la necesidad de elegir adecuadamente las frutas que consumimos. Por ejemplo, recientemente publicaron una investigación en la que se concluía que tomar cinco piezas de fruta y verdura no basta para alcanzar la dosis adecuada de estos antioxidantes en un día. Habría que elegir las mejores opciones.

Tampoco te desesperes. Si adoras la combinación del plátano y los frutos rojos, no sufras. No es peligrosa ni mucho menos. Simplemente, según este estudio, no se extraen los flavanoles de la mejor manera posible. Se puede recurrir a otras fuentes adicionales y el problema estaría solucionado. De todos modos, si para ti el plátano es un complemento prescindible, quizás sea mejor que no lo consumas junto a los frutos rojos. Ambas frutas son muy saludables, pero la mejor opción, en base a estas investigaciones, sería tomarlas en dos momentos distintos del día.

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