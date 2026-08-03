Hace tanto calor y el Danubio lleva tan poca agua que Hungría ha decidido algo inédito: parar sus centrales nucleares

Europa se achicharra. La ola de calor que asola nuestro continente desde hace ya dos meses está teniendo unos efectos inéditos que van desde más de 10.000 muertes por encima de lo esperado a pérdidas millonarias en el campo y las cosechas.

¿Qué ha pasado? A esos efectos hay que añadirle ahora lo que ha anunciado recientemente el primer ministro de Hungría Péter Magyar en sus redes sociales: la central nuclear Paks se detiene por completo de forma temporal debido al escaso nivel del agua del río Danubio.

El mandatario húngaro ha hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo que sean responsables con su consumo, especialmente durante las tardes. A pesar de esta apelación, ha aclarado que “los hogares son los últimos en la cadena de restricciones”, mientras que parte de la industria, como los fabricantes de coches y de baterías, ya han recibido la orden de parar el consumo de energía y de agua.

Parada por primera vez en 44 años. La central de Paks, a unos 100 kilómetros al sur de Budapest, es la única planta nuclear de todo el país y, por tanto, la principal fuente de producción de energía húngara. Es responsable de generar el 37% de la cantidad anual que produce Hungría, por delante de otros recursos como el gas o las renovables, y cuenta con una potencia instalada de 2.000 MW.

Magyar ha explicado que el bajo caudal del Danubio impide que la central funcione con normalidad, motivo por lo que ya se habían tomado algunas medidas y se había reducido su producción a prácticamente la mitad. Ahora, y ante las previsiones meteorológicas de los próximos días de más sol y calor, se han detenido progresivamente las dos últimas unidades que quedaban aún operativas entre la madrugada del domingo 2 y a lo largo del día 3 de agosto. Así, “por primera vez en 44 años” la central echa el cierre temporalmente.

¿Por qué se para esta central? Las centrales nucleares se abastecen de grandes cantidades de agua para poder funcionar. Su función es refrigerar el sistema para condensar el vapor que mueve las turbinas. Si, como en este caso, el río del que se abastece baja mucho o su temperatura aumenta demasiado, la central pierde capacidad para evacuar el calor y debe reducir potencia o incluso detenerse.

Por esto, en el día a día de Paks, el Danubio juega un papel fundamental, ya que sin parte de su caudal, la planta no puede funcionar.

Una sequía sin precedentes. Europa es el continente que más rápido se calienta del planeta y el Danubio, su principal arteria hídrica, lo está sufriendo con creces. El pasado miércoles, este río, a su paso por Budapest, marcaba un nivel hidrométrico de apenas 23 centímetros sobre el punto de referencia, notablemente por debajo del mínimo histórico que hasta entonces se había registrado: 33 centímetros en 2018.

Solo unos días después, el 3 de agosto, el nivel se encuentra en 12 centímetros en Budapest y en -137 centímetros en Paks.

Planes para energía eólica y presencia rusa para el futuro. El recién estrenado gobierno húngaro (el primero tras la última etapa del ultraconservador Orbán) ha dado algunos pasos para una apuesta nacional y sin ambages por la energía verde, buscando así la diversificación en su sistema energético. Sin embargo, hasta que eso ocurra, Paks seguirá siendo la principal fuente de energía del país.

La central ya cuenta con cuatro reactores nucleares de la era soviética. El portal World Nuclear News recoge que en 2014 se firmó un acuerdo intergubernamental para permitir a empresas rusas como Rosatom la inclusión de dos reactores más, cuya construcción empezó en febrero de 2026, con un préstamo estatal de 10.000 millones de euros para que Moscú financie el 80% del proyecto. Este sería el primer proyecto ruso de construcción de energía que tiene lugar en un país miembro de la Unión Europea y a pesar de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

Sin embargo, si, como dicen por ahí, este va a ser el verano más fresco del resto de nuestra vida, cabe preguntarse si el Danubio seguirá siendo capaz de proporcionar el agua necesaria para que Paks se mantenga en marcha con 6 reactores, por lo menos durante los meses de más calor.

Imagen | paks.hu

En Xataka | Pesa 582 toneladas y atrapará un 'sol artificial': el monumental hito de China para dominar la energía del futuro







