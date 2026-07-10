GPT-5.6 probablemente sea el mejor modelo de IA del mundo. Y precisamente por eso, la mayoría no lo necesita

Ayer OpenAI lanzaba públicamente GPT-5.6, su nueva familia de modelos de IA con tres variantes: Sol, la más potente, Terra, más equilibrada, y Luna, la más eficiente en costes. Una idea sobresalía en ese lanzamiento: la de que GPT-5.6 probablemente sea el mejor modelo del mundo.

Y precisamente por eso, la inmensa mayoría nunca lo necesitará.

Como parte del lanzamiento publicaba un simpático vídeo en el que enseñaba cómo un agricultor en Japón, una pareja de emprendedores en Nueva York y un matemático en Polonia lo habían usado para su trabajo.

Luego volvemos al vídeo y esos tres escenarios. Pero un adelanto: dos de esas tres historias demuestran justo lo contrario de lo que OpenAI quería demostrar.

En el anuncio oficial OpenAI también nos hablaba de cómo esta era la familia de modelos de IA más capaces que jamás habían lanzado e incluían la tradicional ristra enorme de resultados internos en benchmarks para demostrarlo.

Según las pruebas internas, GPT-5.6 Sol es el mejor modelo de IA existente tanto en programación como en uso de herramientas agénticas en la terminal (entre otros muchos escenarios). Fuente: OpenAI.

Sus datos revelaban que estamos ante el que teóricamente es el mejor modelo de IA del mundo en la actualidad. Y lo interesante es que estudios independientes como los de Artificial Analysis lo corroboran: en varias de sus pruebas GPT-5.6 superaba incluso a Fable 5, el modelo frontera de Anthropic que hasta ahora era la gran referencia en esta industria.

Fuente: Artificial Analysis.

El modelo parece ser ciertamente espectacular. Los responsables de ARC Prize, ese benchmark en el que la mayoría de modelos de IA se estrellan de forma recurrente, comentaban como GPT-5.6 Sol había sigo el primer modelo frontera en resolver uno de los puzzles de su nuevo benchmark, ARC-AGI 3.

Ningún otro se había acercado a ese hito, y según este organismo "es el mejor modelo a la hora de orientarse en una situación con la que nunca se había encontrado". Todo lo que estas pruebas validan es esa idea de que estamos ante un modelo prodigioso.

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Y el problema es precisamente ese: que la mayoría de los usuarios probablemente no lo necesitarán jamás.

Demasiado potente para la mayoría de nosotros

Volvamos al vídeo del principio. De los tres casos de uso que se mencionan, dos son bastante triviales. Al agricultor japonés GPT-5.6 le ayudó a crear un sistema de control remoto de su invernadero con una Raspberry Pi. A la pareja neoyorquina les ayudó a construir un curioso negocio de cajas de cereales. Nada en esas dos tareas parece requerir el mejor modelo del mundo. De hecho, son precisamente el tipo de proyectos que llevan meses resolviéndose con modelos bastante más baratos

Con el tercer escenario, el del matemático polaco, la cosa cambia: este académico intentaba resolver una conjetura en la que llevaba tres años trabajando. Ningún modelo previo había logrado ayudarle, pero con GPT-5.6 logró que se desvelara una idea totalmente nueva, dice. Uno de sus comentarios finales precisamente deja claro para quién es GPT-5.6 Sol:

"Si tienes esa clase de audacia de probar a hacer algo realmente grande, no te asustará la increíble capacidad de computación porque podrás organizarla con el modelo".

Esa es la clave de la cuestión: la mayoría de usuarios no estamos intentando resolver conjeturas matemáticas casi imposibles de resolver. La mayoría usamos las herramientas de una forma mucho más cotidiana, y eso es completamente lógico y razonable. Por eso existen muchos más modelos más modestos y asequibles, y por eso GPT-5.6 Sol, aun teniendo sentido, será un modelo muy poco rentable para la mayoría de la gente. No es un modelo para contar erres, dsde luego.

De hecho, cada vez que llega un nuevo modelo a nuestras manos, resulta muy difícil apreciar si realmente es mejor que los anteriores porque las tareas que proponemos ya suelen resolverse muy bien con los existentes. Hay casos en los que sí se aprecian diferencias —en programación especialmente compleja, por ejemplo—, pero aquí nos enfrentamos a una situación que ya hemos vivido antes en varias ocasiones.

Ocurre por ejemplo con el hardware moderno: muy poca gente necesita los procesadores más avanzados o una RTX 5090 para jugar, porque CPUs y GPUs más modestas dan acceso a una experiencia realmente fluida. Tampoco solemos necesitar una cámara Hasselblad de 15.000 euros para nuestras vacaciones, y un buen móvil de 500-1.000 euros a estas alturas nos resuelve la papeleta de maravilla.

Lo bueno de todo esto es lo que también ocurre con esos ejemplos que mencionábamos antes: lo que hoy es extraordinariamente caro y potente acabará dejando de serlo porque otros modelos de IA aún mejores (y probablemente más caros) aparecerán en el horizonte.

La pregunta no es ya "¿qué modelo es más "inteligente"?", sino "¿qué modelo es lo suficientemente inteligente para resolver esta tarea al menor coste?". Eso explica por qué existen variantes como Sol, Terra y Luna.

Quizá dentro de dos años GPT-5.6 Sol sea el modelo barato que utilicemos para corregir un correo o planificar unas vacaciones. La historia reciente de la IA invita a pensar precisamente eso: los modelos frontera de hoy acaban convirtiéndose en los modelos cotidianos de mañana.

Quizá ese sea el verdadero significado de GPT-5.6. No que hoy casi nadie necesite tanta inteligencia, sino que dentro de unos años probablemente todos la demos por sentada.

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