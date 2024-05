Huawei Watch Fit 3, análisis: por menos de 200 euros, este es uno de los wearables más interesantes de lo que va de año

Huawei vuelve a la carga. La compañía acaba de anunciar su nuevo reloj inteligente, el Huawei Watch Fit 3, un dispositivo de lo más interesante y es que, a todas luces, una de las grandes apuestas para el año 2024. La firma no pasa por su mejor racha en cuanto a smartphones, pero ha encontrado un (pedazo de) hueco en los wearables y las cosas como son: qué buen trabajo está haciendo Huawei en este terreno.

En cualquier caso, hoy estamos aquí reunidos para hablar del Huawei Watch Fit 3, un wearable que ve hoy la luz pero que desde Xataka llevamos probando desde finales de abril para traeros este, su análisis. A modo de spoiler os podemos adelantar que es un dispositivo realmente interesante que convence en su uso tanto en Android como en iOS y que nos propone una experiencia de lo más jugosa por un precio suculento: 159 euros. Sin más dilación, vamos con ello.

Ficha técnica del Huawei Watch Fit 3



huawei watch fit 3 dimensiones y peso 35 x 43 x 9,9 mm 26 gramos sin correa pantalla AMOLED a color de 1,82 pulgadas Resolución 408 x 408 píxeles Formato 1,18:1 Relación pantalla/cuerpo: 77,43% PPP: 347 60 Hz Cristal, 2,5D Brillo pico: 1.500 nits Sensores Huawei TruSeen 5.5 Huawei TruSleep 4.0 Sensor de ritmo cardíaco Sensor SpO2 Acelerómetro Sensor de gravedad Magnetómetro Batería 400 mAh Carga rápida (1 día en 10 minutos) Autonomía Uso típico: 7 días Máximo: 10 días conectividad Bluetooth 5.2 BLE Chip GPS global resistencia 5 ATM botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD iOS y Android OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Seguimiento de salud femenina

Monitorización de estrés Llamadas Bluetooth

Notificaciones

Control musical Obturador remoto

Más de 100 modos deportivos PRECIO 159 euros Correa de piel: 179 euros

Diseño, correas y pantalla

Comenzamos hablando del diseño porque es evidente que la firma china ha dado un salto importante en este sentido. Lo que empezó siendo un híbrido entre pulsera y smartwatch ha terminado transformándose en un reloj inteligente con todas las de la ley. El formato más alargado, tipo “pulsera grande”, ha dado paso a una caja más cuadrada (un acierto, en mi opinión) con los bordes ligeramente curvados y unos acabados sensacionales.

Mientras que los modelos anteriores de esta familia de wearables apostaban por el plástico, el Huawei Watch Fit 3 da el salto al aluminio, aportando así una estética mucho más premium y elegante. En el lateral izquierdo tenemos el altavoz que usaremos para responder llamadas. En el lateral derecho tenemos dos botones, uno de acción (personalizable) y una corona que hace a las veces de botón de inicio y que tiene, por cierto, uno de los mejores motores de vibración que hemos podido probar; así como un micrófono.

El acabado dependerá del modelo: puede ser de color aluminio o, en el caso del modelo con correa de nylon o TPU blanco , rojo. Las correas son intercambiables y compatibles con la generación anterior, pero ya volveremos a eso. Finalmente, cabe destacar que en la parte inferior tenemos el sensor Huawei TruSeen 5.5 (que consta del sensor de ritmo cardíaco y el SpO2) y los pines de carga para recargar la batería.

El dispositivo es ligero y sienta estupendamente en la mano. La textura del aluminio es agradable y el reloj, dentro de que no pesa, se siente robusto. A mí, personalmente, me gusta que los relojes pesen un poquito por eso de notar que los llevas puestos, pero si buscamos un dispositivo que no pese, este puede ser una opción. En cuanto a opciones de personalización, tal y como podemos ver bajo estas líneas, tenemos seis modelos con diferentes tipos de correas y colores.

Hablando de las correas, hemos podido probarlas todas. La de nylon es más deportiva y nos ha encantado por el cierre de velcro y la suavidad. La de cuero, disponible en el modelo blanco, es buena, pero la que nos ha enamorado es la de silicona. Puedo decir sin miedo a equivocarme, como persona que ha analizado infinidad de relojes y pulseras inteligentes, que las correas de TPU de los nuevos Huawei Watch Fit 3 son de las mejores que han pasado por mis muñecas. Son suaves, gomosas y muy, muy agradables. Sacarlas es tan fácil como pulsar y botón y la única pega que podemos poner es que no el enganche es propietario y no estándar de 20 o 22 milímetros.

La caja tiene un tamaño de 43 milímetros, algo pensado para hacer del reloj un dispositivo unisex. Normalmente, los smartwatches suelen llegar en dos tamaños: 44~46 milímetros y 39~42 milímetros, de forma que se puede elegir según el tamaño de la muñeca. No es el caso en el Watch Fit 3. El reloj solo está disponible en un tamaño, 43 milímetros, que no es ni muy grande ni muy pequeño. La correa, en ese sentido, acompaña, ya que tiene la longitud perfecta para adaptarse a prácticamente cualquier muñeca.

Pasando a la pantalla, el dispositivo nos ofrece un panel AMOLED a color de 1,82 pulgadas con resolución 408 x 408 píxeles (lo que se traduce en 347 píxeles por pulgada, una cifra nada desdeñable) y 60 Hz de tasa de refresco. La pantalla está ligeramente curvada por los lados y ocupa un 77% del frontal. En ese sentido, los biseles están bastante bien trabajados, con solo 1,8 milímetros de grosor a los lados y 2,7 milímetros arriba y abajo. Si tenemos una watchface de color negro no los vamos a notar, aunque con algo más colorido sí notaremos que la pantalla no llega hasta el final.

En cualquier caso, lo curioso del panel es su brillo pico de 1.500 nits. Vamos a aprovechar este número en contadas ocasiones (no ha habido muchas estos días en Córdoba, desgraciadamente), pero lo agradeceremos en momentos puntuales. Se me ocurre, por ejemplo, el típico momento en la playa con el sol dando de lleno. Ahí agradeceremos que el brillo llegue a 1.500 nits, pero desde luego no es algo que vayamos a aprovechar en el día a día.

Lo que sí aprovecharemos es su visibilidad y resolución. La pantalla se ve estupendamente y su representación de colores muy buena. La resolución, por su parte, es más que suficiente para que a una distancia prudencial, a la que usaremos el reloj normalmente, no veamos el más mínimo píxeles, ni siquiera al leer notificaciones o consultar la información de nuestra sesión de running. La tasa de refresco, que asciende a 60 Hz, hace que navegar por la interfaz se sienta fluido y, en definitiva, que tengamos esa sensación de que el reloj "va bien". Minipunto, además, por el sensor de brillo automático que, afortunadamente, funciona genial.

Por lo demás, cabe destacar el modo Always on Display, que existir, existe, pero yo prefiero tenerlo desactivado por una cuestión práctica, y la personalización. Huawei nos ofrece un sinfín de carátulas, muchas de ellas interactivas con complicaciones clickables y animaciones. Entre las opciones permitidas el reloj nos da la posibilidad de cambiar el estilo del reloj, el fondo y las complicaciones de una manera que, todo sea dicho, recuerda muchísimo a la del Apple Watch.

Experiencia y sistema operativo

Comenzamos el apartado de la experiencia y eso pasa por comentar, primero, la compatibilidad. El Huawei Watch Fit 3 es compatible tanto con iOS como con Android a través de la aplicación Huawei Salud. En el caso de Android, lo recomendable es descargar la app desde AppGallery o desde el navegador. En iOS se puede conseguir desde la App Store. Para este análisis, nosotros hemos usado una versión en pruebas en nuestro móvil personal, un iPhone 15 Pro.

En el interior del reloj encontramos HarmonyOS 4.2 y la experiencia ha sido muy buena. No la más completa, pero realmente buena. A diferencia de otros relojes de la compañía, el Watch Fit 3 no dispone de tienda de aplicaciones, de manera que lo que tenemos preinstalado es lo que hay. Asimismo, carece de aplicación de mapas y no permite responder notificaciones, ni siquiera con respuestas predeterminadas al menos en iOS. Como siempre sucede cuando salimos del ecosistema Apple, la mejor experiencia se consigue en móviles Android. Tampoco tenemos pagos móviles, que sí puede suponer un contratiempo.

En cuanto a la experiencia, empecemos por lo básico. Deslizando hacia abajo abriremos el panel de control con algunos ajustes rápidos. Deslizando hacia arriba, el panel de notificaciones que, como siempre, se apilan una encima de la otra en orden de llegada. Podemos verlas (emojis incluidos) y consultar su contenido, pero no podemos interactuar con ellas. Lo único que podemos hacer es eliminarlas. Deslizando hacia los lados nos moveremos por los diferentes widgets, cuyo orden podemos personalizar a nuestro gusto.

Con el botón de la corona abriremos el menú principal, en el cual podemos hacer zoom in y out moviendo la corona hacia los lados. El botón inferior se puede remapear para que haga lo queramos, aunque seguramente el atajo más interesante sea el del ejercicio. Eso nos permitirá iniciar un deporte rápidamente sin tener que buscar la app en el cajón.

Por otro lado, tenemos algunas apps interesantes, como el control remoto para la cámara del móvil, el control de música, una linterna, un calendario que se sincroniza con el del móvil y, como novedad, la aplicación Stay Fit. Se trata de un sistema de control de peso que nos permite establecer un límite calórico, registrar lo que comemos y combinar toda nuestra información del ejercicio para crear hábitos saludables con un enfoque holístico. Muy interesante sobre todo si, a diferencia de a mí, os gusta llevar un registro de qué coméis y cuánto quemáis.

En lo referente a llamadas y notificaciones, podemos hacer y responder llamadas desde el reloj con un resultado sorprendentemente positivo. El altavoz suena bien, aunque un pelín más de volumen no le vendría mal, y en nuestras pruebas los receptores han confirmado que el micrófono se escucha bien. Sobra decir que no vamos a conseguir los mismos resultados que haciendo la llamada por el móvil, evidentemente, pero para salir de un apuro no está nada mal. Al reloj, por cierto, le podemos conectar unos auriculares vía Bluetooth. Y relacionado con las llamadas, el Watch Fit 3 no es compatible con eSIM.

Ahora hablemos de salud. Para ello, lo primer es lo primero: este no es un dispositivo médico. Lo repetimos en todos los análisis y en este lo volvemos a hacer. Dentro de que el reloj es bastante preciso, sus métricas son estrictamente orientativas y en ningún caso deben tomarse como una verdad escrita en piedra. Ante la duda, lo recomendable es acudir a un médico. Dicho eso, volvemos al reloj.

El Watch Fit 3 es capaz de medir nuestra frecuencia cardíaca tanto en tiempo real como en modo inteligente. La diferencia es que el segundo ajusta la lectura de las pulsaciones según el estado de actividad, mientras que el modo continua funciona, efectivamente, todo el tiempo. El reloj es capaz de avisarnos cuando superamos o bajamos de ciertas PPM y el registro es correcto. Quizá tiene cierta tendencia a dar cifras algo más altas de la cuenta en ciertos momentos pico, pero por norma general podemos fiarnos de las métricas. Cabe destacar que el reloj no permite la realización de electrocardiogramas.

Lectura de la frecuencia cardíaca | Capturas: Xataka

En segundo lugar tenemos el nivel de oxígeno en sangre (SpO2). Al activar esta opción, el reloj analizará nuestro nivel de oxígeno en sangre cuando estemos en reposo. Este dato nos será útil en zonas elevadas (cuando hacemos montañismo, por ejemplo) y a la hora de dormir, ya que una reducción drástica del nivel de oxígeno en sangre durante el sueño puede ser indicativo de apneas. En ese sentido, la medición nos ha parecido precisa.

Lectura del nivel de oxígeno en sangre | Capturas: Xataka

En tercer lugar encontramos el estrés, un parámetro que se mide cuando estamos quietos y que se calcula según las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca. Es una métrica que quizá cueste algo más entender y que, salvo en contadas excepciones, nos va a servir de más bien poco. La idea es combinar esta medición con los ejercicios de respiración que podemos encontrar en el reloj (tiene una app dedicada), pero más allá de eso la realidad es que ha habido momentos de estrés que no han aparecido registrados y momentos de relajación en los que aparezco estresado. Bien tenerla, pero tampoco es que aporte mucho al día a día.

Lectura del nivel de estrés | Capturas: Xataka

Y en cuarto lugar tenemos el sueño, que esto sí que es fantástico. El reloj no solo detecta con precisión las fases del sueño, sino que nos da un informe realmente detallado y consejos para mejorar la puntuación. Asimismo, es capaz de registrar sonidos al dormir (lo que requiere que demos acceso al micrófono e iniciemos manualmente el modo) e interrupciones de la respiración durante el sueño (para las ya mencionadas apneas). Es un informe completísimo y que nos ha gustado mucho.

Lectura del sueño | Capturas: Xataka

En resumidas cuentas, estamos ante un reloj inteligente sencillo, capaz pero que se queda un escalón por debajo de otras propuestas que, todo sea dicho, son bastante más caras. Normalmente, los relojes con Wear OS o WatchOS son bastante más caros que este dispositivo, aunque ofrecen más funciones. Sin embargo, si lo que queremos es un reloj que nos avise de las llamadas y nos permita responder desde la muñeca, que nos muestre notificaciones (aunque no se puedan responder) y que registre nuestras métricas, el Watch Fit 3 de Huawei cumplirá con ese cometido.

Hacer deporte con el Huawei Watch Fit 3

Nos vamos acercando al final, no sin antes hacer una parada deportiva. El Huawei Watch Fit 3 va más que servido en este aspecto con nada más y nada menos que más de 100 modos deportivos, destacando las prácticas de gimnasio, los deportes de exterior, el furbito', el crossfit y cosas tan curiosas como eSports, barco dragón (esto es literal), salto en paracaídas, dardos, laser tag y pádel. Llevo años, AÑOS, criticando que los relojes inteligentes no permiten monitorizar un deporte tan extendido como el pádel. Hoy, xatakeros, sonrío.

Bromas aparte, el Huawei Watch Fit 3 tiene un buen puñado de funciones pensadas para los más deportistas. La primera es Huawei TruSports, que son una especie de cursos de fitness personal de ocho modos comunes (carrera en pista, al aire libre, salto de cuerda, natación...) con animaciones para calentamientos e instrucciones de audio.

La segunda es Track Run. Si os gusta correr en circuito, esto es bastante chulo. Este modo permite elegir la línea en la que vamos a correr y, de esa manera, podremos ver cómo varía nuestro rendimiento en función de la zona de la pista. Además, minipunto para Huawei porque ahora, al hacer ejercicio, el color del fondo de pantalla cambia según la zona de frecuencia cardíaca en la que nos encontremos, de manera que tenemos una pista más visual de nuestro estado.

Durante la sesión podremos ver nuestras métricas en tiempo real y controlar la música. También recibiremos instrucciones de voz (si así lo deseamos) que nos indicarán, por ejemplo, la distancia recorrida. Además, y gracias al GPS, podremos registrar la ruta que hemos seguido y volver sobre nuestros pasos usando la vuelta a casa. Muy útil, sin duda.

Ejemplo de informe deportivo | Capturas: Xataka

En cuanto al rendimiento del reloj, se comporta realmente bien y las métricas se nos antojan precisa. No obstante, es posible conectarle accesorios de terceros. En lo que al GPS se refiere, su precisión es buena. Incluso en zonas de ciudad, el dispositivo es capaz de registrar nuestra ruta sin desviaciones más pronunciadas de la cuenta. Mención especial merece el seguimiento dinámico, que nos permite ver cómo ha cambiado nuestro ritmo durante la ruta seguida, ruta que, por cierto, podemos guardar y exportar.

Batería, autonomía y carga

Terminamos este análisis repasando la batería. En el mundillo de los relojes inteligentes siempre se repite el mismo patrón, y es que los relojes con WatchOS y Wear OS ofrecen una enorme cantidad de funciones y opciones a costa de sacrificar la autonomía, mientras que los smartwatches con SOs más sencillos, como los de Huawei, Amazfit y compañía, ofrecen lo contrario. Carecen de un ecosistema de apps y funciones más completas (aunque cada vez menos) y lo compensan con una autonomía sobresaliente.

Como viene siendo marca de la casa, el Huawei Watch Fit 3 nos ofrece una autonomía estupenda de siete días usando el reloj de forma normal, es decir, conectado al móvil, recibiendo notificaciones, con todas las mediciones al máximo, etc. No obstante, y si bien yo no soy usuario intensivo de GPS, cabe destacar que el uso intensivo del GPS y del micrófono afecta a la autonomía, por lo que si sois corredores y gustáis de llevar un registro de vuestra ruta, sabed que tendréis que pasar por el cargador más a menudo.

Con una sola carga, el Huawei Watch Fit 3 es capaz de ofrecer unos siete días de autonomía haciendo un uso normal

En cuanto a la carga, se recarga por completo en poco más de una hora y tiene un sistema gracias al cual, con solo diez minutos de carga, podremos conseguir un día de autonomía. El cargador no es el más cómodo, ya que sigue estando basado en pines y, por lo tanto, solo se puede colocar en una posición, pero funciona. ¿Habríamos preferido un sistema de carga inalámbrico? Sin duda, pero tampoco es que lo hayamos echado demasiado en falta.

Huawei Watch Fit 3, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos concluir que el Huawei Watch Fit 3 es un dispositivo de lo más interesante y que lo tiene todo para ser una de las opciones a contemplar si queremos un reloj inteligente bueno, bonito y relativamente barato. Porque sí, es verdad que no cuesta 300 ni 400 euros, pero 159 euros tampoco es un precio excesivamente bajo.

Nos han encantado los acabados, la pantalla y la autonomía. El nuevo reloj de Huawei ha cumplido con las expectativas y nos ha dejado satisfechos, pero lo cierto es que hemos echado en falta poder pagar con el reloj y ampliar las funciones mediante aplicaciones de terceros. Poder responder las notificaciones desde la muñeca y disponer de un asistente de voz también habría estado bien.

En cualquier caso, es un dispositivo que nos ha convencido. Tiene todas las bondades que puede necesitar una personaje que haga ejercicio de forma no profesional y, al mismo tiempo, ofrece la experiencia inteligente que se puede esperar de un smartwatch de este rango de precio. Por menos de 200 euros es, sin duda, un firme candidato a compra siempre y cuando sepamos lo que vamos a sacrificar.

8,2 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Software 7,5 Autonomía 8 Interfaz 8 A favor Es un reloj muy cómodo y elegante.

La pantalla se ve de escándalo y responde perfectamente.

La batería es capaz de aguantar una semana sin problema. En contra HarmonyOS no es tan completo como otros sistemas operativos.

No tiene pagos móviles.

No permite responder notificaciones.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.