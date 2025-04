Vamos a explicarte cómo evitar que Instagram use tus datos para entrenar a Meta AI, su asistente de inteligencia artificial. Se trata de ese icono del círculo azul que ha aparecido y que no podemos quitar, y además de eso la red social va a empezar a usar tus datos para mejorarlo.

Instagram va a utilizar tus publicaciones, tus fotos, tus gustos personales e incluso tus mensajes privados (excepto si eres menor de 18 años) pa entrenar su modelo de inteligencia artificial. Esto estará activado por defecto, pero para no infligir las leyes tiene escondida en su configuración una opción para decirle que no quieres que use tus datos.

Evita que Instagram use tus datos para entrenar a su IA

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la configuración de Instagram pulsando en el icono de las tres rayas. Una vez dentro del menú de Configuración y actividad, baja hasta abajo del todo, y pulsa en la opción Información que tienes dentro del apartado Más información y ayuda.

Esto te llevará a la pantalla de opciones de información. En ella, pulsa en la opción Política de privacidad que tienes en segundo lugar.

Esto te va a llevar a una pantalla donde se te van a explicar muchas cosas sobre la privacidad en Instagram. En ella, pulsa en el enlace Oponerte que aparecerá resaltado dentro del texto.

Esto te va a llevar a una página donde tienes una explicación de la información que se usa para entrenar a Meta AI. Aquí, abajo del todo tienes un formulario con un campo de escritura donde tienes que seguir los pasos para indicar cómo te afecta el tratamiento de los datos y por qué no quieres permitir que se usen.

Hay una buena alternativa, y es que el grupo Citizen8 ha creado esta página web. En ella, tienes dos enlaces con los que se genera un correo electrónico y su texto para pedirle a Facebook o a Instagram que no recopilen tus datos. Solo tienes que asegurarte de mandarlo con la cuenta de correo con la que tienes el registro con ellos y listo.

