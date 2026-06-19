Mejores aires acondicionados portátiles 2026. Cuál comprar y seis pingüinos recomendados

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor acechando, mantener nuestro hogar a una temperatura habitable se convierte en la máxima prioridad. Sin embargo, no todo el mundo puede (o quiere) meterse en las engorrosas y caras obras que implican tener un sistema de aire acondicionado split tradicional, especialmente si vives en un piso de alquiler o la comunidad de vecinos prohíbe tocar la fachada.

Es en este escenario donde entran en juego los aires acondicionados portátiles (popularmente conocidos como pingüinos), que se han alzado como una solución de emergencia perfecta. Si quieres comprar uno, hoy te explicamos en qué características técnicas fijarte para acertar con tu compra y no tirar el dinero.

No obstante, antes de ello, podemos recomendarte este De'Longhi Pingüino PAC EX93 como una de las mejores opciones de refrigeración portátil que puedes encontrar en estos momentos en el mercado, a pesar de suponer una inversión algo elevada.

Cuenta con una capacidad de refrigeración de 9.400 BTU y es perfecto para enfriar estancias de tipo mediano. Gracias a la tecnología Arctic Whisper Extreme, el sistema de flujo de aire ha sido optimizado para mejorar la distribución del aire. Además, otra de las cosas por las que destaca es por ser muy silencioso, ya que la velocidad mínima es hasta un 50% más silenciosa que la velocidad máxima (que presenta un nivel de ruido de 60 dB).

Nuestra selección de aires acondicionados portátiles de un vistazo

MODELO PERFECTo PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE De'Longhi Pingüino PAC EX93 Si estás cansado de los plásticos de mala calidad y de los ruidos de vibración de las marcas low cost Ajusta de forma automática el equilibrio perfecto entre frío y deshumidificación para lograr el máximo confort sin congelarte. Aunque incluye una función Quiet para reducir el ruido del ventilador, el compresor sigue estando dentro de casa. 660,71 euros Cecotec Forceclima 7100 Si vives en una vivienda donde el casero no permite instalar un split de pared. A diferencia de otros aparatos portátiles que parecen armarios, este modelo es bastante estilizado y ligero. Si pretendes enfriar un salón de concepto abierto o una estancia de más de 22 metros cuadrados, el aparato funcionará al 100% de su capacidad de forma constante sin llegar a enfriar del todo. 179 euros comfee 3 en 1 Si buscas un aparato de una marca especializada en climatización (Comfee es el segundo sello del gigante Midea) sin tener que gastar los 400 o 500 euros que piden las firmas premium. Utiliza el refrigerante natural más moderno del sector, lo que optimiza el rendimiento del aparato y reduce su impacto ambiental, logrando una clasificación de eficiencia energética Clase A. Si pretendes enfriar un salón de concepto abierto, una cocina americana o una estancia de más de 25 metros cuadrados, el aparato se quedará corto. 264,99 euros Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 13 A+ WiFi Si tienes un salón de concepto abierto, una oficina amplia o estancias de hasta 35 metros cuadrados. No solo enfría muchísimo, sino que su flap superior oscila de forma automática para mover el flujo de aire por toda la habitación, rompiendo el típico chorro frío molesto y logrando una temperatura homogénea. Pesa en torno a los 32 kg y es bastante más voluminoso que los modelos "Compact" de la marca. Aunque tiene ruedas, moverlo entre diferentes pisos de una casa no es una tarea cómoda. 383,19 euros Klarstein Kraftwerk Smart 10K Si te encanta controlarlo todo desde el móvil o mediante comandos de voz. La aplicación móvil es de las más estables y completas del mercado. Permite programar temporizadores al milímetro, cambiar de modo y controlar el gasto de manera remota. Al pagar el diseño premium de la marca alemana y toda la tecnología inteligente, su coste se sitúa por encima de otros rivales de 10.000 BTU de corte más tradicional o marcas blancas. 532,99 euros midea portasplit Si vives en una comunidad de vecinos o en el centro histórico donde no permiten instalar motores fijos en la pared exterior. En el PortaSplit, el compresor está en la unidad exterior que va colgada fuera de la ventana. Esto hace que dentro de casa apenas se escuchen 39 dB en modo noche, lo que permite dormir plácidamente. Aunque se llama portátil, moverlo de una habitación a otra no es tan simple como empujarlo con ruedas. Tienes que descolgar la unidad exterior de la ventana (que pesa unos 10 kg), mover la unidad interior (de unos 32 kg) y volver a montar el tinglado del soporte en otra ventana. 899,99 euros

Qué tener en cuenta al comprar un aire acondicionado portátil

A la hora de comprar un aire acondicionado portátil para tu hogar, saber bien las características en las que fijarte te vendrá muy bien para adquirir el más acorde para ti. Estas son algunas características a tener en cuenta para hacer la compra ideal.

Las frigorías. El error más común al comprar un aire acondicionado portátil es quedarse corto de potencia o pasarse y gastar luz de más. En el sector de la climatización, la potencia de refrigeración se mide en frigorías (fg/h) o en BTU (British Thermal Units). Para calcular de forma rápida y sin fórmulas complejas, la regla de oro es calcular unas 100 frigorías por cada metro cuadrado. En esta tabla te mostramos la potencia de refrigeración que necesitarías para diferentes tipos de estancias en casa.

Superficie de la estancia (m²) Frigorías recomendadas (fg/h) Potencia en BTU Hasta 15 m² (Dormitorios individuales o estudios) 1.500 a 2.000 fg/h 7.000 a 9.000 BTU De 15 a 25 m² (Salones medianos o habitaciones dobles) 2.000 a 2.500 fg/h 9.000 a 11.000 BTU De 25 a 35 m² (Salones grandes o espacios abiertos) 3.000 a 3.500 fg/h 12.000 a 14.000 BTU

Eso sí, si la habitación es un ático, tiene grandes cristaleras o le da el sol de lleno durante toda la tarde (orientación Oeste), suma un 15% más de frigorías a tu cálculo para asegurar que el aparato no funcione al límite de su capacidad de forma constante.

El nivel de ruido (su talón de Aquiles). A diferencia de los splits fijos (donde el compresor se queda fuera de la vivienda), en un portátil tienes el motor dentro del salón o del dormitorio. Los modelos actuales se mueven entre los 59 y 65 dB a máxima potencia. Si tienes pensado usarlo para dormir, busca un aparato que baje de los 55 dB o que incluya un Modo Noche (Sleep), que reduce las revoluciones del ventilador para amortiguar el zumbido de fondo.

Eficiencia energética y consumo (la etiqueta importa). Con el precio de la luz vigilado al milímetro, fijarse en la etiqueta energética es obligatorio si no quieres un susto en la factura. Intenta comprar dispositivos con una clasificación mínima de Clase A. Asimismo, comprueba el índice EER (Energy Efficiency Ratio): cuanto más alto sea este número, más frío generará el aparato por cada vatio de electricidad que consuma.

Kit de sellado para la ventana. Un aire acondicionado portátil no sirve de nada si dejas la ventana abierta de par en par para sacar el tubo, porque el calor volverá a entrar. Así que asegúrate de que el aparato incluya de serie el kit de sellado (las placas de plástico para ventanas correderas o telas con cremallera para ventanas batientes). Si no lo lleva, tendrás que comprar un kit universal aparte, lo que sumará entre 15 y 25 euros extra a la inversión.

Los mejores aires acondicionados portátiles: cuál comprar

Este Cecotec Forceclima 7100 es el pingüino más vendido en Amazon. Este dispositivo multifunción va más allá de la simple refrigeración, ya que integra modos de ventilación y deshumidificación (incluso algunos modelos de esta serie vienen con bomba de calor, aunque son más caros).

Su diseño está enfocado en la tecnología Soundless, que busca minimizar notablemente el nivel de ruido, facilitando el descanso nocturno a través de su modo noche. Además, cuenta con una pantalla táctil intuitiva, temporizador de 24 horas y mando a distancia.

Otro de los aires acondicionados portátiles que merece la pena tener en cuenta es este de Comfee. Con 2.250 frigorías, es uno de los modelos indiscutibles de la gama de entrada. Es un aparato 3 en 1 que no solo enfría con rapidez estancias de hasta 25 metros cuadrados, sino que también funciona como ventilador y deshumidificador.

Cuenta con ruedas multidireccionales e incluye un kit completo para poder sellar la ventana y colocarlo sin hacer ningún tipo de obras. Además, incorpora un temporizador de 24 horas, modo noche y lo puedes controlar mediante app en el móvil o el mando a distancia que incorpora.

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Un modelo superior de gama es este Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 13 A+ WiFi. Cuenta con una impresionante capacidad de enfriamiento de 13.000 BTU (3.280 frigorías) respaldada por un motor de 2,9 kW capaz de climatizar rápidamente habitaciones grandes y mantener una temperatura perfecta incluso en los días más calurosos del verano.

Integra conectividad WiFi, por lo que podrás encenderlo, apagarlo o programar su temporizador de 24 horas directamente desde el móvil, a través de su app oficial o bien mediante comandos de voz. Asimismo, cuenta con un sistema avanzado de triple filtrado de aire y una potente función de deshumidificación.

El Klarstein Kraftwerk Smart 10K se posiciona como una de las opciones más sofisticadas y tecnológicamente avanzadas del mercado. Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2.500 frigorías (10.000 BTU) y es el equipo perfecto para enfriar habitaciones y salones de hasta 25 metros cuadrados con cierta rapidez.

Gracias a su conectividad WiFi y su app móvil dedicada, puedes controlar la temperatura de tu hogar desde cualquier lugar, siendo además compatible con asistentes de voz como Google Assistant o Alexa. El diseño de este dispositivo de climatización es minimalista, elegante y con un sistema de purificación y deshumidificación altamente eficiente.

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El Midea Portasplit es uno de esos aires acondicionados portátiles innovadores que resuelve el problema de tener que sacar un tubo por la ventana. Está compuesto por dos unidades conectadas por una manguera plana ultra resistente y que une la unidad interior (que ventila) y la exterior (donde se encuentra el compresor).

Es un aire portátil caro, pero merece la pena si quieres tener un dispositivo de climatización más silencioso que los tradicionales pingüinos (alcanza solo los 39 dB en su modo nocturno). Su instalación es sencilla gracias al soporte especial para colgar la unidad exterior y lo puedes controlar mediante app o comandos de voz a través de Alexa y Google Assistant.

Algún extra en el que también fijarte

Aunque no es algo esencial, en pleno 2026, la domótica ya ha llegado a la climatización portátil. Los modelos de gama media-alta ya incorporan WiFi. Esto te permite programar el aparato desde el móvil para que empiece a enfriar la casa media hora antes de que llegues de trabajar, o integrarlo con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant para apagarlo desde la cama sin tener que buscar el mando a distancia.

Preguntas frecuentes sobre el mejor aire acondicionado portátil

¿Realmente enfrían tanto como uno fijo de pared (split)?

Enfrían muy bien, pero no de la misma manera. Un aire portátil tiene la potencia necesaria para bajar la temperatura de una habitación en pocos minutos, pero es menos eficiente que uno fijo. Al tener el motor dentro de casa y expulsar el aire caliente por un tubo flexible hacia la ventana, se genera un pequeño "efecto vacío" que hace que entre un hilo de aire templado de la calle por las rendijas de las puertas. Son la salvación perfecta si estás de alquiler o no puedes hacer obras, pero consumirán un poco más de luz que un split tradicional para lograr el mismo frío.

¿Hacen mucho ruido? ¿Se puede dormir con ellos encendidos?

Hay que ser totalmente francos: sí, hacen ruido. A diferencia de los aires de pared (donde el compresor, que es lo que más suena, se instala en la fachada o el balcón), en los portátiles llevas el motor "metido" en la habitación. La mayoría de los modelos del mercado emiten entre 60 y 65 dB a pleno rendimiento, lo que equivale al murmullo de una oficina ajetreada o una televisión a volumen moderado. Casi todos incluyen un "Modo Noche" o Sleep que reduce la velocidad del ventilador para amortiguar el sonido, pero si tienes el sueño muy ligero, te costará dormir con él pegado a la cama.

¿Es obligatorio sacar el tubo por la ventana?

Es 100% obligatorio. Por pura física, para enfriar una habitación tienes que sacar el calor de ella; si no pones el tubo hacia el exterior, el aparato enfriará por delante pero expulsará el mismo calor (o más) por detrás, por lo que la habitación terminará estando más caliente. Todos los aires acondicionados portátiles verdaderos llevan tubo y un kit para sellar la ventana. Los aparatos que se anuncian "sin tubo" no son aires acondicionados, son climatizadores evaporativos (básicamente ventiladores con hielo que solo funcionan bien en climas muy secos y no bajan la temperatura real de la estancia).

¿Cuánto va a subir mi factura de la luz si lo uso unas horas al día?

Depende de la eficiencia del aparato y de las horas de uso, pero hoy en día el impacto está bastante controlado si compras con cabeza. Un aire portátil estándar de clase energética A consume aproximadamente entre 0,9 y 1,1 kWh por hora a pleno rendimiento. Si lo usas una media de 4 horas al día durante el mes más caluroso del verano, el impacto estimado en tu factura eléctrica será de unos 15 a 25 euros adicionales al mes (dependiendo de tu tarifa de luz por horas). Si optas por un modelo premium con etiqueta A+, ese gasto puede reducirse entre un 15% y un 20% más.

¿Sirve el kit de ventana que suele venir en la caja para cualquier tipo de ventana?

No siempre. La gran mayoría de los fabricantes incluyen de serie un kit de placa rígida deslizante que está diseñado exclusivamente para ventanas correderas o persianas. Si tus ventanas son abatibles o de tipo Climalit (las que se abren como una puerta), esa placa no te servirá porque dejará todo el hueco abierto. Para estas ventanas tendrás que comprar aparte un "kit de tela de sellado universal" (cuestan unos 15 o 20 euros en Amazon). Es una tela impermeable con cremallera que se pega con velcro al marco y a la hoja de la ventana, permitiendo sacar el tubo y cerrando herméticamente el resto del espacio.

¿Qué mantenimiento obligatorio requiere y qué hago con él en invierno?

El mantenimiento es ridículamente sencillo pero vital para que no empiece a oler mal ni pierda fuerza. Solo tienes que hacer dos cosas: limpiar los filtros de aire cada dos semanas bajo el grifo para quitar el polvo acumulado y, por otra parte, vaciar por completo el agua residual antes de guardarlo. Cuando termine el verano, abre el tapón del desagüe inferior para vaciar hasta la última gota y déjalo en modo ventilador un par de horas para que se seque por dentro.

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Imágenes | Olimpia Splendid, Comfee, Cecotec, Klarstein y De'Longhi

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