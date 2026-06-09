"Eso no es una opción": la Comisión Europea responde a las críticas de Apple y marca distancias con su relato sobre Siri AI

Puede que las novedades de Apple Intelligence nos convenzan más o menos, y puede que Siri AI todavía tenga mucho que demostrar cuando llegue a los dispositivos. Pero hay una realidad bastante concreta para los usuarios europeos: si tienen un iPhone o un iPad, no podrán probar de salida una de las grandes apuestas de Apple para iOS 27 y iPadOS 27. La compañía de Cupertino ha colocado el retraso en el terreno de la regulación europea, pero la historia no termina ahí. Lo que hemos visto después es un choque directo entre Apple y Bruselas por el control de los asistentes de IA y las reglas que deben abrirlos a la competencia.

La respuesta de Bruselas. La Comisión Europea no ha aceptado esa lectura. Según Reuters, su portavoz Thomas Regnier dijo que “la decisión de no lanzar Siri AI en la UE es de Apple y solo de Apple”, y añadió que no hay nada en la Ley de Mercados Digitales que impida a la compañía introducir nuevos productos en la Unión Europea. El mensaje fue todavía más directo al explicar qué había pedido Apple durante las conversaciones: quedar exenta de sus obligaciones de interoperabilidad durante al menos 18 meses. “Eso no es una opción”, zanjó Regnier.

¿Qué es la DMA? Es probable que en los últimos años hayamos leído muchas veces estas siglas, pero la DMA se entiende mejor cuando aparece un caso concreto sobre la mesa. La Ley de Mercados Digitales es una norma europea de competencia que busca evitar que las grandes plataformas cierren el acceso a servicios, aplicaciones y usuarios. En el caso de Siri AI, el debate se concentra en la interoperabilidad: si Apple despliega su propio asistente de inteligencia artificial, también debe permitir que desarrolladores externos ofrezcan asistentes alternativos dentro de su ecosistema.

Apple como guardián de acceso. Ese encuadre ayuda a entender por qué Bruselas no plantea el caso como una simple decisión de calendario. Thomas Regnier, citado por The New York Times, recordó que Apple es un “guardián de acceso” y que “no puede cerrar el mercado”. La propia compañía explica en su documentación sobre la DMA que la Comisión Europea la designó así en relación con iOS, App Store y Safari el 5 de septiembre de 2023, y con iPadOS el 29 de abril de 2024. El fondo, por tanto, no es solo cuándo llega Siri AI, sino cómo se abre el ecosistema a servicios que compiten con Siri AI.

Qué cambia para ti si estás en Europa. La consecuencia más visible es sencilla: si usas un iPhone o un iPad en la Unión Europea, Siri AI no estará ahí cuando lleguen iOS 27 y iPadOS 27. Apple también deja fuera watchOS 27, porque el reloj necesita estar emparejado con un iPhone que tenga Siri AI. En Mac y Vision Pro, en cambio, la compañía sí prevé ofrecer la nueva versión del asistente. Lo que se queda por el camino en móvil y tablet incluye la app para revisar conversaciones, Visual Intelligence ampliado, herramientas de escritura integradas y el modo Siri en Cámara.

La propuesta que Bruselas no aceptó. En su comunicado, Apple afirma que diseñó Trusted System Agent, un intermediario para que otros asistentes virtuales pudieran acceder de manera segura a las mismas funciones y capacidades que Siri AI en dispositivos europeos. La compañía asegura que también planteó un despliegue gradual de esa solución durante 18 meses mientras llevaba Siri AI a la Unión Europea.

El fondo del pulso. Apple presenta el retraso como una consecuencia de la DMA y de unos riesgos de privacidad y seguridad que, según la compañía, no han sido reconocidos por los reguladores europeos. Bruselas responde desde otro lugar: sostiene que la norma no impide lanzar nuevos productos en la Unión Europea y que Apple no ha encontrado una solución compatible con sus obligaciones.

Imágenes | Apple | Pascal Bullan

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