Que no te engañen: estas son las gafas homologadas ISO 12312-2 que aún quedan en Amazon para ver el eclipse sin jugarte la vista

Ya quedan 10 días para el próximo eclipse solar que podremos ver el 12 de agosto con total claridad en algunas zonas de España. Eso sí, hacerlo sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina. Con la fiebre por conseguir equipamiento de última hora, los productos no certificados y las falsificaciones proliferan en Internet.

Si aún no te has hecho con las gafas necesarias, Amazon todavía tiene stock del pack de gafas Helioclipse, que es el más vendido en estos momentos, que cuenta con la certificación oficial para poder mirar al sol. El precio del paquete de seis gafas es de 8,95 euros, aunque también está disponible en pack de 12, 25, 50 y 100 unidades.

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El pack superventas para estar preparado para el eclipse solar

A la hora de comprar gafas para el eclipse solar debes saber que no sirve cualquier gafa de sol tradicional, ni mucho menos inventos caseros como radiografías o cristales ahumados. Para observar un eclipse de forma segura es imprescindible que el filtro cumpla con el estándar internacional ISO 12312-2, específico para la observación directa del sol.

Estas gafas de Helioclipse bloquean el 100% de los rayos ultravioleta (UV), el 100% de los rayos infrarrojos (IR) y el 99,999% de la luz visible intensa. Además, vienen debidamente marcadas con la homologación requerida por las autoridades sanitarias y astronómicas, garantizando que el material del filtro (polímero negro) no presenta imperfecciones ni fugas de radiación.

Además de cumplir rigurosamente con la normativa de seguridad, este producto de Helioclipse destaca como la opción más práctica para compartir la experiencia, ya que se vende en pack de varias gafas y presenta un tallaje universal, gracias a su marco de cartón adaptable, que permite que las puedan utilizar tanto niños como adultos de forma cómoda. Asimismo, al ser planas y ligeras, se pueden llevar en cualquier mochila o bolsillo sin que apenas ocupen espacio.

⚡ EN RESUMEN: pack de gafas para eclipse solar jelioclipse ✅ LO MEJOR Seguridad certificada y real: cuentan con la homologación estricta ISO 12312-2 y marcado CE, el único estándar válido para mirar directamente al Sol sin sufrir lesiones oculares graves.

cuentan con la homologación estricta y marcado CE, el único estándar válido para mirar directamente al Sol sin sufrir lesiones oculares graves. Formato pack rentable: al incluir múltiples unidades, sale infinitamente más barato que comprarlas de manera individual y permite equipar a toda la familia o grupo de amigos. ❌ LO PEOR Montura de cartón básica... Aunque cumple perfectamente su función protectora, el soporte de cartón es sensible al agua, al sudor o a doblarse mal si no se guardan con cuidado.

Aunque cumple perfectamente su función protectora, el soporte de cartón es sensible al agua, al sudor o a doblarse mal si no se guardan con cuidado. Producto de un solo uso o evento... Están pensadas casi en exclusiva para eventos astronómicos puntuales; no tienen utilidad para el día a día. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes pensado ir a ver el eclipse solar, es un requisito de salud visual innegociable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Usas gafas graduadas muy voluminosas, ya que aunque se pueden colocar por encima, el marco de cartón puede resultar algo incómodo si tu montura habitual es muy ancha o gruesa.

Otras gafas que puedes comprar (por si estas se agotan) para ver el eclipse de forma segura

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Galaxium 50 Pack Gafas Eclipse Solar Homologadas ISO 12312-2 Hoy en Amazon — 39,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Magnific y Helioclipse

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