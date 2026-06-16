Parecía imposible que OpenAI perdiera aún más dinero que en 2024. Pues bien: el año pasado se dejó casi ocho veces más

El conocido analista Ed Zitron ha filtrado el estado financiero de OpenAI auditado para 2024 y 2025. Los datos son apabullantes y muestran cómo la empresa, que perdió 5.000 millones de dólares en 2024, perdió casi ocho veces más en 2025: 38.500 millones de dólares. Esas colosales cantidades no parecen ser obstáculo para la nueva ambición de la empresa: salir a bolsa.

Parece un gran agujero... Al analizar los números de 2025, queda claro que el negocio operativo de OpenAI no es el verdadero responsable de este agujero en sus cuentas. Gran parte de la pérdida neta responde a la transición que la compañía realizó de una entidad sin ánimo de lucro (non-profit) a una corporación comercial tradicional (for-profit). Al hacerlo, la normativa fiscal estadounidense provocó una pérdida de 41.550 millones de dólares debido a cambios en el valor de los intereses convertibles y por las opciones de compra de acciones (warrants) que había acordado con socios e inversores.

... pero quizás no lo sea. Lo fascinante de esta situación es que aunque el dato es preocupante, también encierra una probable contradicción. OpenAI registra esa pérdida colosal de 41.550 millones de dólares no porque el negocio vaya mal, sino precisamente porque vale muchísimo más que antes. Como explican en Financial Times, al transformarse en una for-profit, tuvo que actulizar todas esas "promesas contables" en un valor justo y razonable, lo que generó ese notable impacto negativo en el balance.

La pérdida "real". En el balance filtrado se explica que si se descuenta esa pérdida "técnica" de reevaluación y alguos otros créditos fiscales, la pérdida operativa pura por su actividad comercial tradicional ronda una cifra mucho más asumible e inferior a los 8.000 millones de dólares. Sigue siendo una cantidad enorme (en 2024, repetimos perdieron 5.080 millones), pero modifica la perspectiva.

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Los inversores siguen creyendo en OpenAI. Esos datos podrían parecer terroríficos y a priori deberían hacer que los inversores salieran huyendo. Están haciendo justo lo contrario porque creen firmemente en el futuro de la compañía. Hace unos meses la compañía levantó una ronda de inversión absolutamente astronómica de 122.000 millones de dólares para alcanzar una valoración de 852.000 millones de dólares.

De momento la que gana es Microsoft. En la filtración también se muestra cuál es actualmente el gran ganador financiero de esta fiebre por la IA: Microsoft. En 2025, OpenAI le pagó al gigante de Redmond un total de 17.200 millones de dólares para poder usar la capacidad de cómputo de su infraestructura en la nube, Azure. La cantidad que Microsoft pagó a OpenAI por licencias o servicios fue en comparación ridícula: 303 millones de dólares.

Fuente: Sherwood News.

Los ingresos sí están creciendo. Para los inversores la métrica que está sosteniendo el optimismo es la velocidad a la que OpenAI ha logrado hacer crecer su facturación. La empresa cerró 2025 con unos ingresos consolidados de 13.070 millones de dólares, casi triplicando los 3.700 millones de 2024. Pero lo realmente destacable es la evolución de sus ingresos anualizados (Annual Run Rate, ARR), que permite proyectar lo que se espera ingresar al final del año. OpenAI comenzó a un ritmo de 1.000 millones de dólares por trimestre, para luego acelerar y acabar cerrando facturando más de 2.000 millones al mes (¡al mes!).

La condena del todo gratis. La estrategia comercial de OpenAI, eso sí, puede haber sido su gran talón de Aquiles. La compañía ha pagado un alto precio por querer ser la IA gratuita del usuario final. Mantener a cientos de millones de personas realizando consultas de forma gratuita en ChatGPT tiene sin duda un impacto enorme en los costes operativos. Eso contrasta con el enfoque de Anthropic, que desde el principio se centró en usuarios empresariales que pagan en mucha mayor proporción. Esa táctica ha permitido a la empresa rival lograr algo insólito: ganar dinero con la IA. Con letra pequeña, pero lo ganan.

Y la salida a bolsa, ¿qué? Lo cierto es que OpenAI ya ha enviado la documentación confidencial que la Securities and Exchange Commission (SEC) necesita para iniciar el proceso de salida a bolsa. Eso no implica necesariamente que dicha oferta pública de venta (OPV) esté cerca, pero hay un problema: Anthropic ha dado exactamente el mismo paso. Si la empresa liderada por Dario Amodei se adelanta en esa aparición en Wall Street, será otra batalla reputacional ganada justo en el momento en el que OpenAI más dudas está generando.

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