Google Fit: qué es, cómo funciona y cómo configurarlo

Vamos a explicarte qué es Google Fit, cómo funciona y cómo configurarlo en el caso de que quieras utilizarlo en tu dispositivo móvil. Se trata de una aplicación con la que Google quiere entrar en el sector de las apps deportivas, y con la que registra todas tus actividades físicas permitiéndote establecer objetivos para que los cumplas a diario.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es exactamente Google Fit y cuales son los dos objetivos principales que te propone alcanzar a diario. Luego pasaremos a explicarte cómo obtiene esos datos, y terminaremos diciéndote paso a paso cómo realizar la configuración inicial.

Qué es Google Fit

Google Fit es una aplicación creada para medir tu ejercicio diario, y que utiliza diferentes parámetros para que puedas saber si estás haciendo el ejercicio que debieras. Su idea, por lo menos así es como se vende la aplicación, es la de monitorizarte para que con sus datos puedas intentar tener una vida más sana y activa, aunque siempre dependerá del caso que le hagas a esos datos.

Por defecto, la aplicación se quedará siempre activa en segundo plano en tu móvil, y con ello registrará automáticamente todas tus actividades. También tendrás la opción de meter a mano otras actividades en el caso de que no hayan sido registradas con la aplicación, e incluso podrás utilizar sólo esta función desactivando el registro automático.

Todos los datos que Google Fit recibe los utiliza para ofrecerte dos objetivos de actividad con los que, según dicen, ha acordado con la Organización Mundial de la Salud que pueden mejorar tu bienestar y darte más años de vida.

El primero de los objetivos son tus minutos de actividad, que es el tiempo que pasas moviéndote a lo largo del día. Este parámetro va contando cada vez que haces una actividad física, desde salir a dar un paseo hasta salir a correr, o las que le introduces a mano como sesiones de baile o cualquier otro ejercicio. Por defecto Google te propone 60 minutos al día, aunque en la configuración podrás adaptarlo a tus necesidades en el caso de que quieras exigirte más.

Y el segundo objetivo es el denominado Puntos Cardio, que es un poco más complejos. Google te da este tipo de puntos con actividades que aceleren tu frecuencia cardíaca, como por ejemplo caminatas rápidas. Cuando haces un ejercicio relativamente ligero se te dará un punto por minuto, y si empiezas a hacer un ejercicio más intenso se subirá a dos.

Cómo funciona Google Fit

Google Fit recoge los datos de tus actividades utilizando los sensores de tus dispositivos. Por ejemplo, con los sensores de movimiento y el GPS puede saber cuándo y por dónde te estás moviendo. Con estos parámetros, Google Fit calcula tu actividad y otros datos, como por ejemplo las calorías que has quemado mientras la realizas.

Pero como todos no somos iguales, la aplicación irá analizando tu historial de actividades durante todo el tiempo que la utilices, y con ello intentará mejorar la precisión a la hora de medir tu actividad. Por ejemplo, cuanto más lo uses mejor sabrá las calorías o el esfuerzo que consumes al hacer actividades, ya que podrá ir comparando tus diferentes ritmos.

Uno de los parámetros más útiles es la información de tu GPS. Con ella no sólo te irá mostrando en un mapa qué recorrido has hecho durante cada sesión de ejercicio o cada vez que has salido a dar un paseo, también utilizará tu ubicación para calcular la velocidad a la que te has estado moviendo o las distancias totales que recorres, dos parámetros con los que también mide tu esfuerzo. Esta es una opción que también puedes desactivar.

Con estos sensores calculará los dos objetivos de actividad, el de minutos totales de actividad y el de los puntos cardio. Estos dos objetivos aparecerán en la pantalla principal en unos círculos que se irán rellenando según te acerques al objetivo diario que te hayas marcado. Cuando los completes, te aparecerá una animación diciéndote que has hecho buen trabajo.

Justo debajo de los indicadores de estos objetivos, también en la pantalla principal, te aparecerán los pasos totales, calorías y kilómetros que has recorrido en el día en el que te encuentres. En la parte inferior de la pantalla podrás acceder al campo Diario, donde podrás ver todos y cada uno de los ejercicios que has hecho.

Este campo Diario es como un historial con todos tus movimientos. Cada una de las entradas pertenece a un ejercicio, desde caminatas hasta cualquier otro tipo que hayas hecho o introducido a mano. Te aparecerá también el tiempo durante el que lo hiciste, los kilómetros recorridos, y los puntos cardio que has ganado con ellos. Al lado también aparecerá una previsualización del mapa con el recorrido.

Cuando quieras podrás pulsar sobre cada uno de los ejercicios que has hecho y podrás ver sus datos completos, incluyendo las calorías quemadas, los pasos que has dado y los minutos en movimiento y puntos cardio conseguidos. También te aparecerá tu ritmo, y arriba del todo el mapa con el recorrido.

Cómo configurar Google Fit

Para empezar a utilizar Google Fit es descargar la aplicación disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store. Una vez descargada inicia la aplicación. En la primera pantalla tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google. Si tienes Android detectará automáticamente la que uses en tu móvil, pudiendo o continuar con ese usuario o iniciar sesión con otro.

En el segundo paso tienes que configurar tus datos personales. En ellos tendrás que decir tu sexo y edad, pero también escribir tu peso y altura para que Google los utilice para calcular tu esfuerzo, las calorías que quemas o los consejos que se te dan. Cuando metas todos los datos, pulsa en Siguiente.

A continuación, Google Fit te mostrará una pantalla en la que te va a decir cómo utiliza tus datos para medir tu actividad, y te pedirá permiso para recopilarlos. Aquí, tienes que pulsar en el botón Sí, acepto para darle permiso a Google Fit y que pueda funcionar con normalidad.

En el siguiente paso, Google Fit te pedirá permiso para obtener tu información de ubicación. Si quieres que pueda recopilar automáticamente por dónde te mueves para calcular tus rutas y los datos derivados de ellas, pulsa en Activar y luego concédele permiso para acceder al GPS. Y si no quieres que lo haga, aunque eso haga que no registre tu actividad y tengas que meterla a mano, pulsa en Ahora no.

Luego se te mostrará una pantalla explicándote los dos objetivos que te propone la aplicación, pero no te pongo la captura porque sólo tienes que pulsar Siguiente y ya te lo he explicado. Cuando la pases, tendrás que configurar la meta de minutos activos al día, que por defecto estará en 60 pero puedes modificar. Una vez lo hagas, pulsa en Siguiente.

A continuación, tendrás que configurar tu objetivo diario de puntos cardio. En esta pantalla la app te explicará cómo se asignan. Por defecto la app te asignará 10, aunque con sólo completar tus minutos diarios de actividad fácilmente los vas a quintuplicar, por lo que quizá quieras poner más. Una vez los tengas elegidos, pulsa en Añadir objetivos para continuar.

Y los dos últimos pasos de la configuración son puro trámite. En el primero se te indicará cómo funciona el visualizador de objetivos, y en el segundo se te terminará de enseñar cómo funciona el medidor. En estas dos pantallas simplemente debes continuar pulsando Siguiente y Listo, y ya está, tendrás Google Fit listo para ser utilizado.