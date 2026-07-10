Jordi Nebot, CEO de Paynopain: "Suben alojamientos con fotografías robadas o hechas con IA y un precio llamativo"

Estás buscando un hotel para tus vacaciones y te encuentras con el anuncio perfecto: bien ubicado, con todo lo que buscas y a un precio increíble. Sin embargo, poco después la burbuja se pincha: el alojamiento no existe y has sido estafado. No es ficción, es lo que muchos viajeros se encuentran en sus vacaciones. Se llama 'alquiler vacacional fantasma' y en verano aumenta el riesgo de sufrirlo.

Los estafadores saben bien lo que busca la gente en plataformas como Booking o Airbnb y crean anuncios para llamar nuestra atención: "sus alojamientos suelen cumplir exactamente lo que estás buscando, pero a un precio mucho mejor", nos cuenta Jordi Nebot, CEO de Paynopain, una fintech española especializada en soluciones de pago. Además, suelen usar "fotografías robadas o hechas con IA" que hacen que los anuncios parezcan más creíbles.

Así funciona el timo del alquiler vacacional

Una vez consiguen nuestro interés, lo que le sigue es la presión psicológica. Los estafadores "intentan meter siempre esa sensación de urgencia para para poner a la víctima en un dilema", como por ejemplo "un mensaje del propietario que te dice 'sólo me queda una habitación, haz la reserva ya o te vas a quedar sin nada'". Juegan con la baza de la alta demanda, porque sí, "las estafas van cambiando según la estación. En verano se ponen muy a tope con el tema vacacional", afirma Jordi.

"Un mensaje del propietario que te dice 'sólo me queda una habitación, haz la reserva ya o te vas a quedar sin nada'"

El siguiente paso es el que nos debería hacer saltar todas las alarmas: "Habitualmente van a decirte de salirte de la plataforma". La excusa que suelen poner es que así nos pueden hacer un precio mucho mejor, pero aquí es donde podemos tener problemas de verdad porque "buscan formas de hacerte pagar por alguna vía por la que pierdas la protección de disputas que tienen los métodos de pago más habituales (...) una transferencia, PayPal o Bizum, son formas de pago en las que una vez has enviado el dinero, la única forma que tienes para recuperarlo es llevar a juicio a la persona con la que has hablado".

Cómo detectar un anuncio falso

El primer indicio es el precio. Una oferta muy por debajo de la media de la zona no es una prueba definitiva, pero sí la primera señal de alarma. El segundo, mucho más fiable, es la falta de historial: "las estafas tienen las patas muy cortas. Normalmente las plataformas eliminan el anuncio en unos días". Es decir, si alguien lo denuncia, Booking o Airbnb lo tumban rápido. Por eso los anuncios fraudulentos casi nunca acumulan reseñas ni antigüedad.

"Buscar ese ese alojamiento y ver si tiene redes, si tiene opiniones en Trustpilot o en cualquier blog especializado"

Un alojamiento real deja más rastro fuera de las plataformas, como "una web, un teléfono, una ubicación que puedas encontrar en Google Maps". Si tienes dudas de la legitimidad de un anuncio, lo mejor es "buscar ese ese alojamiento y ver si tiene redes, si tiene opiniones en Trustpilot o en cualquier blog especializado". Si aún así sigues dudando, el consejo de Jordi es tajante: "elige otro, no te la juegues".

Qué hacer si ya has caído en una estafa

Si has pagado dentro de la plataforma, estás de suerte porque "tienes una cobertura ya con la propia plataforma". Basta con denunciarlo a Booking o Airbnb para que hagan el reembolso. Si has pagado fuera de la plataforma, los pasos a seguir dependerán del método de pago que hayas usado.

Si pagaste con tarjeta, tu banco también te ofrece una protección. En este caso tendrás que interponer una denuncia en la policía y llevarla al banco para presentar una disputa. Normalmente se resuelve en unos días, aunque puede demorarse hasta 45, pero es un proceso estandarizado que suele resolverse sin más contratiempos: "Muy mal se tiene que dar para que hayas sido víctima de una estafa y no recuperes el dinero" dice Jordi.

"Te va a tocar ir a la policía a denunciar y la única forma para recuperarlo va a ser la vía judicial"

El escenario cambia por completo si pagaste mediante transferencia u otra vía como Bizum o PayPal: "Te va a tocar ir a la policía a denunciar y la única forma para recuperarlo va a ser la vía judicial". Según su experiencia, suele ser una batalla perdida: "todo acaba en los juzgados y a día de hoy eso es un problema gordo, porque para ciertos importes ni te compensa pelear".

Imagen | Oberon Copeland @veryinformed.com en Unsplash

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