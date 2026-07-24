Ring renueva la seguridad del hogar en España: ya son oficiales su nueva cámara 2K con visión nocturna y esta mirilla sin cables

La seguridad conectada en el hogar da un salto en resolución sin tener que pagar precios desorbitados. La firma Ring ha hecho oficiales en España sus dos últimas incorporaciones: la Ring Outdoor Camera 2K (2ª generación) y la Ring Peephole Camera 2K.

Estas son dos propuestas diseñadas para perfiles de vivienda completamente diferentes, pero que comparten una filosofía clara: la instalación al alcance de cualquiera, integración con el sistema Alexa y calidad de imagen en alta definición.

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Ring Outdoor Camera (2ª generación): versatilidad para vigilar el perímetro

Esta cámara de vigilancia es ideal para jardines, patios, terrazas y entradas principales. La segunda generación de la cámara exterior de Ring llega con resolución 2K (Retinal) como gran baza, permitiendo un nivel de detalle superior a la hora de identificar rostros u objetos lejanos gracias a su zoom digital de seis aumentos.

Si hay algo por lo que destaca, es por presentar un sistema de alimentación flexible, adaptándose a cualquier necesidad, ya que puedes conectarla mediante batería recargable, toma de corriente o panel solar.

La visión nocturna ha sido mejorada en esta nueva versión y mantiene la interpretación de color en situaciones de baja luz y conmuta automáticamente a blanco y negro en oscuridad total, para que así no te pierdas ningún detalle.

Se puede destacar también que incorpora elementos de seguridad activa como una sirena disuasoria integrada, detección de movimiento por zonas y audio bidireccional, para que puedas hablar con quien esté al otro lado.

Este modelo de cámara de vigilancia para exterior está disponible en preventa y saldrá al mercado el próximo 12 de agosto por 99,99 euros.

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Ring Peephole Camera 2K: la mirilla conectada ideal para pisos de alquiler

Concebida para sustituir a la mirilla tradicional en cuestión de minutos, esta Ring Peephole Camera 2K evita el uso de cables, obras o perforaciones, convirtiéndose así en una opción perfecta para pisos (tanto de propiedad como de alquiler).

Cuenta con resolución 2K y añade un campo de visión en formato vertical (para ver el cuerpo entero de quien esté delante). Su instalación es sencilla y se encaja directamente en el orificio de la mirilla ya existente.

Ofrece integración con Alexa, para que puedas ver, en tiempo real, quién está en la puerta a través de un Echo Show o la app de la marca. Además, destacar también que funciona con una batería recargable extraíble de fácil mantenimiento.

En cuanto a esta extensión para la mirilla del hogar, se pondrá a la venta el 19 de agosto y ya se puede precomprar por 99,99 euros.

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Imágenes | Ring

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