Criticar que Google sabotea a Microsoft Edge es tener muy mala memoria

Joshua Bakita, que trabajó como ingeniero software en el desarrollo del navegador Microsoft Edge, tiene una teoría singular sobre la reciente decisión que motivó a su ex-empresa a cambiar este navegador para convertirlo en un producto derivado de Chromium.

Según ese ingeniero, Google saboteó a Microsoft Edge. Lo hizo mediante cambios en sus sitios web que "rompían" otros navegadores y obligaban a los desarrolladores a adaptarse a esos cambios para poder renderizarlos bien. Tiene bemoles la cosa, sobre todo cuando Microsoft hizo exactamente lo mismo hace años: hubo un tiempo en el que Internet Explorer 6 dominó el mundo e hizo de la web lo que quiso durante mucho tiempo.

La popularidad de servicios como Gmail, YouTube o Google Maps es una poderosa herramienta para influir en el segmento de los navegadores: si Google cambia algo en ellos y ese cambio solo se ve con ciertas modificaciones en los navegadores, no hacerlos provoca que los usuarios acaban teniendo problemas para visitar esos sitios.

Eso no ocurre si los visitan con Google Chrome, claro, porque para eso este desarrollo está controlado por Google, que juega con esa ventaja para hacer cambios en sus sitios que en algunos casos solo funcionan bien con Chrome, al menos al principio.

El resto de navegadores deben adaptarse para poder soportar esas nuevas características, algo que provoca una singular situación que para algunos podría haber acabado por hacer que Microsoft se rinda en este segmento.

La empresa anunció hace unos días que Microsoft Edge abandonaría su motor EdgeHTML para pasar a estar basado en el navegador Chromium. Para Bakita Google se aprovechó de su posición dominante y de sus populares servicios para sabotear a Microsoft Edge:

Hace poco trabajé en el equipo de Edge, y una de las razones por las que decidimos terminar con EdgeHTML fue porque Google seguía haciendo cambios en sus sitios que rompían otros navegadores y no podíamos seguirles el ritmo. Por ejemplo, recientemente agregaron una div oculta vacía sobre videos de YouTube que hace que nuestra aceleración de hardware no funcione (algo que debería estar corregido con la actualización de Windows 10 de octubre). Antes de que eso pasara nuestra avanzada aceleración de video nos puso muy por delante de Chrome en materia de eficiencia y autonomía al reproducir vídeos, pero casi en el instante en que "rompieron" cosas en YouTube comenzaron a presumir de la superioridad de Chrome sobre Edge precisamente en ese apartado. Lo que hace esto tan triste es que su supuesta superioridad no se debió al ingenioso trabajo de optimización de Chrome, sino a un fallo de YouTube. Lo que hicieron a grandes rasgos es conseguir que toda la web fuera más lenta.