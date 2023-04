Huawei Watch Ultimate, análisis: una obra maestra con aires de joyería y sin miedo al Apple Watch Ultra

El mercado de los dispositivos de muñeca se ha ido diversificando hasta cubrir desde los más sencillos, las denominadas pulseras de actividad, a auténticas computadoras de mano preparadas para medir los deportes extremos. El Huawei Watch Ultimate es, precisamente, uno de los que apuntan a ese segmento extremo, todo con una apuesta que recuerda claramente al Apple Watch Ultra. Y que sale bastante bien parado de esta comparación, por cierto.

Huawei vio golpeada su línea de flotación cuando Estados Unidos confirmó el veto a sus smartphones; paso previo a la progresiva expulsión de la empresa de los núcleos de las operadoras móviles. En cuestión de dispositivos de consumo se encuentra casi desaparecida, pero aún resiste con dignidad en un tipo muy concreto de aparatos: los wearables. Con el Huawei Watch Ultimate en la muñeca esta última semana descubrí en primera persona el porqué.

HUAWEI WATCH ULTIMATE CAJA y materiales Tapa frontal de circonio, tapa trasera de cerámica, pantalla de cristal de zafiro y bisel de cerámica PANTALLA 1,5 pulgadas AMOLED LTPO 1.000 nits 466 x 466 331 ppi SISTEMA OPERATIVO Sistema propio de Huawei SENSORES Aceleración Giroscopio Magnetómetro Frecuencia cardíaca óptica Barómetro Profundidad Temperatura RESISTENCIA AL AGUA 10 ATM Carga inalámbrica BATERÍA 530mAh 14 días de uso regular 8 días de uso intenso DIMENSIONES Y PESO 48.5 x 48.5 x 13.0mm Peso de 76 gramos sin correa OTROS GPS doble banda (GPS, Glonass, BDS, Galileo y QZSS) Bluetooth 5.2 Carga inalámbrica Más de 100 modos deportivos PRECIO 899 euros

Diseño: el smartwatch de lujo era esto

No es el primer smartwatch de alta gama que me pongo en la muñeca, aún recuerdo el Montblanc Summit 2+ y su excelente construcción y apariencia. Como ocurría con dicho Montblanc, Huawei ha puesto toda su experiencia y saber en construir un reloj inteligente que no lo parece a simple vista. De hecho, el Watch Ultimate pasa por un cronógrafo de alto nivel con el acabado de una marca suiza. El empleo del metal líquido basado en el circonio es una buena muestra (según Huawei es la primera vez que se usa este material en un smartwatch).

El reloj es de enorme calidad a la vista y al tacto. Dicho tacto es sólido, muy robusto y resistente, tanto a los golpes como a los arañazos. Y esto acarrea un problema, que sufrirán quienes tengan una mano no demasiado grande: el Huawei Watch Ultra es inmenso. Y pesado, llevarlo es en sí mismo un ejercicio de pesas.

La versión que estuve probando yo es la Titanio, el modelo en acabado cromado que no sólo trae una correa de goma, también la de eslabones de titanio. Para mi gusto, dicha correa es muy molesta a la hora de hacer deporte, preferí apostar directamente por la elástica, perfecta para ajustar el reloj durante las prácticas deportivas. Aun así, he de reconocer que el Huawei Watch Ultimate con la correa de titanio da una apariencia de completo lujo. El acabado es espectacular.

La caja del reloj es muy grande, está fabricada en metal líquido con base de circonio, el cristal sobre la pantalla es de zafiro (con un grosor de 2,35 mm) y tanto la parte trasera como el bisel están fabricados en cerámica. Este conjunto de gran resistencia se ve rematado con tres botones: dos en el lado derecho (el superior incluye una corona giratoria) y un tercero en el izquierdo. Dicho botón es el del modo de expedición: basta con pulsarlo para que el Huawei Watch Ultimate registre la ubicación permitiendo la vuelta al lugar de partida en caso necesario.

El botón derecho inferior dirige directamente a las funciones deportivas, una de las claves del dispositivo: Huawei plantea el Watch Ultimate como un smartwatch para el deportista profesional. La alta resistencia del exterior ya demuestra estas intenciones, no en vano aguanta una profundidad de 100 metros y presiones de hasta 10 ATM. El buceo es uno de los deportes donde más partido se le puede sacar al smartwatch; sin que por ello sea el único: como veremos más adelante, es un aventajado de los deportes.

Las sensaciones son impresionantes: no se me ocurre una mejor construcción para un smartwatch. Y manteniendo el diseño clásico de los cronógrafos de alta gama, incluida la pantalla redonda: el Huawei Watch Ultimate no despierta objeciones más allá de las dimensiones y el peso. Nada extraño en los relojes de los que recibe la inspiración, por otra parte: los cronógrafos mecánicos tradicionales no son precisamente pequeños.

Pantalla: brillante, enorme y bien protegida

Las dimensiones son generosas en todos los aspectos, especialmente en la diagonal de pantalla: sus 1,5 pulgadas hacen que ver la progresión de los ejercicios sea sumamente sencillo. También colabora el brillo, no ofrece problema alguno de visibilidad en exteriores, ni siquiera bajo la luz directa del sol: según Huawei, el brillo máximo del Watch Ultimate alcanza los 1.000 nits.

Aparte de la gran diagonal de pantalla, el panel AMOLED LTPO que equipa el Huawei Watch Ultimate ofrece una excelente resolución para este tipo de dispositivos: 466 × 466 píxeles. Panel detallado, con un gran contraste, los colores son excelentes y la respuesta al tacto también es muy buena. Incluso con guantes, no encontré inconvenientes a la hora de salir a correr con él de buena mañana (aún hace frío).

La distribución de los elementos en pantalla durante los ejercicios es personalizable dependiendo de la práctica. Cada una dispone de distintas pantallas a las que se accede deslizando de arriba a abajo, también de izquierda a derecha: la respuesta de la pantalla se encuentra a muy buen nivel. Como suele ocurrir, cuando el reloj toca el agua la pantalla pierde capacidad de respuesta, aunque puede controlarse con los botones para el uso deportivo, también para su pausa y su reinicio (esto es especialmente importante para el buceo y la natación, que se gestionan bajo el agua gracias a los botones físicos). El cristal de zafiro con el que queda protegido el panel dota al reloj de gran resistencia, remarco de nuevo este punto.

El Huawei Watch Ultimate puede funcionar con la pantalla siempre encendida (Always On Display o AOD), también con la pantalla apagada y activada mediante los gestos de muñeca. La respuesta al girar la mano suele ser inmediata, también eficaz. Y el gasto de batería no supone un impedimento con el uso del AOD: he tenido el panel siempre activo sin sufrir una caída notoria de autonomía. Durante ese modo, la pantalla se apaga en su mayor parte para mostrar una esfera mínima de reloj. Puede apagarse por completo durante la noche gracias al modo de reposo (funciona de forma manual o automático al detectar que el usuario está durmiendo).

El panel del Huawei Watch Ultimate se encuentra a la altura de la excelente construcción que derrocha el smartwatch: su visibilidad en cualquier circunstancia es sobresaliente. Además, las esferas de reloj incluidas están diseñadas para aprovechar al máximo la pantalla; sin que aumenten el consumo de energía: Huawei ofrece un índice de gasto para cada uno de estos watchfaces.

Rendimiento: así debe ser un smartwatch

Presión atmosférica medida desde el reloj

No he tenido ninguna pega con el funcionamiento del Huawei Watch Ultimate, me ha parecido que está a la altura de lo que marcan las altas expectativas del exterior: tanto por fuera como por dentro, este smartwatch demuestra el buen hacer de Huawei en el segmento de los relojes inteligentes. Incluido el software, que HarmonyOS 3 va de fábula.

Respuesta inmediata a los toques, el reloj no se calienta en ningún momento, el intercambio entre funciones es rápido, el posicionamiento también es veloz y se aprecia más que suelto en cualquier tarea: el Huawei Watch Ultimate rinde a la perfección. Con sus pegas, como suele ocurrir.

Ajustes del reloj en Huawei Salud para Android (Nothing Phone )

Quienes emparejen el smartwatch con su smartphone tendrán más o menos funciones dependiendo del sistema operativo del teléfono. El iPhone es el que ofrece más problemas, no en vano se queda sin la instalación de aplicaciones (y sin la cartera, aunque en España no se encuentra disponible). En un móvil Huawei el Watch Ultimate ofrece máxima compatibilidad, como es lógico: la app de Salud, ya incluida en EMUI, habilita la instalación de algunas aplicaciones directamente desde la AppGallery. En cualquier otro Android también existe esta posibilidad,y sin que Huawei requiera la instalación de su tienda. Sí hay que descargar manualmente Huawei Salud, no está en Google Play.

Huawei Salud en el iPhone 14 Pro

Uno de los aspectos que me resultó más positivo fue la facilidad del smartwatch para mover su enlazado entre mis distintos teléfonos: una vez la aplicación Huawei Salud estaba sincronizada con mi cuenta de usuario, podía mover fácilmente el Huawei Watch Ultimate entre mi iPhone 14 Pro, el Huawei Mate 40 Pro y el Nothing Phone (1) sin perder ningún dato por el camino, ni siquiera los pasos. El proceso no necesita más de un minuto. Y habilita utilizar el reloj con independencia del móvil con el que salga a la calle: todos los datos registrados se sincronizarán con la cuenta de Huawei; sincronizada a su vez entre los distintos móviles. Mil veces mejor que Wear OS, por ejemplo, aunque con un problema importante en Android: Huawei Salud no exporta los datos a Google Fit, sí a plataformas como Strava, Adidas Running y Komoot. En el iPhone se sincroniza con Apple Salud.

Listado de apps instaladas en el Huawei Watch Ultimate

El botón derecho superior da acceso al listado de apps instaladas en un menú bastante parecido al de WatchOS. También el comportamiento de la corona es similar: girándola se aplica zoom sobre los accesos directos, ordenados en pantalla con forma de cuadrícula. El botón derecho inferior ofrece acceso directo a los ejercicios. Y el izquierdo, como ya dije, activa el modo de expedición. Para volver a la pantalla inicial basta con apretar el botón derecho superior.

Los gestos de control sobre la pantalla permiten el movimiento entre los distintos elementos de la interfaz. Horizontalmente, HarmonyOS dispone las tarjetas con acceso directo a las distintas funciones de salud y de las apps; con el tiempo en el lado izquierdo. Deslizando desde abajo hacia arriba aparecen las notificaciones, perfectamente legibles gracias a la enorme pantalla. Y deslizando el dedo desde la parte superior a la inferior se desvelan los ajustes rápidos, iconos que activan y desactivan las distintas opciones de hardware. Los desplazamientos son intuitivos una vez se le toma el pulso a HarmonyOS (y no se alejan mucho de Wear OS o WatchOS).

Para volver atrás hay que mover el dedo por la pantalla desde la zona izquierda a la derecha, el clásico movimiento de retroceso. Para apagar la pantalla basta con poner la mano sobre el reloj

Una parte de las configuraciones puede ajustarse desde el móvil, pero la mayoría de las opciones se encuentran en los menús del reloj. El Huawei Watch Ultimate es muy personalizable, permite responder a los mensajes con opciones de texto predefinidas (pueden crearse las necesarias para decir lo habitual con una pulsación) y ofrece la posibilidad de descolgar las llamadas desde el reloj, también de rechazarlas. Además, resulta posible hacer llamadas añadiendo los contactos favoritos a la agenda o devolviendo las recibidas desde el listado de llamadas, la app instalada en el reloj.

Llamadas a contactos favoritos directamente desde el Huawei Watch Ultimate

El altavoz incluido en el smartwatch es muy potente: la guía del ejercicio se escucha a la perfección incluso en entornos ruidosos. Y no sólo suena para notificaciones, llamadas y entrenamiento: Huawei habilita el Watch Ultimate para reproducir música cargada directamente en el dispositivo. Suena mucho mejor de lo que parece.

Deporte y sensores: es uno de los smartwatches más completos

El Huawei Watch Ultimate apunta a lo más alto en términos de smartwatch. Por fuera se aprecia especialmente, por dentro también. Y esto se traslada a sus capacidades deportivas y de salud: Huawei ha nutrido a base de bien su dispositivo. El seguimiento constante del día a día ofrece notable precisión en la mayoría de los aspectos; ya se esté realizando una práctica deportiva como el simple paseo diario.

En lo que respecta a sensores, el reloj que he llevado en la muñeca me registró de manera constante el ritmo cardíaco (muy preciso en bajas y medias pulsaciones), la saturación de oxígeno en sangre (también con buena precisión), el Watch Ultimate puede medir la temperatura cutánea (no arroja una cifra fiable debido a que la muñeca suele estar templada), registra los pasos (no es completamente preciso, sí está a buen nivel), mide la calidad del sueño (datos suficientemente fiables) y ofrece funciones avanzadas que requieren una activación: el electrocardiograma y la flexibilidad de las arterias. En principio, estas dos últimas mediciones mantienen buena fiabilidad (dentro de lo que implica un dispositivo no médico).

Medición de saturación de oxígeno en sangre

La cantidad de mediciones corporales es muy alta, la mayoría automáticas, pero no se queda ahí: el Huawei Watch Ultimate incluye barómetro, brújula y sensor de profundidad. Estos son perfectos para las escaladas, buceo y cualquier deporte en el que se realicen ascensiones: los datos quedan registrados en la mayoría de prácticas deportivas. No me encontré con inconvenientes al comprobar los datos, me parecieron suficientemente precisos.

De izquierda a derecha: registro automático de variables de salud, ECG y rigidez arterial

Turno del posicionamiento por satélite. Huawei asegura que incluye un sistema de posicionamiento multisatelital de alta precisión que graba los recorridos de manera precisa y constante. Por mis comprobaciones, el Watch Ultimate sirve como reloj de cabecera para aquellos que registren prácticas amateurs, pero no alcanza los niveles que requiere un registro de rutas profesional. En tramos rectos se aprecian las notables variaciones en las líneas, también las diferencias con respecto a los caminos del mapa. Aun así, no entraña mayor problema para quienes deseen salir a correr sin llevar el smartphone, por ejemplo.

Desviación en el registro de posicionamiento sobre una ruta en bicicleta de montaña

El posicionamiento es muy rápido: por lo general tarda unos pocos segundos. Y no pierde los satélites durante el trayecto, ni siquiera haciendo deporte en el bosque. El consumo energético está ajustado, como detallaré en el próximo punto del análisis.

Desviaciones de una práctica en circuito donde fui y volví repetidamente por el camino en blanco

Huawei incluye soporte para más de cien deportes, aunque no todos ofrecen el mismo nivel de profundidad en los datos. Correr, hacer bicicleta, caminar y resto de prácticas más habituales incluyen una gran cantidad de opciones, como metrónomo, por ejemplo. Y en el buceo es donde más empeño hace la marca: el Watch Ultimate es un completo ordenador de mano que puede hasta dictar los tiempos de descompresión o el alcance de oxígeno en la botella. No fue un deporte que pude probar, el tiempo de análisis no dio mucho de sí.

Registro de ejercicio en Huawei Salud. Capturas de iPhone

Realicé varias salidas a correr, caminatas de trekking, hice prácticas de fuerza y también bici de montaña: en todas estas salidas el Huawei Watch Ultimate se portó como un campeón. El registro de la posición podría mejorar, la medición cardíaca sí la encontré muy precisa, incluso a altas pulsaciones. Aunque eso sí, hay que colocar el reloj de manera adecuada: apretado a la muñeca y a unos dos dedos de distancia de la articulación. En caso contrario, resulta habitual que la medición de pulsaciones vaya muy por debajo de la real.

Opción de vuelta al punto de partida utilizando la brújula

Aparte del registro de rutas, con todos sus datos relacionados (cadencias, respiración, zancadas, altitudes, pulsaciones...), resulta posible cargar nuevos trayectos en el reloj desde la app de Salud. Y todas las prácticas de pueden compartir como una captura multimedia; además de exportar la información a Komoot, Adidas Running y Strava, todo desde la gestión de privacidad del perfil de usuario, en la app de Salud.

Autonomía: una semana lejos del cargador

Acostumbrado a usar un Apple Watch Series 7 como reloj inteligente personal, recibir los más de siete días con una sola carga es casi una bendición. De hecho, fue tal que así: lo cargué nada más recibirlo y estuve una semana completamente despreocupado; semana en la que estuve haciendo deporte de manera habitual, mantuve el Always On Display y todos los sensores corporales activos.

Con un poco de contención el Huawei Watch Ultimate aguanta diez días sin problema, en especial si no se utiliza en exceso el registro de rutas por GPS. Durante las prácticas con el posicionamiento activo, el smartwatch consume aproximadamente un 5 % de batería cada media hora; lo que me dio un gasto energético en torno al 15-17 % diario. Sin preocuparme de ahorrar consumo.

En cuestión de batería no tengo más que buenas palabras, sobre todo tratándose de un smartwatch de gran tamaño, con unas dimensiones de pantalla enormes y plagado de sensores: Huawei, y HarmonyOS, mantienen la eficiencia a un gran nivel. No sólo eso, la carga también ofrece alegrías: muy rápida durante los primeros minutos sobre el cargador, para que el Huawei Watch Ultimate aguante varios días tras un cuanto de hora cargando.

Los tiempos que arrojó con su cargador inalámbrico de serie fueron:

5 minutos de carga : 24 % de batería.

: 24 % de batería. 10 minutos de carga : 39 % de batería.

: 39 % de batería. 20 minutos de carga : 64 % de batería.

: 64 % de batería. 30 minutos de carga : 82 % de batería.

: 82 % de batería. 40 minutos de carga : 96 % de batería.

: 96 % de batería. Total: 47 minutos de carga.

El Huawei Watch Ultimate incluye su cargador inalámbrico unido a un cable USB A, pero no ofrece el transformador de corriente. Es compatible con cualquier base de carga Qi estándar.

Huawei Watch Ultimate, la opinión de Xataka

El Huawei Watch Ultimate con la correa de titanio

El tiempo transcurrido junto al protagonista de este análisis fue muy positivo, el smartwatch se encuentra a la altura de las expectativas. El exterior es magnifico, la construcción resulta envidiable y las sensaciones transmitidas con el Huawei Watch Ultimate son de lujo. Literal, podría pasar perfectamente por un cronógrafo suizo. Tanto por fuera como por dentro, la marca ha hecho un excelente trabajo.

Como es lógico dadas las características, el reloj no es barato; de ahí que la ligera falta de precisión en el registro de rutas sea más notoria. Más allá de aquí, las capacidades deportivas y de salud se encuentra a un gran nivel; con las pegas de no tener excesivas aplicaciones disponibles en Android y cero apps si se sincroniza el Huawei Watch Ultimate con un iPhone. Eso sí, quien no pueda instalar las aplicaciones añadidas tampoco se pierde demasiado, no aportan un valor extra a las enormes capacidades implícitas en el dispositivo.

izquierda, Huawei Watch Ultimate; derecha, Apple Watch Series 7 de 45 mm

Los 749 euros que Huawei pide por el Watch Ultimate negro, el más barato, son muchos, incluso pese a que el dispositivo ofrezca unos materiales de enorme calidad. El modelo de titanio, el que tuve la suerte de probar yo, se eleva a los 899 euros: bajo mi punto de vista, no vale la pena a no ser que se busque la cadena de metal. Es más: si no se necesita el extra de resistencia y las capacidades de buceo, un Huawei Watch GT3 Pro es más que suficiente. En todos los casos, la experiencia smartwatch es exquisita.

9,1 Diseño 9,75 Pantalla 9,75 Software 8,5 Autonomía 9,5 Interfaz 8 A favor La construcción y los materiales son de lujo, literalmente.

Muy buena autonomía, incluso con registros deportivos.

Gran cantidad de sensores y deportes. En contra Es algo caro.

La precisión del GPS necesita un punto de mejora.

Sin apenas apps para instalar.



