El esperado retraso del iPhone 18 a primavera de 2027 deja una lectura curiosa: Apple ya no es el cliente mimado de la industria

Estamos a un mes para la vuelta al cole, y quien tendrá un nuevo curso algo distinto será John Ternus. Tras un larguísimo reinado, Tim Cook se retirará como CEO de Apple este 1 de septiembre y Ternus ocupará su lugar. Lo hará a pocos días de la presentación de los nuevos iPhone, pero como todos los rumores apuntan desde hace un tiempo, este año será diferente.

No habrá iPhone 18 acompañando al iPhone 18 Pro y se espera que sólo veamos el móvil más premium de Apple y el esperadísimo iPhone plegable. El motivo es que la compañía estaría preparando un lanzamiento de cara a primavera de 2028 tanto para el iPhone 18 como para un posible iPhone Air 2 y iPhone 18e. Y más allá de una cuestión de marketing, responde a una estrategia distinta.

Tener más tiempo para negociar.

Primero los iPhone 18 más caros, luego los demás

Los rumores sobre este lanzamiento separado, como decimos, llevan tiempo sobre la mesa. Aún es pronto para saber si tendremos un iPhone Air 2, pero de ser así, Apple contará con seis modelos distintos (contando la versión Max del Pro).

iPhone 18 Pro, iPhone Ultra (el plegable), iPhone Air 2, iPhone 18 y iPhone 18e. Son muchos dispositivos y, aunque el iPhone e tradicionalmente se ha presentado en una fecha separada, son seis dispositivos que suponen un desafío práctico interesante, una saturación innecesaria si Apple hiciera que todos debutaran a la vez.

Y aparte de la economía de la atención, está la cadena de suministro. ¿Volvemos a hablar de la RAM? Volvemos a hablar de la RAM.

Con el sector de tecnología de consumo en ruinas debido a las necesidades de los centros de datos para la IA, no podemos acceder a componentes a buen precio, pero es que los fabricantes tampoco. A Apple (y a todas) les cuesta mucho más tanto la memoria como el almacenamiento de sus dispositivos, lo que está provocando que suban los precios.

En un primer momento, cuando todas estaban aumentando el precio de sus dispositivos, Apple pareció librarse, pero fue un espejismo. Simplemente, tenían mucho más stock acumulado que los demás porque sus pedidos son enormes, pero una vez ese stock voló, sus equipos comenzaron a subir de precio exactamente igual que los del resto del sector.

Comprar a la vez componentes para seis dispositivos distintos que tienen todos previsiones de millones de unidades vendidas es un reto mayúsculo tanto por lo que cuesta como porque, simplemente, es posible que no puedan obtener físicamente esos componentes porque Samsung, SK Hynix y Micron no hayan podido fabricarlos aún.

Recordemos que esas tres empresas son las que controlan el mercado de los chips de memoria y no dan abasto al estar centrados en los chips para plataformas de IA, muy diferentes a los que monta la tecnología de consumo. Por tanto, Apple se estaría topando con un límite práctico tanto por el precio como por la limitación de oferta. Ya no es la primera, es la que recoge las sobras.

Tim Cook ha mencionado en la reciente llamada con inversores los problemas con el aumento del precio de la memoria aunque, como leemos en Appleinsider, no ha mencionado ni remotamente el lanzamiento dividido para los iPhone. Fuentes dentro de proveedores de componentes de iPhone sí apuntan que el marketing es importante en esta decisión, pero que la fragilidad de la cadena de suministro está suponiendo el desafío clave de esta generación.

No podemos obviar, eso sí, la cuestión práctica. En la lista de los móviles más vendidos, cada año figuraban los nuevos iPhone de turno. Aunque salieran en septiembre/octubre, tanto los modelos Pro como los básicos se colaban en los primeros puestos, pero este año con el esperado plegable, la atención puede estar demasiado dividida.

Antes, quien quería un Pro lo tenía claro, igual que quien quería un iPhone no Pro, pero con un nuevo dispositivo en la ecuación y, además, tan diferente, el usuario dispuesto a gastar puede tener más dudas. Además, está el asunto de la atención. Con el plegable en la ecuación, toda la conversación se va a enfocar tanto en ese modelo como en las cámaras del iPhone 18 Pro, lo que puede dejar al iPhone 18 en un tercer escalón incómodo.

Por tanto, además de para poder negociar y seguir buscando proveedores esperando que alguno les brinde la memoria necesaria al precio correcto, escalonar el lanzamiento de los iPhone parece buena idea de cara a no autosabotearse el marketing.

En Xataka | Las nuevas gafas de Apple tienen un modelo en las Ray-Ban Meta. La clave es que es un modelo a evitar