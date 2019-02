Amazon Echo Show, análisis: no solo es el altavoz inteligente de Amazon con la pantalla más amplia; también es el que mejor suena

Este altavoz inteligente ha llegado decidido a no entrar en competencia directa con ningún otro dispositivo de la familia Echo. Ni siquiera con el Echo Spot, que es el otro altavoz de Amazon con pantalla. Y es que aunque las prestaciones que nos ofrece Alexa a través de él son esencialmente las mismas de los otros dispositivos Echo, su pantalla de 10,1 pulgadas lo dota de un carácter diferente y de la capacidad de encajar bien en nuevos escenarios de uso.

Podemos utilizarlo para reproducir las películas y las series de Amazon Prime Video; para realizar videollamadas a otros Echo Show, Echo Spot o a smartphones que tienen instalada la app Amazon Alexa; puede recibir las imágenes de las cámaras de videovigilancia inteligentes que tengamos instaladas en casa, etc. Además, incorpora un controlador compatible con el protocolo Zigbee que nos permite utilizarlo para controlar los dispositivos inteligentes que tengamos en casa. Y lo que para mí es lo mejor de todo: suena bien. Realmente bien. De este Echo Show podemos hablar largo y tendido, así que os propongo que descubramos juntos todo lo que podemos hacer con él.

Amazon Echo Show: especificaciones técnicas

El elemento que dota de un carácter diferente a este Echo Show si lo comparamos no solo con los otros dispositivos de la familia Echo, sino también con sus competidores, es su generosa pantalla de 10,1 pulgadas. Recurre a un panel LCD táctil con resolución HD (1.280 x 800 píxeles), que no Full HD, a través del que podemos interactuar con el asistente de Amazon de una forma que no ponen a nuestra disposición los modelos Echo Dot, Echo o Echo Plus, que carecen de pantalla. Y es que, como veremos más adelante, en algunos momentos la posibilidad de combinar los comandos de voz con las funciones táctiles de la pantalla enriquece nuestra experiencia.

El microprocesador que se responsabiliza de que tanto Fire OS, el sistema operativo derivado de Android que Amazon incorpora a sus dispositivos, como las apps rindan correctamente es un chip Atom x5-Z8350 de Intel fabricado con litografía de 14 nm y dotado de 4 núcleos físicos, pero sin tecnología Hyper-Threading (por lo que procesa simultáneamente un máximo de cuatro hilos de ejecución). A priori puede parecer que esta CPU no es gran cosa, sobre todo si somos conscientes de que Intel tiene procesadores mucho más ambiciosos, pero lo cierto es que tiene la potencia necesaria para resolver las necesidades de este altavoz inteligente.

En lo que concierne a la domótica las prestaciones que pone a nuestra disposición este dispositivo son esencialmente las mismas que tienen los otros altavoces de Amazon dotados de un controlador inteligente compatible con Zigbee. Como os he adelantado en la introducción del artículo, podemos utilizar este Echo Show para controlar los dispositivos inteligentes que tengamos en casa, como termostatos, luces, cámaras de seguridad, videoporteros, etc. Además, el proceso de configuración de estos dispositivos es realmente «pan comido» porque podemos pedir a Alexa que busque e identifique elementos inteligentes compatibles con Zigbee utilizando nuestra voz. A partir de ahí la configuración es muy intuitiva. Y rápida.

El componente de este altavoz inteligente que lo dota de personalidad propia es su pantalla táctil. Recurre a un panel LCD de 10,1 pulgadas de buena calidad, aunque su resolución, que es 1.280 x 800 píxeles, se queda algo corta

Por último, en lo que concierne a la conectividad los únicos puertos físicos que encontraremos en el chasis de este altavoz inteligente son un conector de alimentación y un puerto micro-USB al que podemos enlazar dispositivos de almacenamiento externos. La conectividad inalámbrica es la que cabe esperar: incorpora WiFi 802.11ac de doble banda y Bluetooth compatible con los perfiles A2DP y AVRCP.

AMAZON ECHO SHOW Características PANTALLA LCD táctil de 10,1 pulgadas con resolución HD (1.280 x 800 píxeles) MICROPROCESADOR Intel Atom x5-Z8350 (litografía de 14 nm, 4 núcleos físicos, 4 hilos de ejecución (threads), frecuencia de reloj de 1,44 GHz, frecuencia de impulso de 1,92 GHz y caché L3 de 2 MB MICRÓFONOS Matriz de 8 micrófonos alojada en la parte superior del recinto SISTEMA OPERATIVO Fire OS CÁMARA 5 Mpx CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 802.11ac Dual Band

Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP CONEXIONES FÍSICAS 1 x puerto de alimentación

1 x micro-USB ASISTENTE INTELIGENTE Amazon Alexa SONIDO Dos altavoces de 2 pulgadas con imán de neodimio

Altavoz radiador pasivo de graves DIMENSIONES 246 x 174 x 107 mm PESO 1.765 g PRECIO 229,99 euros

Esta es la experiencia que nos propone este altavoz inteligente

De recoger nuestra voz con el propósito de que el asistente inteligente pueda llevar a cabo nuestras órdenes se encarga una matriz de 8 micrófonos alojada en la parte superior del recinto de la caja acústica. En la siguiente fotografía podéis ver que cuatro de los micrófonos están ubicados en el perfil del dispositivo, junto a los botones que nos permiten manipular el volumen, y los otros cuatro residen en el frontal del altavoz. Esta ubicación responde a la necesidad de recoger con eficacia nuestra voz al margen de la dirección desde la que nos dirijamos a la caja acústica.

La desactivación a petición del usuario de la cámara y los micrófonos se lleva a cabo electrónicamente para evitar que reciban alimentación eléctrica

No obstante, el mérito de que el asistente inteligente reciba correctamente nuestras órdenes no recae únicamente en la matriz de micrófonos. Y es que este Echo Show incorpora la misma tecnología de filtrado y cancelación del ruido ambiental que podemos encontrar en los otros altavoces de la familia Echo. Gracias a esta innovación consigue separar nuestra voz de los demás sonidos con eficacia, por lo que puede identificar nuestras órdenes incluso cuando nos dirigimos a Alexa desde cierta distancia y estamos escuchando música con un volumen importante. El algoritmo de filtrado y cancelación del ruido es capaz de separar nuestra voz de los otros sonidos presentes en el entorno y se la entrega al asistente inteligente completamente limpia.

Junto a los botones que nos permiten subir y bajar el volumen reside un tercer botón que sirve para desactivar tanto la matriz de micrófonos como la cámara alojada en el marco superior de la pantalla. Lo interesante es que el procedimiento de desactivación es completamente electrónico, por lo que cuando presionamos este botón los micrófonos y la cámara dejan de recibir alimentación eléctrica. Este esquema de funcionamiento refleja que Amazon se ha esforzado para que los usuarios tengamos la certeza de que podemos deshabilitar completamente «los ojos y los oídos» de este Echo Show siempre que, por la razón que sea, prefiramos que no registre ni imágenes ni sonido.

Buena parte de la positiva experiencia de uso que nos propone este altavoz inteligente deriva de la calidad de su pantalla, especialmente cuando lo utilizamos para reproducir el contenido de vídeo que podemos encontrar en Prime Video o Vevo. Su capacidad de entrega de brillo es lo suficientemente alta para rendir bien en espacios muy iluminados, y la forma en que resuelve el color es convincente, lo que me lleva a pensar que el panel es de tipo IPS. La lástima es que no he podido confirmar si realmente es esta la tecnología utilizada por el panel porque, por el momento, Amazon no lo ha revelado.

La única pega de cierta envergadura que puedo poner a esta pantalla es que su resolución me parece algo corta. En mi opinión, habría sido una buena idea que el panel fuese Full HD (1.920 x 1.080 puntos) y no HD (1.280 x 800 píxeles) porque, de esta forma, su nivel de detalle sería mayor. Aun así, no es nada dramático en absoluto porque la experiencia que nos ofrece cuando utilizamos el altavoz inteligente para reproducir vídeos es satisfactoria. En este contexto debemos tener en cuenta que normalmente miraremos la pantalla a una distancia mayor que aquella a la que utilizamos nuestros smartphones y tablets, por lo que este Echo Show puede permitirse que su resolución sea inferior a la habitual en estos últimos dispositivos.

A pesar de la presencia de la pantalla táctil, prácticamente toda la interacción con el altavoz inteligente podemos llevarla a cabo utilizando nuestra voz. Incluso cuando queremos reproducir vídeo. Podemos pedir a Alexa, por ejemplo, que inicie la reproducción de un contenido concreto pronunciando una orden cono esta: 'Alexa, reproduce El Gran Tour en Prime Video'. O bien algo así: 'Alexa, ponme un videoclip de Michael Jackson'. La experiencia que nos ofrece este asistente inteligente en este contexto es realmente estupenda y suele resolver de forma satisfactoria nuestras peticiones.

Otra prestación interesante de este Echo Show que puede llamar la atención a algunos usuarios es, como os adelanté unos párrafos más arriba, su capacidad de recoger el vídeo que están capturando las cámaras inteligentes que tengamos instaladas en casa para capturarlo en tiempo real y mostrárnoslo. Además, también nos permite instalar las skills que están disponibles para los demás altavoces inteligentes que conforman la familia Echo, aunque, y es un detalle importante, cuenta con sus propias skills diseñadas para sacar partido a las posibilidades que nos ofrece la pantalla del dispositivo, como 'SensaCine' o 'Mitele Momentazos'.

Por supuesto, todas las aplicaciones que ponen a nuestra disposición en materia de sonido los otros altavoces inteligentes de la familia Echo están también disponibles en este dispositivo. Podemos usarlo para escuchar la radio con InTune o podcasts, para escuchar música con Amazon Music o Spotify, para oír el contenido de nuestras listas (incluida la de la compra), para escuchar el resumen de las noticias de última hora, etc. Asimismo, la presencia de la pantalla aporta valor añadido a algunas de estas aplicaciones. Un ejemplo que ilustra bastante bien esta capacidad es una receta de cocina. Y es que además de indicarnos los pasos que debemos seguir a través de la voz de Alexa, los complementa con información visual adicional que contribuirá a que la experiencia sea mucho más satisfactoria para algunas personas.

Un último detalle curioso: para acceder a las opciones de configuración del dispositivo tenemos que arrastrar nuestro dedo desde la parte superior de la pantalla hacia la inferior, un gesto con el que todos estamos familiarizados porque está presente en nuestros smartphones y tablets. Al fin y al cabo este Echo Show incorpora una pantalla táctil y la implementación de algunas opciones de interacción no deja mucho espacio a la originalidad.

Su pantalla no debe confundirnos: es un altavoz, y así es como suena

Hemos llegado a la que sin duda es una de las secciones más interesantes de este análisis. Ante todo, este dispositivo es un altavoz, y, por muy bien que resuelva los demás escenarios de uso, si su calidad de sonido no está a la altura nuestra experiencia se irá al garete. Afortunadamente, en este terreno este Echo Show da la talla. Es más, en mi opinión, y después de haber probado a fondo los demás altavoces inteligentes de Amazon, este es el que mejor suena. De hecho, supera incluso al Echo Plus, que hasta ahora era el modelo de esta familia que nos ofrece un sonido más convincente.

El radiador pasivo de graves carece de bobina y motor magnético, pero es capaz de restituir un extremo grave detallado y con pegada

La clave de su estupendo rendimiento en este apartado es su radiador pasivo de graves. Este altavoz es peculiar porque, a diferencia de los dos tweeters de dos pulgadas con los que cuenta esta caja acústica, carece de bobina y motor magnético, por lo que su diafragma se desplaza gracias a los cambios de presión producidos por el movimiento de los diafragmas de los altavoces de dos pulgadas que conviven con él en el recinto. Una consecuencia directa de esta estrategia de funcionamiento es que el altavoz de graves no requiere energía eléctrica para llevar a cabo su función. Sencillamente, utiliza energía mecánica.

Si tuviese que destacar únicamente una característica de su sonido me quedaría, sin duda alguna, con la extensión y la pegada de su grave. Y el mérito recae, cómo no, en el radiador pasivo del que acabo de hablaros. De hecho, no es habitual encontrar un grave tan «redondo» y detallado en una caja acústica con un recinto tan compacto como el que tiene este Echo Show. De todas formas, su eficacia cuando se enfrenta a la reproducción de las altas frecuencias y los medios también es convincente, aunque resulta menos impactante que el extremo grave. Yo diría que en lo que concierne a los agudos y la gama media se encuentra al mismo nivel que el modelo Echo Plus, cuyo sonido es también bastante satisfactorio. Así que, definitivamente, sí, este nuevo Echo Show suena bien.

Amazon Echo Show: la opinión de Xataka

De este altavoz inteligente de Amazon me gustan su diseño y su acabado. No es un producto lujoso (su precio no da para grandes alardes en esta materia), pero es fácil percibir que su construcción está cuidada. Aun así, su mejor cualidad es, en mi opinión, su sonido, una baza que no solo le permite destacar entre los otros dispositivos de la familia Echo, sino también por encima de algunos de sus competidores de precio similar.

La mejor baza de este altavoz inteligente es, sin duda, su sonido, que se ve favorecido por un extremo grave inusualmente convincente

Además, la experiencia de uso que nos propone Alexa es casi siempre satisfactoria. Normalmente interpreta correctamente nuestras peticiones y su funcionalidad no deja de incrementarse gracias a las mejoras implementadas por Amazon, que se encarga de que las conozcamos enviándonos e-mails con sugerencias que pueden ayudarnos a sacar más partido a su asistente inteligente. Otro punto interesante a su favor consiste en que en el futuro este Echo Show estará integrado con Skype, por lo que será posible llamar a cualquier dispositivo que tenga instalada esta herramienta de comunicación.

Pese a todo lo que acabo de contaros, ¿tiene margen de mejora? Sí, lo tiene. Como he mencionado durante el análisis, en mi opinión la pantalla habría agradecido que su resolución fuese Full HD y no HD porque habría ganado ligeramente en nivel de detalle, especialmente al reproducir vídeo (con los demás contenidos esta posible mejora no tendría apenas relevancia). También echo de menos algunas skills que nos permitan acceder a los contenidos de servicios como YouTube o Netflix (por mucho que este último sea competencia directa de Prime Video) de una manera amigable. Confío en que Amazon nos dé en el futuro alguna sorpresa agradable en este contexto. En cualquier caso, este altavoz inteligente me ha dejado un sabor de boca estupendo y con una sensación muy tangible de que, si nos ceñimos a su sonido, es la propuesta de la familia Echo más interesante.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas

Más información | Amazon