La paradoja de Apple: la empresa más valiosa del mundo no tiene interés en invertir en la fiebre de los centros de datos

Las Big Tech están invirtiendo absolutas fortunas en centros de datos. Casi todas parecen querer estar preparadas para suplir la demanda colosal de capacidad de cómputo para tareas de IA. Y sin embargo, hay una curiosa y sorprendente excepción.

Dinero, dinero y más dinero. Las grandes tecnológicas han puesto toda la carne en el asador con planes milmillonarios de inversión en centros de datos durante todo 2025. Amazon, Google, Meta y Microsoft invirtieron conjuntamente más de 416.000 millones de dólares en capex durante 2025, un 66% más que los 251.000 millones de 2024. Google llegó a 91.500 millones de dólares, marcando un nuevo máximo histórico; la inversión de Meta llegó a los 72.200 millones de dólares y Microsoft a 118.000 millones.

Para 2026, la escalada continúa: Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta están comprometiendo conjuntamente unos 725.000 millones de dólares en infraestructura de IA en 2026, un 77% más que en 2025, y los analistas ya proyectan que la cifra superará el billón en 2027. Para hacernos una ligera idea de lo que supone esa cifra, es superior al PIB de Suecia en 2025 (662.000 millones), el de Israel (610.000 millones) y el de Singapur (574.ooo millones).

Apple. Sin embargo en Apple las cosas son muy distintas, y su Capex para 2025 se mantuvo casi plano con respecto a 2024 con una inversión total de 12.715 millones de dólares. Es una cifra notable, desde luego, pero se queda muy lejos de los 20.000 millones de dólares que Apple prevé invertir en 2026.

Y es la que más dinero tiene. Es también interesante comparar la inversión que estas empresas realizarán respecto a su capitalización de mercado. Amazon es la que más fuerte apuesta aquí: su capex equivale aproximadamente al 7,63% de su capitalización bursátil actual, seguida de Microsoft, con un 6,67%. Más atrás aparece Alphabet, con alrededor del 4,49%, y Meta, con cerca del 3,04%; en cambio, Apple, que sigue siendo la empresa más valiosa del mundo, tiene un capex de solo el 0,29% de su valor de mercado.

Wall Street manda. Las decisiones de esas empresas parecen estar muy influenciadas por el comportamiento de los mercados bursátiles. La presentación de resultados financieros y de previsiones a corto plazo ha provocado una especie de efecto contagioso: si no invertimos un dineral en centros de datos, los accionistas nos van a castigar mucho, parecen haber dicho las Big Tech con esas colosales cifras.

La gran beneficiada es NVIDIA. Mientras, es probable que la gran beneficiada de esas colosales inversiones sea NVIDIA, que será la que recibirá buena parte de ese dinero si todo sigue la tendencia actual. Habrá sin duda otras beneficiadas en este ámbito, pero el Capex de NVIDIA es compartivamente ridículo, tanto con respecto a esas empresas como respecto a su actual capitalización de mercado (4.75 billones de dólares).

Apple va a otro ritmo con la IA. La firma de Cupertino parece claramente tener una estrategia muy distinta a la de sus rivales en este segmento. Google y Apple suscribieron una colaboración para la que la próxima generación de su asistente que se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo un Siri más personalizado.

El despliegue definitivo llegó en la WWDC 2026: Apple presentó "Siri AI", una nueva versión del asistente integrada con su sistema Apple Intelligence desarrollado en colaboración con los modelos Gemini de Google. La sensación, incluso a nivel interno, es que en Apple son claros followers y eso de momento no va a cambiar.





Una versión de este artículo se publicó en febrero de 2025.

Imagen | Unsplash (Bangyu Wang)

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