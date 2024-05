Las mejores 24 apps gratis para iPad con las que sacar el máximo rendimiento de tu tableta

Te traemos una recopilación con las que consideramos que son las mejores 24 aplicaciones para iPad, con las que vas a poder sacar el máximo rendimiento de tu tableta. Si has comprado un iPad, estas son las que creemos que son las primeras apps que deberías considerar además de las nativas de la propia Apple.

Hemos dividido las aplicaciones en dos categorías diferentes. Por una parte tienes las destinadas a la productividad, para tus momentos de trabajo, pero también tienes una selección de aplicaciones para tu entretenimiento.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, esta es nuestra selección, pero eso no quiere decir que tú tengas una opinión diferente. Por eso, si consideras que hemos dejado fuera alguna aplicación que consideras imprescindibles, te invitamos a mencionarla en el apartado de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse de la experiencia de nuestros xatakeros.

Productividad

Vamos a empezar con una pequeña colección de aplicaciones específicas para la productividad. Con ellas, vas a poder dibujar y trabajar en la pantalla de tu iPad, gestionando archivos y notas y organizando tus tareas pendientes.

Canva

Canva es una de las plataformas de diseño gratis más populares del mundo, y no podía faltar una versión para iPad. Es gratis, y aunque sus funciones avanzadas sí son de pago, tienes más que suficiente para realizar todo tipo de diseños de una manera sencilla y sin pagar.

Canva te permite usar plantillas de todo tipo de temas que puedes modificar a tu gusto, puedes crear tus propias imágenes, añadirles textos, y todo ello con muchas herramientas para maximizar la personalización.

Enlace: App Store

Charcoal

Esta app es un bloc de dibujo para quienes no quieran complicarse la vida. Simplemente abres su app gratuita, y elige entre tres tamaños de lienzo. Una vez lo hagas ya puedes empezar a dibujar, con una selección de herramientas a la izquierda y un selector de colores a la derecha.

Las herramientas que ofrece reaccionan perfectamente a los movimientos del Apple Pencil, e incluso tienes una regla tácil que puedes desplazar donde quieras para trazar líneas rectas. Esta herramienta es muy básica en cuanto a pinceles, herramientas de texto y capas, pero es gratis. Simplemente, un lienzo sencillo sobre el que dibujar.

Enlace: App Store

Creatic

Esta es otra aplicación que busca ofrecer una herramienta de diseño gratis para que puedas crear y dibujar sobre ella. Puedes empezar desde un panel en negro e ir añadiendo capas y dibujando sobre ellas, crear vectores, curvas o añadir imágenes. Todo ello con herramientas contextuales y muchas opciones.

Además de esto, Creatic tiene una especie de marketplace en el que podrás encontrar plantillas creadas para diferentes fines, pinceles y tipos de letras. También puedes experimentar con crear los tuyos. Casi todo el contenido es gratis, pero también hay contenidos de pago.

Enlace: App Store

Feedly

Esta lleva años siendo una de las mejores aplicaciones de lectores de feeds que puedes encontrar. Tiene versiones gratis y de pago, pero ya con la gratis puedes ir añadiendo las páginas webs de los medios que quieras, y te irán llegando todas las nuevas publicaciones que hagan.

Feedly también tiene una pestaña de exploración para encontrar nuevas publicaciones y otros temas de interés. Te servirá también para guardar los artículos que quieras leer después y gestionar todos los feeds de noticias que sigas.

Enlace: App Store

FlipaClip

Una aplicación que te permite crear animaciones en dos dimensiones, todo ello de forma sencilla y sin tener que pagar nada. Te ofrece una interfaz muy fácil de usar, en la que puedes moverte por la línea temporal para ir dibujando cómo se va moviendo lo que quieras.

Ofrece pinceles de distintos tamaños, herramientas de selección y rellenos de colores. También un sistema de capas para separar elementos, y unas útiles cuadrículas de piel de cebolla para ver los fotogramas anteriores y poder dibujar sobre ellos con las motificaciones que quieras. También hay funciones de audio.

Enlace: App Store

Goodnotes

Esta es una aplicación que busca reemplazar las libretas de papel para que puedas tomar notas a mano a tu gusto. Es un papel en blanco sobre el que puedes dibujar a mano, escribir o añadir todo tipo de elementos gráficos. También podrás añadir texto mecanografiado, completa las palabras por ti y puedes grabar notas de audio. Sus funciones básicas son gratis, pero también tiene otras de pago más avanzadas.

Enlace: App Store

Google Drive

A día de hoy, casi todo el mundo tiene una cuenta de Google, y esto te da acceso a Google Drive con su espacio de almacenamiento gratis. Además, Drive también ofrece otras aplicaciones ofimáticas como Docs, Presentaciones y Hojas de cálculo, todas ellas completamente gratis.

Es verdad que Apple también te ofrece una alternativa propia a estas apps. Sin embargo, como hay más usuarios que pueden tener cuentas de Google, si quieres tener una alternativa con la que compartir contenidos y trabajar de forma colaborativa en documentos, esta es la mejor.

Enlace: App Store

Notion

Notion es una aplicación todo en uno, una auténtica navaja suiza de productividad personal. Con ella vas a poder hacer prácticamente de todo para organizarte. Puedes crear desde páginas de tareas hasta plannings y muchas más cosas en una herramienta tan versátil en la que incluso puedes montarte una especie de Wiki interna con todos tus documentos enlazándolos entre ellos.

Y si las ideas se te acaban con la inmensidad de sus posibilidades, tienes un sistema de plantillas para Notion, con las que puedes usar y adaptar las ideas que otros han tenido.

Enlace: App Store

Pocket

Pocket es tu bolsillo virtual, una de las mejores aplicaciones que ha habido nunca para gestionar todos esos artículos que quieres guardar para leer después. Cuando navegues por la red y encuentres algo interesante que quieres leer luego, simplemente añádelo a tu Pocket.

Esta aplicación tiene también extensiones para navegador y app móvil, de manera que si estás con el móvil o el PC puedes guardar cosas que luego quieras leer tranquilamente en tu cama con el iPad.

Enlace: App Store

Sketchbook

Una de las principales aplicaciones que vas a encontrar para dibujar con tu iPad, una de esas que tienen varios premios de lo buenas que son. Tienes una gran cantidad de pinceles, capas, y muchas otras opciones. Es una de esas apps imprescindibles, con base gratis aunque con parte de su contenido de pago.

Enlace: App Store

Entretenimiento

Vamos ahora con una serie de aplicaciones destinadas a tu ocio y entretenimiento. Son apps que te van a ayudar con distintas aficiones como escuchar música o hacer un seguimiento de las películas y la música que escuchas, o incluso a jugar a videojuegos y comunicarte con los demás.

Albums

Este es un cliente de terceros para Apple Music, con el que vas a poder gestionar tu colección de discos guardados. Se centra, de hecho, en los discos, para que vuelvas a tener esa experiencia de descubrir y disfrutar de un disco completo.

La aplicación te va a permitir explorar tu colección de discos, mostrándote una gran cantidad de detalles sobre ellos. También podrás explorar nuevos lanzamientos y adiciones, y buscar esos discos y singles de un artista que aun no has añadido a tu colección. También tiene una modalidad de suscripción con opciones avanzadas.

Enlace: App Store

ChatGPT

ChatGPT también tiene una aplicación oficial para el iPad, con el que vas a poder interactuar con este sistema de inteligencia artificial cuando quieras y para lo que quieras. Sus posibilidades son casi ilimitadas, y si tienes una suscripción a ChatGPT Plus también vas a poder usarla con esta app.

Enlace: App Store

ComicTrack

Si eres una persona amante de los cómics, esta es una herramienta que te va a ayudar a gestionar tu colección física y digital. Podrás hacer un seguimiento de los tomos que estás leyendo y de los que has leído, y también marcar como favoritos los que quieras.

Vas a tener tanto series de cómics como novelas gráficas individuales, y un buscador para encotnrar todas las que quieras. También hay un sistema de puntuación para votar las que más te han gustado. Gratis puedes añadir hasta 10 series y crear 3 listas, pero si luego tu colección es mayor necesitarás un pago único para la versión premium.

Enlace: App Store

Discogs

Discogs es la mayor plataforma del mundo relacionada con los lanzamientos musicales. En ella no solo tienes una completa base de datos con prácticamente todas las ediciones y versiones de todos los discos de todos los artistas, sino que también puedes ir añadiendo todos los que tienes en tu colección para tenerlo todo organizado de forma digital.

Y si esto no fuera suficiente, también tiene un sistema de tienda. Esto quiere decir que si buscas una edición concreta de un disco, podrás ver qué tiendas o particulares las tienen a la venta en esta plataforma desde cualquier parte del mundo, si son nuevos o usados, y el estado en el que se encuentran. La mala noticia es que la app no es nativa, es del iPhone ampliada para la pantalla.

Enlace: App Store

Infuse

Esta aplicación es uno de los mejores reproductores de vídeo que tienes disponibles para cualquier dispositivo de Apple. Tiene una sensacional interfaz, opciones de streaming, soporte para subtítulos y AirPlay, y compatibilidad para prácticamente cualquier formato de vídeo.

Enlace: App Store





JustWatch

Esta es una aplicación imprescindible para todos los seriéfilos. Se trata de una app que te ayuda a saber en qué plataforma de streaming está disponible una serie o película. También vas a poder crearte una cuenta, elegir qué servicios tienes contratado y que las búsquedas te las encuentre en ellos.

Enlace: App Store

Letterboxd

Esta es una de las mejores plataformas que existen para llevar un registro de las películas que ves, valorarlas y comentarlas con otros usuarios. Básicamente, vas a poder ir haciendo check in en todas las películas que ves, valorarlas y hacer colecciones con ellas.

De momento Letterboxd solo soporta películas, aunque está dicho que durante este 2024 también empezará a haber soporte para series. En cualquier caso, en cuanto a plataformas modernas para esta misión esta es la mejor, y se aprovecha mucho la pantalla más grande del iPad.

Enlace: App Store

Mandalier

Esta es una aplicación para hacer mandalas en tu iPad, que aprovecha su gran pantalla para diseñar uno a tu medida. Te va a permitir elegir aspectos como la velocidad, el color, el fondo y la duración, y relajarte dibujando y coloreando patrones.

La aplicación tiene la posibilidad de establecer un reloj y una cuenta atrás para que te avise cuando haya pasado un tiempo determinado. Se echan de menos algunas cosas, como poder acercar la pantalla, pero sigue siendo una buenísima aplicación para relajarte.

Enlace: App Store

MusicHarbor

Esta es una aplicación pensada para detectar nuevos lanzamientos musicales de tus artistas favoritos. Vas a poder vincular tu servicio de streaming, ya sea Apple Music o Spotify, y los que tengas marcados como artistas favoritos se añadirán al seguimiento.

Con esta aplicación podrás ver todos los lanzamientos de esos artistas y sellos discográficos que quieras. Te llegarán avisos cuando haya un nuevo single, álbum o EP, y tendrás un botón para ir a escucharlo a tu servicio de streaming. Es gratis, pero tienes una versión de pago con funciones avanzadas como filtros en los lanzamientos o por proximidad.

Enlace: App Store

PS Remote Play

Si eres un jugador de PlayStation, esta aplicación te permite usar el juego remoto de PS en tu iPad. Así, si el televisor lo tienes ocupado vas a poder usar el tablet para conectarte de forma remota a la consola y echar las partidas en su pantalla después de conectar el mando.

Enlace: App Store

Reading List - Book Tracker

Esta es una aplicación que te ayudará a hacer un seguimiento de los libros que lees, de manera que no se te olvide ninguno y sepas siempre en cuál te quedaste. Podrás gestionar una biblioteca digital escaneando los códigos de barra de tus libros para añadirlos o buscándolos en el buscador.

La aplicación tiene una modalidad gratis pensada para un único dispositivo, sin sincronización por iCloud ni funciones avanzadas. Pero es suficiente para poder gestionar una colección de libros y no abandonar ninguno sin darte cuenta.

Enlace: App Store

RetroArch

Esta es una de las aplicaciones para emuladores más famosas y potentes del mundo. La app es gratis y de código abierto, sin anuncios y sin ningún tipo de coste. Es solo la base sobre la que puedes instalar los motores de las consolas que quieras, los juegos y mucho más.

Aunque viene vacía de juegos, sí que tiene los emuladores de decenas y decenas de consolas, incluyendo de Atari, muchísimas de Nintendo, de Sega, SNK, e incluso de PlayStation y PSP. Esta app te permitirá guardar tus partidas, añadir trucos, y muchísimo más.

Enlace: App Store

Telegram

Telegram es a día de hoy la aplicación de mensajería más completa que hay. Es la principal alternativa a WhatsApp, pero que la ha superado en numerosas ocasiones con un amplio abanico de stickers y opciones, con sus propias historias y muchísimas opciones para gestionar grupos.

Otra de las funciones más importantes de Telegram es que puede ser tu propio bloc de notas o nube personal, ya que te puedes escribir a ti mismo para recordarte cosas, programar mensajes a forma de recordatorios, y enviarte archivos que puedes tener siempre en todos los dispositivos donde la tengas instalada.

Enlace: App Store

TV Time

Esta es una aplicación que te servirá para hacer un seguimiento de todo lo que ves en la tele. Al contrario de la que hemos mencionado antes, en TV Time podrás hacer check in tanto en películas como en capítulos de tus series, y también en documentales.

Cuando marques un capítulo de serie o película como vistos, podrás decir dónde los has visto, votar a tu personaje favorito, poner los sentimientos que te ha provocado y dejar un comentario junto a los de otros usuarios. También puedes hacer seguimiento de series que ves, las que has abandonado, las que has dejado para luego o las que quieres ver después.

Enlace: App Store

En Xataka Basics | Cómo usar tu iPad como segunda pantalla de Windows gratis