Huawei Watch Fit 5, análisis: por 200 euros, poco más se puede pedir en un smartwatch

Hay veces que pruebas un producto y piensas "pues no es que sea el mejor en nada, pero qué bien funciona todo lo que trae". Pues eso es, justamente, lo que me pasa con el Huawei Watch Fit 5. Es un reloj inteligente que, sin ser el mejor en ningún apartado, es cómodo, funciona bien, tienes las funciones justas y necesarias y será más que suficiente para el 99% de usuarios. Tras haberlo probado, solo puedo reafirmarme en esto.

✅ Cómpralo si...

Tu presupuesto es de 200 euros.

Quieres un reloj que funcione bien independientemente de que tu móvil sea un iPhone o un smartphone Android.

Valoras la comodidad y la batería.

❌ No lo compres si...

Quieres usar un asistente virtual como Google Gemini o Siri desde el reloj.

Quieres controlar los dispositivos de domótica desde el reloj o que forme parte de un ecosistema mayor.

Te gusta trastear con aplicaciones de terceros para ampliar funciones.

Lo esencial en 30 segundos

El Huawei Watch Fit 5 es, como su hermano Pro, un reloj inteligente bastante sencillito, pero realmente capaz. A diferencia de su hermano, enfocado totalmente a los más deportistas, este reloj es más casual, más pensado para el día a día, por lo que deja caer algunas funciones de salud y deporte avanzadas para abaratarlo.

Es, para que nos entendamos, el típico reloj que podría llevar tanto un usuario que siempre lleva el móvil en silencio y no quiere perderse las notificaciones (yo), como un deportista amateur que suele salir a correr o con la bici. Es muy versátil. No tiene funciones especialmente destacadas, pero lo que tiene funciona bien y cumple con las expectativas.

Las asignaturas pendientes, no obstante, son las de siempre. No tener Wear OS pesa a la hora de disponer de un asistente virtual o acceso a un catálogo de apps enorme, por ejemplo. Pero lo que perdemos ahí lo ganamos en, por ejemplo, compatibilidad, ya que este reloj no te ata a un iPhone o un móvil Android.

8,8 Diseño 8,5 Pantalla 9,0 Software 8,5 Batería 9,5 Interfaz 8,5 A favor Es muy cómodo y muy ligero.

Una semana de autonomía con total tranquilidad.

La relación calidad/precio es excelente En contra Sigue sin integrarse en un ecosistema de productos más amplio, igual que el Pro.

No tiene un asistente como Gemini o Siri.



Nuestra experiencia con el Huawei Watch Fit 5

Huawei Watch Fit 5 | Imagen: Xataka

Las diferencias con el Fit 5 Pro. El Watch Fit 5 es un poquito más pequeño y ligero que el Fit 5 Pro, y la caja está hecha de aluminio en lugar de titanio. Su pantalla no es LTPO (algo que en la práctica y en este tamaño no se nota) y carece de algunas funciones deportivas avanzadas (como el buceo a 40 metros), de electrocardiograma y de medidor de rigidez arterial. Es decir, es un reloj de carácter más casual que el Watch Fit 5 Pro. No obstante, la realidad es que, salvo casos puntuales, estas funciones no se echan de menos en el día a día.

Como si no llevará nada. Es un reloj muy cómodo y muy ligero. No molesta durante el día ni al hacer deporte, pero sobre todo, no lo hace al dormir, cosa que para mí es importante. Al tacto es agradable (la diferencia con respecto al titanio es mínima) y el diseño, aunque recuerda al Pro, está menos marcado. La correa incluida es de nylon y sienta genial, pero al tener un pasador estándar podemos cambiarla por cualquier otra, siempre que sea de 22 mm. Sin quejas en este aspecto. Tampoco hay quejas en la pantalla, que cumple con todas las expectativas.

Funciones justas y necesarias (y pecados familiares). Como reloj inteligente, el dispositivo marca casi todas las casillas: permite recibir (y responder) notificaciones y llamadas; registrar nuestras sesiones deportivas y los parámetros de salud con precisión, así como pagar con el móvil a través de Curve Pay. El sistema operativo funciona perfectamente, igual que el Pro, y la experiencia diaria es clavada. Ahora bien, sigue sin tener un asistente de voz / de IA a la altura, no se integra con la domótica de casa y el catálogo de apps, aunque mayor que hace unos años, llega hasta donde llega.

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Huawei Watch Fit 5 | Imagen: Xataka

Muy bien para deporte. Me parece igual de cómodo que el Watch Fit 5 Pro y en lo que a sensórica y GPS se refiere, el rendimiento es similar. La única diferencia es, como decíamos, los modos avanzados de trial running, buceo y golf, pero si usáis el reloj para correr de forma casual, jugar al tenis o hacer ejercicios en el gimnasio, la experiencia que se consigue es exactamente la misma en términos de precisión y métricas. Es decir, buena. La tarea pendiente es un modo pádel en condiciones. Así, como idea.

Excelente batería. Alcanza los diez días con total tranquilidad haciendo un uso normal. Si le damos más caña al GPS, la cifra bajará, pero podemos quedarnos con la idea de que podemos echar la semana sin pasar por el cargador. Y cuando toque hacerlo, buenas noticias, porque en poco más de una horita lo tendremos al 100% de nuevo.

Ficha técnica del Huawei Watch Fit 5



huawei watch fit 5 Pro dimensiones y peso 42,9 x 38,2 x 9,5 mm 27 gramos sin correa pantalla AMOLED a color de 1,82 pulgadas 60 Hz Brillo máximo: 2.500 nits Sensores Huawei TruSense Huawei TruSleep Sensor de ritmo cardíaco Sensor SpO2 Acelerómetro Sensor de gravedad Magnetómetro Batería 471 mAh Carga inalámbrica Carga rápida (60 minutos) Autonomía Uso típico: 7 días Máximo: 10 días conectividad Bluetooth BLE Chip GPS global resistencia 5 ATM botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD iOS y Android sistema operativo HarmonyOS 6.1 OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Seguimiento de salud femenina Monitorización de estrés Rigidez arterial Control de apneas Notificaciones Control musical Más de 100 modos deportivos AppGallery PRECIO 299 euros

Huawei Watch Fit 5, la opinión de Xataka

Huawei Watch Fit 5 | Imagen: Xataka

Si del Huawei Watch Fit 5 Pro dije que era la mejor definición de "smartwatch que le podría recomendar a cualquier persona", de este puedo decir exactamente lo mismo añadiendo el adjetivo "barato". Sí, es verdad que 200 euros no es una cifra baja, pero creo que en esta horquilla de precio es de lo mejorcito que podemos encontrar.

Sigue careciendo de un ecosistema más nutrido de apps, de un pago móvil en condiciones (Curve Pay puede ser doloroso algunas veces) y de un asistente de IA, pero como reloj para el día a día funciona de miedo.

¿Te lo recomiendo?

Sí, por descontado, siempre y cuando seas consciente de que no tiene un software como el de un Apple Watch o un smartwatch con Wear OS. Si eres de los que usan el reloj como centro de control, Huawei todavía no está ahí. Si lo entiendes como un accesorio para el móvil del que hay que preocuparse poco o nada, es una compra segura.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Apple tiene a Siri. Huawei tiene a un ejército de agentes en HarmonyOS 7

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



