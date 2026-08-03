El Corte Inglés deja a precio de outlet los mejores AirPods TWS de Apple. Nunca han estado tan baratos

Si hablamos de auriculares TWS, los AirPods Pro 3 son los mejores de Apple. No solo entregan un buen sonido, sino que además cuentan con muy buenas especificaciones. Además, ahora tienen un buen precio, ya que El Corte Inglés los tiene por 186,15 euros. Es el precio más bajo que han tenido los auriculares hasta la fecha.

Los mejores auriculares TWS de Apple a precio mínimo

Los AirPods Pro 3 son unos auriculares perfectos para todo usuario de iPhone, ya que cuenta con muy buenas especificaciones. En primer lugar, nos encontramos ante una calidad de audio muy buena e incluso con una cancelación activa de ruido que mejora mucho con respecto a su anterior generación.

Por otro lado, hay ciertas novedades que llegaron a la generación actual: la primera es el sensor de frecuencia cardiaca que es bastante útil si no tenemos un Apple Watch que nos pueda monitorizar a la hora de realizar deporte. La segunda es que estos auriculares son compatibles con Live Translation.

La guinda del pastel de estos auriculares reside en su batería. Los auriculares por sí solos (sin contar con el estuche de carga) ofrecen una autonomía aproximada de hasta siete horas de uso, permitiendo de esta forma que podamos utilizarlos durante casi una jornada de trabajo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los AirPods Pro 3 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el más bajo hasta la fecha.

: es el más bajo hasta la fecha. Su batería, que ofrece una autonomía teórica muy alta. ❌ LO PEOR Son ideales si tienes un iPhone, pero... si tienes un móvil Android o con HarmonyOS, no podrás exprimir al máximo sus características. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas los mejores auriculares TWS de Apple, sobre todo priorizando la cancelación de sonido y la batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un iPhone. En ese caso, es más aconsejable apostar por otros auriculares, como los Sony WF-1000XM6.

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Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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