Las mejores ofertas hoy 24 de julio en aires acondicionados portátiles de MediaMarkt: Cecotec, De'Longhi y más marcas

Estamos atravesando una época en la que está haciendo mucho calor, por lo que si vamos a pasar mucho tiempo en casa viene bien tener a mano un buen dispositivo que nos permita estar más fresquitos. Los aires acondicionados portátiles son muy versátiles porque podemos utilizarlos en varias habitaciones, por lo que vamos a repasar los mejores chollos que tiene MediaMarkt en este tipo de dispositivos.

Koenic KAC 7026 W ES por 199 euros, con modo noche y dos velocidades.

por 199 euros, con modo noche y dos velocidades. Cecotec ForceClima 7100 por 259 euros, con cuatro modos y mando a distancia.

por 259 euros, con cuatro modos y mando a distancia. OK OAC 9026 ES por 219 euros, con función de deshumidificador.

por 219 euros, con función de deshumidificador. Koenic KAC 9026 W ES por 229 euros, con temporizador y modo noche.

por 229 euros, con temporizador y modo noche. De'Longhi Pinguino PACEMK82 por 479 euros, con función de deshumidificador.

Koenic KAC 7026 W ES

El Koenic KAC 7026 W ES, que ahora mismo se encuentra por 199 euros en lugar de 299 euros, es un aire acondicionado que cuenta con una capacidad de refrigeración de 7.000 BTU/h y que dispone de tres modos de funcionamiento: frío, ventilador y deshumidificación. Viene con dos velocidades y dispone de un modo noche, así como de temporizador de entre 1 y 24 horas.

Koenic KAC 7026 W ES PVP en MediaMarkt — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec ForceClima 7100

El Cecotec ForceClima 7100 es otro aire acondicionado portátil que también ofrece una capacidad de refrigeración de 7.000 BTU. Incorpora la tecnología Soundless que promete menos ruido, algo idóneo para la noche, y ofrece una cobertura de hasta 15 metros cuadrados. Tiene, además, cuatro modos de funcionamiento: refrigeración, deshumidificación, ventilador y modo noche. Su precio en este caso es de 259 euros en lugar de 329 euros.

OK OAC 9026 ES

El OK OAC 9026 ES es un modelo que ofrece 2.236 frigorías por hora, lo que equivale a 8,944 BTU (1 frigoría = 4 BTU). Tiene un panel táctil, dispone de temporizador y viene con un modo de reinicio automático que garantiza que el dispositivo se reactive en caso de corte de electricidad. Cuenta con modo de deshumidificador y su precio ahora mismo es de 219 euros en lugar de 299 euros.

OK OAC 9026 ES PVP en MediaMarkt — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Koenic KAC 9026 W ES

El Koenic KAC 9026 W ES un aire acondicionado portátil que, en este caso, alcanza una refrigeración de 9.000 BTU. Tiene tres modos de funcionamiento (frío, ventilador y deshumidificador), además de un modo noche, cuenta con temporizador. Su precio es similar al de los anteriores modelos, ya que ha bajado hasta los 229 euros (antes 329 euros).

Koenic KAC 9026 W ES PVP en MediaMarkt — 229,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

De'Longhi Pinguino PACEMK82

Un peldaño por encima tenemos el De'Longhi Pinguino PACEMK82, que tiene un precio de 479 euros en lugar de 621 euros. Ofrece 2.350 frigorías (el equivalente a 9.400 BTU). Tiene tres niveles de velocidad, cuenta con termostato y temporizador de hasta 24 horas y cuenta con eficiencia energética de clase A.

De'Longhi Pinguino PACEMK82 PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | MediaMarkt, De'Longhi y Compradicción (cabecera), Koenic, Cecotec, OK

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