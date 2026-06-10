Meta metió con calzador su chatbot IA en WhatsApp. Ahora Europa lanza una orden: tienen cinco días para abrirse a los rivales

Si hay algo que no gusta nada a la Comisión Europea es que las empresas tecnológicas usen su poder para crear monopolios. Lleva años combatiendo activamente estas prácticas con persecuciones y multas históricas. El objetivo es favorecer la competencia y cuando Meta introdujo su chatbot de IA en WhatsApp, se colocó bajo la lupa de la Comisión. Ahora, han tomado una decisión histórica: ordenar a Meta que abra WhatsApp a cualquier chatbot rival.

Y eso abre la puerta, por ejemplo a que un Mistral o un ChatGPT puedan colarse en WhatsApp.

En corto. Este martes 9 de junio, la Comisión Europea ordenó al gigante estadounidense a restaurar el acceso gratuito a WhatsApp para asistentes de IA de la competencia. Se trata de revertir una situación que Meta ha ido haciendo más y más complicada para la competencia desde octubre de 2025.

Hoy, requerimos que Meta restablezca el acceso a WhatsApp para los asistentes de IA de la competencia mientras investigamos si las restricciones pueden infringir las reglas de competencia de la UE - Teresa Ribera, de la Comisión Europea

Antes, otras empresas tenían acceso a la API de WhatsApp, pero Meta cambió sus condiciones para bloquear los servicios de IA rivales en la plataforma, algo que se empezó a aplicar el 15 de enero de este año. Había llegado su propio chatbot de IA y no querían que nadie le pisara lo fregado.

La Comisión no empezó a investigar esto de la nada, sino a raíz de las quejas de varias empresas de asistentes de IA que denunciaban que Meta estaba aprovechando su posición de poder y dominio de las plataformas de mensajería para 'colar' a todos un único chatbot: el suyo.

Histórico. Meta tiene cinco días hábiles para restaurar ese acceso a los rivales y, casi tan importante como la medida de cara al usuario (que podrá elegir qué sistema de IA usa en WhatsApp), es la forma en la que se ha tomado. Porque supone la primera medida cautelar antimonopolio que la Unión Europea establece desde 2019 debido a que la investigación, realmente, no ha terminado.

La comisaria de competencia de la Unión Europea, Teresa Ribera, apuntó que esta orden cautelar es necesaria para que la competencia entre empresas sea justa en estos mercados en rápida evolución. Asegura que, de no tomarse una medida así, los daños serían "casi imposibles de reparar" y asegura que siguen revisando si las restricciones que Meta aplicó pueden vulnerar las leyes de competencia de la UE... o no. Es decir, la Comisión Europea lleva seis meses investigando este caso y no han terminado, pero ya han tomado la decisión de ordenar a WhatsApp que abra su API.

Respuesta de Meta. No sólo la Comisión Europea entró al trapo: Meta ya estaba siendo investigada por el mismo motivo por parte de la autoridad de competencia de Italia. Desde entonces, la compañía ha realizado algunas acciones para evitar que llegara una orden como esta, ofreciendo acceso a sus rivales mediante el pago de una tarifa y, hace apenas unas semanas, ofreciendo acceso gratuito a la API hasta cierto umbral para, cuando lo superaban, empezar a cargar por su uso.

Ni los denunciantes ni la Comisión aceptaron esas medidas porque consideraban que, en la práctica, era exactamente lo mismo que ya estaba aplicando Meta: no era un acceso libre, sino que, además, había que pagar por integrarse en la plataforma.

"Esto permitirá acceso gratuito a OpenAI y a algunas de las empresas más grandes del mundo. Es una extralimitación regulatoria subvencionada por las muchas empresas europeas que pagan" - Portavoz de Meta

Evidentemente, a Meta no le está haciendo ni pizca de gracia esta situación, apuntando que la UE está utilizando su poder para permitir que algunas de las empresas más grandes del mundo usen su producto WhatsApp Business (de pago) de forma gratuita. Afirman que Europa está siguiendo el juego a OpenAI. Los denunciantes, como The Interaction Company, sí parecen satisfechos.

Ahora... qué. Pues hay tres opciones. O Meta cede y abre su API para que cualquiera pueda entrar en WhatsApp como chat de IA (como cuando Google en su navegador nos pregunta qué buscador queremos usar por defecto en lugar de asumir que queremos el suyo, vaya) o paga una multa. Esa multa no es pequeña: hasta el 10% de su facturación anual global si no cumple con esas medidas provisionales.

La tercera opción es que Meta recurra la orden cautelar ante los tribunales de la Unión Europea.

Lo de Apple. Como decimos, la decisión de la Comisión Europea es histórica porque es una medida cautelar mientras aseguran que deben seguir estudiando el caso. Dan sólo cinco días a Meta para que abra sus herramientas y que la competencia se les 'cuele' en casa y luego a esperar para ver si se ratifica la decisión o si la Comisión da marcha atrás.

De la manera que sea, es algo que llega justo cuando Apple ha vuelto a elevar el tono contra Europa tras la presentación de la nueva Siri AI al anunciar que muchas de sus funciones no estarán disponibles en iPadOS 27 y en iOS 27 debido a las políticas antimonopolísticas de la UE. Pero, al igual que ocurre con Meta, no es una pelea por la privacidad (como quiere vender Apple), sino una por el control de su plataforma y su producto para que no haya competencia y nadie más pueda jugar.

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