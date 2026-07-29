Dónde comprar ya las gafas homologadas para ver el eclipse y que lleguen a tiempo a casa

Faltan justo 14 días para poder ver el eclipse total de Sol. Es el primero con estas características que vamos a tener desde hace más de un siglo, por lo que es un evento que merece la pena no perderse. Ya os trajimos un mapa para consultar la duración y previsión del mismo en cada municipio, pero hoy nos vamos a centrar en las gafas que necesitaremos para poder verlo de forma segura. Y claro, que nos lleguen a casa a tiempo.

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¿Qué tienen que tener unas gafas para ver el eclipse?

Independientemente de si estamos en una zona donde se pueda ver el eclipse total o parcial, es importante visualizarlo con unas gafas con la protección adecuada. Las gafas de sol que usamos diariamente no sirven, puesto que estas están pensadas para protegernos de la luz dispersa, y no para mirar directamente al sol.

Lo fundamental que tenemos que buscar a la hora de comprar unas gafas para ver un eclipse es que estén homologadas. Esto es algo que debe indicar en el anuncio o en la descripción del producto claramente y, además, suele estar indicado también en las propias gafas. En ambas partes, debe estar la inscripción EN ISO 12312-2.

Es importante que esta homologación sea la que indicamos y no EN ISO 12312-1 (solo cambia el último dígito), puesto que esta solo regula gafas de uso diario. Además, si compramos las gafas en la Unión Europea, también tienen que traer el logotipo 'CE'.

Gafas para ver el eclipse que te llegarán a tiempo a casa

Como todavía tenemos dos semanas de margen, tenemos un abanico de tiendas bastante grande para comprar las gafas para ver el eclipse. Si quieres esperar lo mínimo posible para recibirlas, la opción de Amazon se desmarca como la más recomendable (especialmente, si eres miembro de Amazon Prime). Echando un vistazo rápido, podemos encontrar paquetes con varias gafas homologadas a precios asequibles.

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Unas que encajan con todo lo que te hemos explicado más arriba son estas de la marca Keyaluo. Cuentan con la correspondiente homologación y vienen seis unidades que podrás compartir con tus amigos o familiares. Salen por 6,17 euros ahora mismo, por lo que cada unidad cuesta 1,03 euros. Y, si tienes Amazon Prime, las recibirás mañana en casa.

También hay otras opciones disponibles en tiendas como MediaMarkt, Carrefour o El Corte Inglés, con modelos como este de Hawkers por 3,99 euros. Todas estas son ideales para ver el eclipse, pero siempre puedes buscar una alternativa tú mismo. Solo recuerda: que estén homologadas y con un envío con suficiente margen para que lleguen a tu casa antes del próximo 12 de agosto.

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Imágenes | Hawkers, Jongsun Lee, Amazon

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