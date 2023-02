ChatGPT Plus: qué es, qué características tiene y cuánto cuesta la versión de pago de esta inteligencia artificial

Te vamos a explicar qué es ChatGPT Plus, la versión de pago del la inteligencia artificial textual anunciada por OpenAI. ChatGPT ha conseguido un éxito arrollador en todo el mundo, por lo que solo era cuestión de tiempo que su empresa desarrolladora intentase monetizarla. Eso sí, la versión gratuita seguirá existiendo para que la IA siga accesible para todos.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué son exactamente ChatGPT y ChatGPT Plus, para que si no has leído antes sobre esta inteligencia artificial puedas saberlo todo. Luego, te diremos sus características y el precio que va a tener la versión de pago, aunque de momento sólo está disponible en Estados Unidos.

Qué es ChatGPT Plus

Para entender ChatGPT Plus, primero tienes que saber qué es ChatGPT. Se trata de un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, que se ha entrenado con una gran cantidad de datos para hacer todo tipo de tareas en varios idiomas, también puedes usarlo en español.

En este chat, tú le pides algo a la inteligencia artificial, que te diga algo, responda a una pregunta, o te genere un texto. Tu prompt o comando de petición tiene que ser específico, diciéndole exactamente lo que quieres. Entonces, ChatGPT primero entenderá lo que le estás pidiendo analizando tus palabras, incluyendo adjetivos o variaciones en el texto, y luego te generará una respuesta coherente basándose en los datos con los que ha sido entrenada.

Mientras, ChatGPT Plus es una versión de pago de este chat. La idea detrás de esta versión es que los usuarios que más estén utilizando el sistema puedan pagar a cambio de tener algunas ventajas exclusivas a la hora de utilizar este sistema de chat.

La versión gratuita de ChatGPT va a seguir existiendo, y OpenAI no tiene intención de dejar de permitir usar su IA gratis. De hecho, con esta versión de pago se podrán ganar los beneficios suficientes como para mejorar servidores y hacer que haya mayor capacidad para que haya más usuarios usándolo a la vez. La prioridad la tendrán quienes paguen, pero los usuarios gratis también se beneficiarán.





Características de ChatGPT Plus

ChatGPT Plus va a tener tres ventajas fundamentales. Quizá en el futuro sean más, pero estas ventajas ya de por si pueden hacer que la experiencia de uso sea mucho mejor. Estas son las ventajas:

Acceso general to ChatGPT . Siempre tendrán acceso a la IA, incluso cuando haya un pico de tráfico que empiece a mostrarle el error a los usuarios gratis de que está saturado y hay que esperar para poder usarlo. Los usuarios de pago tendrán siempre prioridad.

. Siempre tendrán acceso a la IA, incluso cuando haya un pico de tráfico que empiece a mostrarle el error a los usuarios gratis de que está saturado y hay que esperar para poder usarlo. Los usuarios de pago tendrán siempre prioridad. Respuestas más rápidas . También se priorizarán recursos para que los usuarios de pago tengan siempre respuestas más rápidas por parte de ChatGPT.

. También se priorizarán recursos para que los usuarios de pago tengan siempre respuestas más rápidas por parte de ChatGPT. Acceso prioritario a nuevas funciones. Todas las mejores y todas las nuevas funciones que se implementen en ChatGPT, llegarán siempre primero para los usuarios de pago. Serán ellos los que puedan probarlas en exclusiva, y luego con el tiempo algunas llegarán para los usuarios gratis.

Cuánto cuesta ChatGPT Plus

Actualmente, ChatGPT Plus solo va a estar disponible para usuarios de Estados Unidos. Su precio será de 20 dólares al mes, por lo que habrá que pensarse bien hasta qué punto merecen la pena estas ventajas.

OpenAI también ha dicho que siguen explorando opciones más baratas para futuros planes de suscripción alternativos, o sea que quizá para cuando llegue a otros países lo haga con varios rangos de precio.

De momento, todavía no han dicho nada de cuándo va a llegar a otros países. Sin embargo, si te apuntas a la lista de espera para que se te de acceso, allí puedes especificar tu país y que se te avise cuando esté disponible en él. Pronto habrá también una API, con la que desarrolladores de terceros podrán implementar ChatGPT en otras aplicaciones.