La NASA soñó con llevarnos al espacio como en un avión: 15 años después, el transbordador sigue siendo irrepetible

Hubo una época en la que viajar al espacio pareció acercarse, al menos en apariencia, a algo que ya conocíamos: despegar, cumplir una misión y volver a una pista. El Space Shuttle nunca fue un avión, aunque durante tres décadas nos acostumbramos a verlo como si lo fuera: una nave acoplada a un enorme tanque externo y a dos aceleradores sólidos, capaz de trabajar en órbita y obligada a regresar planeando, sin una segunda oportunidad al final. Ahí empieza su rareza. La NASA no construyó solo una nave espacial, sino una promesa técnica difícil de sostener: hacer que la órbita pareciera un destino menos excepcional.

Cuando Atlantis se detuvo en Florida el 21 de julio de 2011, el programa del transbordador espacial no terminó con un estallido, sino con una maniobra precisa sobre una pista. La imagen tenía algo de final inevitable: la agencia estadounidense despedía un sistema que había lanzado satélites, llevado astronautas, servido como laboratorio y ayudado a construir la Estación Espacial Internacional. Desde entonces hemos aprendido a reutilizar cohetes y a enviar tripulaciones en cápsulas comerciales, pero no hemos vuelto a reunir tantas funciones en un solo vehículo. Ahí empieza la diferencia entre reemplazar una capacidad y repetir una idea.

El sueño de hacer del espacio un destino al que pudiéramos volver una y otra vez

Para entender esa ambición hay que volver a 1972, cuando Estados Unidos decidió que el siguiente gran paso después de Apolo no sería otra carrera lunar, sino un vehículo reutilizable para operar en la órbita terrestre. El objetivo oficial era claro: si una misma nave podía utilizarse una y otra vez, el acceso al espacio sería más frecuente, menos caro y menos lento de preparar. Visto desde hoy, sabemos que esa ecuación no salió como se esperaba, pero en aquel momento ofrecía una salida lógica a una pregunta enorme: qué hacer con el programa espacial una vez terminada la edad heroica de la Luna.

Para que aquella idea funcionara, la NASA tuvo que aceptar una arquitectura menos limpia de lo que sugería la palabra reutilizable. El transbordador combinaba un orbitador alado, dos aceleradores sólidos y un tanque externo que alimentaba los motores principales durante el ascenso. Solo una parte del sistema volvía intacta y otra podía recuperarse después del lanzamiento; el depósito central, en cambio, se perdía en cada vuelo. Era una solución brillante y llena de concesiones, porque acercaba el sueño de volver a usar una nave sin llegar nunca a cerrar del todo el círculo.

La reutilización tuvo que pasar por un filtro mucho más terrenal: el de la política, el presupuesto y los requisitos de quienes iban a financiar o utilizar el sistema. La NASA no diseñaba solo para sus misiones científicas, sino también para un país que quería justificar el gasto espacial en plena transición posterior a Apolo y para un Departamento de Defensa interesado en ciertas capacidades orbitales. Así, el transbordador empezó a cargar con una tensión que lo acompañaría durante toda su vida: debía parecer una solución práctica y, a la vez, responder a expectativas muy distintas.

Por eso su forma acabó siendo tan reconocible. Las alas no estaban ahí para que el transbordador pareciera más cercano a un avión, sino para permitirle maniobrar durante el regreso y aterrizar en una pista con cierta capacidad de desplazamiento lateral. La gran bodega de carga, de unos 18 metros de largo, respondía a otra necesidad: transportar satélites, laboratorios y piezas voluminosas que no cabían en una cápsula. Lo que hemos recordado como una silueta de ciencia ficción era, en realidad, una acumulación de requisitos convertidos en fuselaje, alas y puertas enormes.

Lo que hemos visto hasta aquí explica una parte de su rareza, pero no toda. El Shuttle no fue irrepetible solo por su silueta, sino porque la NASA intentó convertirlo en una herramienta para casi todo: llevar astronautas, subir satélites, alojar experimentos, llevar laboratorios, reparar equipos en órbita, montar la Estación Espacial Internacional y devolver cargas a casa. Esa ambición produjo algunas de las misiones más extraordinarias de la historia espacial, aunque también encerraba una contradicción difícil de sostener: cuanto más hacía la nave, más lejos quedaba la idea de una operación simple.

Esa complejidad se volvía especialmente visible al final de cada misión. Después de sobrevivir a la reentrada, el orbitador ya no tenía motores para corregir el resultado como haría un avión en una aproximación frustrada: tenía que administrar la energía que le quedaba y convertirla en una llegada limpia a la pista. La NASA describe esa fase como un planeo sin potencia, pero las cifras explican mejor la dificultad: a unos tres kilómetros del aterrizaje, la nave podía avanzar a casi 580 km/h con una pendiente de unos 22 grados. La metáfora del “ladrillo con alas” ayuda a entender por qué aquella maniobra imponía tanto respeto.

Si has visto fotos antiguas del Shuttle, puede que alguna te haya llamado la atención por un detalle raro: el tanque externo aparece blanco, no naranja. La imagen es real. Los dos primeros vuelos de Columbia usaron esa pintura, pero la NASA la eliminó desde STS-3 para ahorrar unas 600 libras, unos 272 kilos, y dejar a la vista la espuma aislante del depósito. El color que hoy asociamos al transbordador no nació como una gran decisión estética, sino como una forma muy concreta de quitar peso allí donde podía quitarse.

Esa misma lógica aparecía en la piel del orbitador. Para regresar atravesando la atmósfera, el Shuttle necesitaba un sistema de protección térmica capaz de soportar temperaturas extremas sin trasladar ese calor a la estructura de aluminio que había debajo. La solución combinaba losetas cerámicas reutilizables, mantas aislantes y materiales más resistentes en las zonas más castigadas, como el borde de ataque de las alas. Sobre el papel era una maravilla: una nave enorme protegida por una superficie diseñada pieza a pieza. En la práctica, convertía cada misión en una inspección minuciosa antes y después del vuelo.

La factura terminó mostrando el mismo patrón que la ingeniería. El transbordador podía reutilizar partes clave, pero cada misión arrastraba una cadena de preparación, mantenimiento, inspecciones, repuestos, personal e infraestructura que hacía muy difícil convertirlo en un transporte barato y frecuente. La NASA había hablado al inicio del programa de menos de 10 millones de dólares por vuelo, en dólares de la época; décadas después, Roger Pielke Jr. y Radford Byerly estimaron un coste medio de unos 1.200 millones de dólares de 2010 por lanzamiento en los años operativos, y de unos 1.500 millones si se incluía toda la vida del programa.

Por eso el final del Shuttle no fue solo la retirada de una flota. Fue también el cierre de una forma de pensar el acceso humano a la órbita, puesta en duda por Challenger, golpeada de nuevo por Columbia y demasiado cara para sostener el objetivo con el que había nacido. Buran fue el único reflejo comparable, pero quedó en un vuelo orbital automático. X-37B y Dream Chaser conservan parte de la intuición del avión espacial; Starship, la apuesta por la reutilización a gran escala. Ninguno recupera el paquete completo. Lo que permanece del transbordador no es un modelo a repetir, sino una advertencia fascinante sobre lo que ocurre cuando una nave intenta resolverlo todo.

Imágenes | NASA (1, 2, 3, 4, 5, 6)

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