Meta acaba de convertir tus fotos de Instagram en materia prima para su IA sin pedirte permiso: cómo desactivarlo

Meta no es conocida precisamente por ser una empresa que cuide la privacidad de sus usuarios, más bien al contrario. Con su último lanzamiento nos lo han dejado aún más claro si cabe: un generador de imágenes en el que cualquiera puede etiquetar tu cuenta de Instagram y generar deepfakes con tu cara, como el que podéis ver sobre estas líneas.

Lo grave es que esta opción se ha activado por defecto para todas las cuentas de Instagram públicas, sin pedir permiso ni avisar de nada, muy al estilo de Meta. Los únicos que se libran (por razones legales, no éticas, no te vayas a creer) son los menores de 18 años, pero a los demás nos han metido en el saco sin preguntar. Si no quieres que cualquier persona pueda crear imágenes IA con tus fotos, tienes que desactivarlo manualmente.

Cómo funciona la creación de imágenes de usuarios con Meta AI

Meta ha lanzado Muse Image, su nuevo generador de imágenes para competir con Nano Banana y ChatGPT Images. Este generador vive dentro de la app de Meta AI y, además de poder generar imágenes de la nada, también puede hacerlo a partir de las fotos que la gente sube a Instagram.

Izquierda, una imagen generada con Meta AI a partir de la imagen de un usuario. Derecha: lo que aparece en Meta AI cuando el usuario ha desactivado esa opción

Si tu cuenta es pública y tienes más de 18 años, te pueden etiquetar en Meta AI para crear imágenes, tal y como se puede ver en la imagen de la izquierda. Cabe destacar que el modelo tiene salvaguardas que impiden crear contenido delicado, por lo que no podrán crear desnudos con tus fotos. Qué menos.

En la imagen de la derecha he intentado etiquetar mi cuenta tras desactivar esta opción y aparece un mensaje que dice que no tiene permisos para acceder a las fotos. Aún es posible que alguien descargue tus imágenes para crear otra nueva a partir de ellas, pero como con cualquier imagen que circule por internet.

Cómo evitar que Meta AI pueda usar tus fotos de Instagram

Si tu cuenta es privada no tendrás que hacer nada ya que queda excluida por defecto de Meta AI. Sin embargo, si tu cuenta es pública tienes que desactivar la opción manualmente.

Los pasos a seguir para desactivarlo

En tu perfil, pulsa en el botón de las tres líneas horizontales que aparece en la parte superior derecha. Desliza hasta la opción "Compartir y reutilizar". Aquí, hay un bloque llamado "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con funciones de IA" (por algún motivo, me salía en inglés) Desactiva las casillas para publicaciones y Reels. Adicionalmente, justo debajo tienes una casilla que te permite limitar que otras personas usen el audio original de tus Reels para crear otros vídeos y lo usen en Meta AI.

Muchas personas en redes sociales han criticado la decisión de Meta de activar esto por defecto a millones de cuentas sin pedir permiso ni avisar. En declaraciones al New York Times, un portavoz de la compañía recordó que puede desactivarse "con sólo un par de clics" y que "Tomaremos medidas contra cualquier contenido que infrinja nuestras Normas de la comunidad".

Imágenes | Xataka

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