Hay una guerra entre padres millennials y abuelos boomers. El motivo: libros infantiles personalizados hechos con IA

Los libros infantiles son uno de los regalos más habituales para los pequeños de la casa, pero últimamente hay un tipo de libro que se está volviendo más popular: los libros personalizados. Haciendo una búsqueda nos encontramos con infinidad de webs que permiten crear un libro totalmente personalizado a partir de las fotos del niño o niña en cuestión. Todo usando IA, claro. A muchos padres no les está haciendo ninguna gracia.

Slop de IA con la cara de tu hijo. Hay todo un boom de herramientas que generan cuentos infantiles a partir de fotos de niños reales. En estos libros se presenta al niño como protagonista, con su nombre, su cara y hasta detalles de su vida. Estas herramientas permiten crear uno de estos libros en cuestión de minutos seleccionando la temática, el estilo y más detalles. Una vez creado, lo imprimen y te lo envían a casa. Los resultados, a juzgar por las imágenes que hay en muchas de estas webs, son bastante cutres y se nota a kilómetros que están hechos con IA.

He subido una foto de Manolito Gafotas y me ha creado esta fantasIA

Padres contra abuelos. En Wired recogen el caso de un usuario de Reddit cuya madre seguía intentando crear uno de estos libros pese a que él le había pedido explícitamente que no usara fotos ni datos de su hijo. Es el patrón que se repite: no son los padres quienes compran estos libros, sino abuelos y familiares de otra generación convencidos de que es un regalo entrañable. Esto choca de frente con el rechazo hacia la IA generativa que está mucho más extendido entre padres jóvenes.

Por qué es importante. No es simplemente una cuestión estética, están en juego cuestiones mucho más importantes como la privacidad de los menores. Al final estás subiendo imágenes de sus caras y la preocupación de que sean vendidas a terceros o se usen para entrenar modelos está ahí. En una de las herramientas que he probado dicen que las imágenes se borran en 24 horas si no creas el libro, pero si haces un pedido las guardan durante un año, aunque no las comparten con terceros.

También está la cuestión del consentimiento. Muchos padres no han dado permiso para subir las fotos a estas plataformas y se enteran cuando sus hijos reciben el libro de regalo.

Libros mediocres. Para sorpresa de nadie, no sólo es que las imágenes sean cutres, los libros también lo son. Daozhi Xu, investigadora de la Universidad Macquarie, publicó un análisis sobre este tipo de libros y apunta la clave: un niño no adora un cuento porque salga su nombre, lo adora si la historia es buena. Estos libros, dice, están llenos de errores ortográficos y alucinaciones, como dibujos que no coinciden con el texto o historias que simplemente no tienen sentido. Algunos ni siquiera cumplen con el criterio más básico que es ser adecuados para la edad del menor. Esto es clave ya que no ayudan a que mejore su comprensión lectora ni su vocabulario.

Y bastante caros. He estado buceando por distintas plataformas de creación de este tipo de libros y no son precisamente baratos. Uno de estos libros hecho con IA puede costar 35 euros, como es el caso de Librio e Imagitime, aunque si lo quieres con tapa dura son 45 euros. En la plataforma Libro Infantil Mágico son un poco más económicos: 27,99 euros impreso y 6,99 euros en ebook. Si echamos un vistazo a cualquier tienda de libros online podemos encontrar bastantes libros infantiles entre 10 y 15 euros, y hablo de libros originales, creados por humanos.

Al final acabas pagando más por un libro peor escrito, peor ilustrado y que probablemente tu hijo abandone a la segunda página, todo porque tiene su nombre y su cara (o una parecida).

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Etsy quería ser el refugio de lo auténtico. Se ha convertido en un mercadillo de IA que se vende como artesanal