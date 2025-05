El 27 de mayo Meta empieza a usar tus datos personales para entrenar su IA: así puedes evitarlo

El momento ha llegado, a partir de mañana 27 de mayo del 2025 Meta empezará a usar tus datos personales para entrenar a su IA. Va a usar casi todo lo que tengas en Facebook e Instagram, y te vamos a decir cómo evitar que lo haga antes de que sea demasiado tarde.

Esto es algo que ya se sabía que harían, pero quizá has estado esperando hasta el final antes de tomar medidas para evitarlo. Por eso, empezaremos diciéndote qué datos personales van a usar exactamente, y luego te diremos el procedimiento para evitar que lo hagan.

Qué datos usará Meta para entrenar su IA

Meta va a usar lo que ellos consideren datos personales de los usuarios de interés legítimo, una manera elegante de decir que van a usarlo casi todo. Esto va a afectar a los que usamos sus principales aplicaciones, que son WhatsApp, Facebook e Instagram. Serán tus datos en estas apps los que utilice para mejorar su sistema de inteligencia artificial.

En esencia, va a usarlo todo salvo los mensajes privados. Todas tus fotos, tus comentarios, tus publicaciones, tus historias, tus interacciones con otros usuarios, los pies de foto. Todo salvo lo que escribes en Messenger, que eso por lo menos tienen la decencia de considerarlo privado.

Para entrenar un sistema de inteligencia artificial conversacional como es Meta AI, es necesario saber cómo interactúan los humanos, las expresiones, y también usar las fotos para identificar lugares y reacciones. Por eso, prácticamente todo se considera un interés legítimo, todo lo que publiques les interesa.

La otra excepción más allá de los mensajes privados es que los datos de los menores de 18 años no se usarán. Vamos, que si eres menor o tienes un hijo o hija menor, ellos están a salvo, pero todo lo demás que tú hayas publicado no.

Meta ya había intentado este movimiento sin éxito en Europa, pero ahora va a volver a hacerlo. Además lo hará de una manera tramposa, porque la ausencia de oposición constituye estar de acuerdo. Esto quiere decir que si no dices que no quieres compartir tus datos, ellos entenderán que es porque no te importa y quieres hacerlo. Una fórmula para aprovecharse de los usuarios más perezosos o menos informados.

Cómo evitar que usen tus datos

Vamos a decirte tres métodos rápidos para evitar que usen tus datos. Te diremos uno para Instagram, uno para Facebook, y una tercera oportunidad independiente. Puedes usar el método que quieras. Solo tienes unas horas para hacerlo, porque si no te has negado, a partir de mañana Meta asumirá que has dicho que sí.

Si te opones pasada la fecha, no habrá carácter retroactivo. Todos tus datos ya se habrán usado, y simplemente dejarán de usar los nuevos.

Cómo oponerte en Instagram : Como ya te dijimos, para oponerte en Instagram tienes que pulsar en el botón de opciones con el icono de tres rayas que tienes arriba a la derecha. Entra en Configuración y actividad, baja hasta el apartado Más información y ayuda, y pulsa en Información. Aquí pulsa en Política de privacidad, y dentro del texto que te aparece pulas en Oponerte . Esto te llevará a un cuestionario donde indicar tus datos y los motivos por los que no quieres que lo hagan, y debes enviarlo.

: Como ya te dijimos, para oponerte en Instagram tienes que pulsar en el botón de opciones con el icono de tres rayas que tienes arriba a la derecha. Entra en Configuración y actividad, baja hasta el apartado Más información y ayuda, y pulsa en Información. Aquí pulsa en Política de privacidad, y dentro del texto que te aparece . Esto te llevará a un cuestionario donde indicar tus datos y los motivos por los que no quieres que lo hagan, y debes enviarlo. Cómo oponerte en Facebook : Tienes que entrar en tu cuenta y entrar en este enlace. Dentro hay un cuadro donde puedes pulsar en Derecho a oponerte o simplemente puedes entrar directamente a este enlace. Una vez ahí, podrás rellenar el cuestionario indicando por qué no quieres que se usen tus datos y enviarlo. También puedes ir a Configuración y privacidad, luego a Centro de privacidad y a IA generativa en Meta, donde abajo del todo tendrás un botón de Derecho a oponerte.

: Tienes que entrar en tu cuenta y entrar en este enlace. Dentro hay un cuadro donde puedes pulsar en Derecho a oponerte o simplemente puedes entrar directamente a este enlace. Una vez ahí, podrás rellenar el cuestionario indicando por qué no quieres que se usen tus datos y enviarlo. También puedes ir a Configuración y privacidad, luego a Centro de privacidad y a IA generativa en Meta, donde abajo del todo tendrás un botón de Derecho a oponerte. Usa la plataforma Citizen8: Otro método el del grupo Citizen8, que ha creado esta página web. En ella, tienes dos enlaces con los que se genera un correo electrónico y su texto para pedirle a Facebook o a Instagram que no recopilen tus datos. Solo tienes que asegurarte de mandarlo con la cuenta de correo con la que tienes el registro con ellos y listo.

