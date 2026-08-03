Mejor smartwatch por menos de 100 euros. Recomendaciones de relojes inteligentes baratos de los expertos de Xataka

El mercado de los smartwatch o relojes inteligentes ha ido creciendo con el paso de los años ofreciendo novedades y tecnologías y una amplia variedad de modelos. Y hoy en día no hace falta gastarse mucho dinero para tener algo de calidad, ya que por debajo de los 100 euros podemos encontrar modelos tan atractivos como el Amazfit Bip 6, nuestra recomendación por debajo de esta cifra.

El Amazfit Bip 6 es un smartwatch que se presenta con un diseño cuadrado bastante elegante, aunque también viene con muchas funciones centradas en el deporte, como es el caso de los más de 100 modos deportivos o los sensores de salud para llevar un seguimiento de las métricas a la hora de hacer deporte.

La pantalla es AMOLED y tiene una buena diagonal de 1,97 pulgadas, por lo que las notificaciones se ven especialmente bien. Es capaz de realizar y recibir llamadas Bluetooth, su autonomía es de hasta dos semanas dependiendo del uso que le demos y cuenta con GPS.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Amazfit Bip 6 Si buscas un smartwatch muy completo y cómodo de utilizar. Tiene pantalla AMOLED, llamadas Bluetooth y GPS. No tiene NFC. 70€ Huawei Watch Fit 3 Si tienes un móvil Huawei o buscas un reloj con una muy buena pantalla. Es cómodo y elegante y la pantalla se ve de escándalo. No tiene pagos móviles y su sistema operativo no es muy completo. 89€ Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Si quieres un reloj que cueste poco dinero. Tiene pantalla AMOLED y es muy económico. Las prestaciones son menores que su competencia. 42,99€ Xiaomi Redmi Watch 6 Si buscas un smartwatch con una muy buena relación calidad-precio. Mejor que el anterior modelo, y añade llamadas Bluetooth. La versión con NFC es más cara. 91,98€ Amazfit Bip Max Si quieres un reloj con una gran batería. Tiene buena batería y medición constante de salud. No tiene NFC. 99,90€

Por qué destacan

De entre todos los smartwatch que podemos encontrar por debajo de los 100 euros, nos quedamos con el Amazfit Bip 6 por todo lo que ofrece. A continuación, vamos a hacer un repaso de las principales características de estos dispositivos para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de elegir un smartwatch.

Pantalla. A la hora de comprar un smartwatch conviene prestar especial atención a la pantalla. Lo mejor es que cuente con un panel AMOLED, y si tiene un brillo alto mucho mejor para así poder ver bien la pantalla en exteriores. Además, es recomendable que el panel ofrezca una buena tasa de refresco para que se vea fluida a la hora de navegar por los menús.

Diseño. Como podrás ver en nuestra selección de smartwatch por debajo de los 100 euros, en este rango de precio solemos encontrar, sobre todo, modelos con diseño cuadrado y no tanto redondos. Esto tiene una clara ventaja a la hora de leer notificaciones o leer el texto y las métricas que ofrecen algunas aplicaciones de salud.

Tamaño. De nada sirve que tengamos un buen smartwatch si no nos queda bien en la muñeca. Es por ello que debemos tener en cuenta que las marcas a veces ofrecen diferentes tamaños (generalmente de 42 y 46 milímetros aproximadamente). Es importante elegir bien para que el reloj nos quede bien estéticamente y sea lo más cómodo posible de llevar.

Funciones. Uno de los apartados más diferentes en cada reloj es el de las funciones. Lo habitual es que los smartwatch cuenten con muchos modos deportivos (varían entre cada modelo), pero además también cuentan con sensores de salud para medir la frecuencia cardiaca o el oxígeno en sangre. Dependiendo de lo que estemos buscando conviene elegir entre un modelo u otro.

Por otro lado, al tratarse de relojes más económicos, hay algunas funciones que no solemos ver en este rango de precio, como es el caso de la apnea de sueño que vemos en los smartwatch de Samsung y Apple. Los pagos a través de NFC es otro ejemplo, aunque esta ausencia también la vemos en modelos de gama media y gama alta.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Amazfit Bip 6 como el mejor smartwatch por debajo de los 100 euros, hay alternativas que conviene tener en mente. Aquí tienes las que nos parecen más destacables:

Huawei Watch Fit 3. El Huawei Watch Fit 3 no es un smartwatch muy reciente porque tenemos dos generaciones por delante, pero su relación calidad-precio es muy buena. El reloj es bastante cómodo y elegante, la pantalla se ve perfectamente a plena luz del día y su batería aguanta una semana sin ningún problema. Además, viene con una corona giratoria muy práctica que también se puede pulsar.

Cabe destacar que el Huawei Watch Fit 4 y el Huawei Watch Fit 5 suelen encontrarse por encima de los 100 euros, pero que pueden bajar de esta barrera a través de alguna oferta puntual.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. El Xiaomi Redmi Watch 5 Lite es el reloj perfecto para quienes busquen un precio muy ajustado. Uno de los puntos más destacables es que incorpora un panel AMOLED, pero además su batería dura prácticamente dos semanas y cuenta con llamadas Bluetooth.

Xiaomi Redmi Watch 6. Un peldaño por encima tenemos el Xiaomi Redmi Watch 6, un smartwatch que incorpora una pantalla AMOLED con diagonal de 2,07 pulgadas. Su autonomía teórica es de hasta 24 horas (varía según el uso), incluye una corona giratoria y viene con más de 150 modos deportivos. No incluye conectividad NFC, pero hay una versión un poco más cara que sí la incluye.

Amazfit Bip Max. El Amazfit Bip Max es otra alternativa muy atractiva por todo lo que ofrece. Por un lado tenemos un panel AMOLED de 2,07 pulgadas y por otro viene con mapas offline. Su autonomía teórica es de hasta 20 días, es compatible con la app Strava y viene con una función con planes de entrenamiento.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de comprar un smartwatch o reloj inteligente viene bien que tengamos en cuenta que puede llegar con distintas configuraciones:

Tamaño. Algunos relojes inteligentes, aunque sobre todo de gama alta, cuentan con varias configuraciones de tamaño para elegir el que más se ajuste a nuestra muñeca.

Correas. La mayor parte de smartwatch vienen con correas de silicona. No obstante, algunos modelos, como por ejemplo el Huawei Watch Fit 3, cuentan con versiones que incluyen correas de náilon. Estas últimas son más resistentes y el cierre suele ser de velcro, aunque se ensucian con más facilidad.

Preguntas frecuentes sobre el mejor smartwatch barato

¿Tiene GPS integrado o depende de la conexión con el teléfono móvil?

En este rango de precio hay modelos que incorporan GPS para registrar rutas de carrera o bicicleta sin la necesidad de llevar el móvil. Por el contrario, hay otros smartwatch que utilizan el GPS del móvil mediante Bluetooth, obligándonos a llevar el teléfono a la hora de realizar algunos deportes.

¿Cuánto tiempo dura la batería con un uso normal diario?

Los fabricantes suelen ofrecer autonomías teóricas bajo condiciones de uso muy concretas. En la práctica, la autonomía suele ser inferior. En cualquier caso, lo habitual es que este tipo de smartwatch ofrezcan una autonomía de entre 7 y 14 días de uso.

¿Permite responder llamadas directamente desde el propio reloj?

Algunos relojes incorporan micrófono y altavoz para realizar y contestar llamadas mediante la conexión por Bluetooth. En cambio, muchos otros modelos únicamente reciben la notificación visual de la llamada entrante para colgar o silenciar la llamada.

¿Qué funciones de salud y seguimiento del sueño ofrece?

Lo habitual es que este tipo de relojes cuenten con algunas funciones de salud, siendo las más comunes la de frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, los pasos diarios y la calidad de sueño. En cualquier caso, los resultados son orientativos.

¿Qué tipo de pantalla tiene y cómo se ve bajo la luz del sol?

Las pantallas AMOLED ofrecen colores mucho más vivos y un nivel de brillo más alto, lo que facilita que podamos ver bien la pantalla en exteriores. En cambio, las pantallas LCD son más económicas y suelen ofrecer un nivel de brillo más bajo.

¿Se pueden responder notificaciones de aplicaciones como WhatsApp?

La mayoría de relojes únicamente pueden leer las el texto de los mensajes de WhatsApp que recibamos. En cambio, otros además permiten responder a los mensajes.

¿Permite realizar pagos móviles en tiendas mediante tecnología NFC?

La función para realizar pagos móviles es poco habitual en relojes por debajo de 100 euros, salvo muy contadas excepciones.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que podemos encontrar ahora mismo, nos quedamos con el Amazfit Bip 6 por todo lo que ofrece. Es un smartwatch que incorpora un buen panel, es capaz de realizar llamadas Bluetooth y viene con un buen surtido de modos deportivos.

Sin embargo, es posible que estés buscando un smartwatch con otro precio u otras características. En ese caso, el Huawei Watch Fit 3 es un reloj inteligente cómodo y elegante que incorpora una pantalla que se ve muy bien en interiores y exteriores y que, además, tiene una corona giratoria muy práctica.

Por otro lado, el Xiaomi Redmi Watch 5 Lite es otro reloj especialmente interesante por su precio y por el panel AMOLED que incorpora (sin dejar a un lado sus llamadas Bluetooth) y el Xiaomi Redmi Watch 6 también es una muy buena alternativa por su batería y por su pantalla.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Jose García, Amazfit, Huawei, Xiaomi

En Xataka | Los mejores móviles por menos de 300 euros. La opinión de los expertos de Xataka

En Xataka | Mejores móviles por menos de 200 euros. La opinión de los expertos de Xataka