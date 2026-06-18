La IA va a generar una riqueza sin precedentes. La pregunta que empieza a hacerse todo el mundo es quién va a quedarse con ella

Hay un debate candente en torno a la rentabilidad de la IA. De momento, la salvaje inversión en centros de datos no está contribuyendo en absoluto al crecimiento de la economía de EEUU, pero hay quienes creen que la IA ya está generando riqueza, el problema es que aún no la sabemos calcular. Mientras tanto, está surgiendo una cuestión crucial en todo esto: si la IA acaba siendo la gallina de los huevos de oro ¿es justo que se lo queden todo las empresas?

Devolver a la gente. Hace unos días, Donald Trump hizo un comentario que pasó algo desapercibido, pero que es muy relevante. Durante una conversación con periodistas en el despacho oval, dijo que espera que las empresas de IA "devuelvan algo al público", es decir, que repartan la riqueza que están generando. Sus palabras exactas, según Reuters, fueron:

"Voy a reunirme muy pronto con los 12 o 15 ejecutivos más importantes, y estamos hablando de devolverle algo al público, y si lo hacemos, el público se enriquecerá mucho (...) Creo que lo harán, y creo que eso lo hará muy popular".

Por qué es importante. Que el presidente de EEUU mencione la posibilidad de repartir la riqueza que la IA va a generar es una forma de admitir lo que venimos observando desde hace tiempo: la IA está reconfigurando el mercado laboral y que para muchas personas eso significa ser despedidas. Eso sí, Reuters contactó con OpenAI, Meta, Anthropic y Google para que valoraran las declaraciones del presidente y ninguna lo hizo.

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Sí, pero. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la popularidad de la IA entre los ciudadanos está bajo mínimos, por lo que puede ser una forma de aplacar el rechazo creciente en la sociedad estadounidense. Según una encuesta de Reuters e Ipsos, el 53% de los ciudadanos teme que la IA les deje sin trabajo a ellos o a alguien de su hogar. Además, un 73% se mostró preocupado por el aumento del uso de IA.

Un fondo público. Es una de las opciones que están circulando y que la propia OpenAI propuso hace poco. La lógica es que, como la IA va a generar mucha riqueza, el estado compra acciones y después distribuye las ganancias entre la población. Es decir, el estado se convierte en socio de la IA y se reparte el rendimiento de esa inversión, como el fondo soberano de Noruega con el petróleo, pero con la IA como recurso. La otra opción sería poner un impuesto a los beneficios de las empresas, pero por lo que sea esta idea no la defienden tanto.

Quizás no sea suficiente. Los escenarios más apocalípticos apuntan a un futuro en el que la IA hace todo el trabajo de oficina. En una columna de opinión en Financial Times, Vinod Koshla, fundador de una firma de capital-riesgo, anticipa que la IA hará alrededor del 80% del trabajo económicamente valioso que hoy hacemos los humanos, provocando un desempleo masivo.

En este escenario, un fondo soberano quizás no sea suficiente, así que propone varios cambios, como igualar los impuestos a las ganancias de capital con los del salario, y crear a partir de 2030 un impuesto “por token” del 20% sobre los ingresos derivados del cómputo de IA y de sustituir nóminas humanas por sistemas automatizados. Esa recaudación iría primero a cubrir el paro de quienes pierdan su empleo y, si la apuesta por la IA sale bien, después podría usarse para abaratar servicios básicos que se pueden automatizar (sanidad, tutores personalizados o asistencia legal) para que dejen de ser un lujo ligado a la renta.

Imagen | Igor Omilaev en Unsplash, editada

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