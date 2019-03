Google se anticipa a la UE y dejará elegir a los usuarios Android si quieren un navegador por defecto diferente a Chrome

En 2009, Microsoft se comprometió con la Unión Europea a garantizar que los usuarios de Windows podían escoger un navegador diferente a Internet Explorer. Ahora, diez años más tarde, es Google quien va a pasar por un proceso similar. De la misma manera que Microsoft fue en su momento un sistema operativo dominante, hoy tenemos una situación parecida con Android.

Google mantiene con la Comisión Europea varios frentes abiertos, que han derivado en sanciones como la del pasado año de 4.340 millones de euros por abuso de posición dominante. Ante eso, Google anunció que tomaría medidas como empezar a cobrar a los fabricantes por el uso de sus aplicaciones en Android. Ahora, la compañía anuncia que empezará a preguntar a los usuarios de Android en Europa qué navegador y buscador por defecto desean elegir.

Google emula a Microsoft y permitirá elegir navegador por defecto

La Comisión Europea lo tiene claro: para ellos, Google ha abusado de su posición dominante con Android para beneficiar a otros de sus productos, como Google Search o Chrome, dañando a la competencia en el camino.

En un movimiento que se anticipa como un intento de Google para adaptarse a la regulación europea, Kent Walker, SVP de asuntos globales, ha explicado que "durante los próximos meses" comenzará a "permitir instalar cualquier buscador o navegador que quieras, independientemente de cuál venga instalado en el momento de la compra".

Este cambio se aplicará tanto a los nuevos dispositivos, pero también a los móviles Android ya existentes. No se ha especificado cómo se realizará, pero los usuarios serán preguntados acerca del navegador por defecto que desean utilizar. Un aviso que podría ser similar a la "Browser Ballot Screen" de Microsoft.

Ventana emergente de Microsoft para elegir navegador por defecto en Windows.

En Android existen multitud de navegadores, pero Google no ha especificado cuáles serán ofrecidos como alternativa. Google siempre se ha escudado en que el usuario puede ir a Google Play y descargar cualquier otro navegador, pero las alternativas no son tan conocidas. Mozilla Firefox, Dolphin Browser u Opera son excelentes navegadores, pero no disponen de tantas descargas como Chrome.

Otros navegadores que podrían salir beneficiados de esta decisión son los navegadores por defecto de las propias marcas de móviles, como Samsung, Huawei o Xiaomi, que se presentan como una sólida alternativa al navegador de Google.

Los móviles Android europeos mostrarán una ventana emergente o algún tipo de aviso por el cual el usuario podrá elegir el buscador y navegador por defecto. Un nuevo episodio en la lucha entre Google y la Unión Europea que previsiblemente no terminará aquí ya que todavía falta el veredicto por el caso Adsense.