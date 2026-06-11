iPhone 18: todo lo que creemos saber sobre el nuevo modelo base de Apple

En septiembre se presentarán los nuevos iPhone 18 Pro y será la puesta de largo de John Ternus como nuevo CEO de Apple. Y... ya. Quizá veamos el rumoreadísimo iPhone plegable, pero el iPhone 18 tendrá que esperar. Rompiendo con la tradición de sus lanzamientos, el iPhone 18 básico tendrá que esperar hasta algún momento de la primavera del año que viene.

Sin embargo, eso no significa que la rueda de los rumores y filtraciones no esté funcionando. A continuación, te contamos todo lo que creemos saber sobre ese iPhone 18 que, según esos rumores, no vendrá a ser una revolución, pero sí tendrá un par de características que harán que sea más interesante que los actuales iPhone 17 y iPhone 17e: nueva cámara y memoria RAM.

Vamos al lío.

¿Qué se espera del iPhone 18?

Diseño : dos vertientes en las filtraciones con un diseño mantenido en la filtración más conservadora y una isla que seguirá el diseño de los modelos Pro, pero con dos cámaras en lugar de tres para diferenciar algo más este iPhone 18 de los iPhone 17 y iPhone 16.

: dos vertientes en las filtraciones con un diseño mantenido en la filtración más conservadora y una isla que seguirá el diseño de los modelos Pro, pero con dos cámaras en lugar de tres para diferenciar algo más este iPhone 18 de los iPhone 17 y iPhone 16. Pantalla : diagonal de 6,3 pulgadas con refresco LTPO de hasta 120 Hz con una Isla Dinámica que mantendrá el tamaño de la que teníamos hasta ahora. En los iPhone 18 Pro sí se supone que tendremos una Isla Dinámica más pequeña.

: diagonal de 6,3 pulgadas con refresco LTPO de hasta 120 Hz con una Isla Dinámica que mantendrá el tamaño de la que teníamos hasta ahora. En los iPhone 18 Pro sí se supone que tendremos una Isla Dinámica más pequeña. SoC : Apple A20 con características recortadas en GPU y núcleos respecto al A20 Pro que llevará el iPhone 18 Pro.

: Apple A20 con características recortadas en GPU y núcleos respecto al A20 Pro que llevará el iPhone 18 Pro. RAM : 12 GB integrados en la oblea del chip para permitir un buen desempeño de la nueva Siri AI y Apple Intelligence.

: 12 GB integrados en la oblea del chip para permitir un buen desempeño de la nueva Siri AI y Apple Intelligence. Cámaras : configuración de doble cámara con un gran angular que será más luminoso y demás, pero que palidecerá frente a un nuevo sensor principal que, además, estará en una cámara con apertura variable.

: configuración de doble cámara con un gran angular que será más luminoso y demás, pero que palidecerá frente a un nuevo sensor principal que, además, estará en una cámara con apertura variable. Conectividad : el nuevo chip C2 sería el corazón de las redes de los nuevos iPhone 18.

: el nuevo chip C2 sería el corazón de las redes de los nuevos iPhone 18. Precio : se espera que se mantenga alrededor de lo que ya tenemos con los iPhone 17, sin pasar de los 1.000 euros en la versión básica de 256 GB. Otro cantar será la versión con 512 GB, que esa sí puede sufrir por el aumento del precio de los componentes.

: se espera que se mantenga alrededor de lo que ya tenemos con los iPhone 17, sin pasar de los 1.000 euros en la versión básica de 256 GB. Otro cantar será la versión con 512 GB, que esa sí puede sufrir por el aumento del precio de los componentes. Lanzamiento: evidentemente, sin nada confirmado, pero todas las filtraciones desde hace tiempo apuntan a un lanzamiento en primavera de 2027.

¿Cuándo saldría el iPhone 18?

La previsión es que Apple, por primera vez, romperá su ciclo clásico de lanzamientos. En lugar de lanzar los dos iPhone 18 en septiembre, el que llegará primero será el iPhone 18 Pro, mientras que el iPhone 18 saldrá en algún momento de primavera del año que viene.

De hecho, este lanzamiento tardío implicaría que en la keynote de septiembre Apple no presente en profundidad los iPhone 18. Sí debería mencionarlo para que el usuario tenga claro que llegará, pero dejando todos los detalles para una presentación posterior más cerca del lanzamiento en primavera.

¿Qué diseño tendrá el iPhone 18?

Las filtraciones apuntan a un diseño conservador, como suele pasar. Apple ya ha creado una identidad visual para los Pro con una isla gigante que va de lado a lado para la cámara trasera, mientras que el iPhone 18 básico cuenta con las cámaras por separado y en posición vertical.

Es posible que haya algunos cambios como las cámaras una al lado de la otra o con un diseño similar al de la isla del Pro, pero manteniendo sólo dos cámaras. De momento, sólo hay especulación aquí, pero si sigue la tendencia, es fácil ver ese cambio en la trasera porque, de no hacerlo, Apple repetiría por tercer año el diseño del iPhone 16. Y eso no es algo que suelan hacer los de la manzana.

¿Cómo serán las pantallas de los nuevos iPhone 18?

En la parte frontal, se espera que el iPhone 18 Pro cuente con una isla dinámica más pequeña, pero ahora mismo no hay filtraciones sobre ese elemento del iPhone 18. Se han reportado algunos problemas a la hora de realizar esa miniaturización, lo que elevaría el precio del dispositivo y es algo que, para el iPhone 18 más 'barato', Apple no querría permitirse.

Por lo demás, las filtraciones apuntan a una pantalla LTPO con un refresco de hasta 120 Hz y una diagonal de 6,3 pulgadas. Hay menos detalles filtrados (en general) que para los iPhone 18 Pro, algo lógico debido ese supuesto lapso de tiempo entre un modelo u otro, y en la pantalla tampoco es que tengamos demasiada información.

¿Lo más fácil? Que los Pro sí tengan esa Isla Dinámica más pequeña, pero que con los iPhone 18 Apple mantenga el tamaño.

¿Qué procesador tendrán los iPhone 18?

Aquí lo que podemos esperar es un A20, pero con algunos núcleos y frecuencias recortadas respecto al A20 Pro que, supuestamente, montará el iPhone 18 Pro. Se tratará de un chip de 2 nanómetros fabricado por TSMC y, más allá del esperado subidón en potencia gracias al nuevo SoC, quizá lo más destacado es el asunto de la RAM.

De los 8 GB, pasaríamos a 12 GB de memoria. Son los mismos que ya tienen el iPhone 17 Pro, el iPhone Air y los que se espera que monten los iPhone 18 Pro y la explicación a la hora de igualar la cantidad de RAM viene marcada por la ambición de la compañía con la nueva Siri AI.

Los iPhone 18 serán unos móviles lanzados ya con la nueva Siri y Apple Intelligence en marcha y, para realizar algunas acciones en local, es necesaria una cantidad de RAM considerable.

Está claro que se necesitan 12 GB para tener todas las opciones de Siri AI y Apple Intelligence

Los 8 GB del iPhone 17 son adecuados para ciertas tareas, pero no para las más avanzadas de Siri AI (como la propia Apple ha detallado) y subir a 12 GB sería lo ideal para mantener la paridad en esa experiencia con esa IA que tanto van a empujar de ahora en adelante.

¿Qué batería tendrán los iPhone 18?

Los 2 nanómetros del A20 de TSMC ayudarán a que el móvil consuma un poco menos y se espera que los modelos Pro aumente un poco la capacidad de la batería, pero sobre el iPhone 18, no hay filtraciones lo suficientemente potentes como para que nos hagamos eco de ellas por el momento.

¿Qué sistema operativo llevarán los iPhone 18?

Aquí no hay dudas: iOS 27 será el sistema operativo de los iPhone 18. Apple ha compartido en la WWDC 2026 todos los detalles de esta nueva versión del sistema y mi compañero Guille de Applesfera ya ha podido probar la Beta 1 y, como decimos, será el sistema que montará de serie la nueva generación de Apple.

Algo curioso es que, al llegar más tarde que el modelo Pro, seguramente el iPhone 18 tendrá un mejor sistema operativo que el iPhone 18 Pro en septiembre. Nos referimos a esas opciones de Apple Intelligence y a las optimizaciones clásicas de las actualizaciones que se lanzan para el sistema semanas después del lanzamiento tradicional en septiembre.

¿Qué cambios en la cámara tendrá el iPhone 18?

Volviendo a la trasera, en las cámaras del iPhone 18 no se esperan novedades en cuanto a número de objetivos, pero sí en la cámara principal. Se ha filtrado que Apple está trabajando en una nueva cámara principal que tenga, además de un mayor sensor, un diafragma que permita cambiar la apertura.

Es algo que ya usó el Xiaomi 13 Ultra en su día, pero también el Samsung Galaxy S9. Se trata de un mecanismo que mueve físicamente el diafragma para permitirnos cambiar la cantidad de luz que entra en el sensor. De este modo, cuanta más luz entre, más desenfoque de fondo natural y, cuanta menos luz, más definida la fotografía en general.

Esto es útil para hacer una foto a un monumento o paisaje y que la imagen tenga una nitidez mayor de 'serie', lo que implicaría un menor procesado y una menor cantidad de nitidez artificial que debe añadir el algoritmo del sistema.

Un ejemplo de la apertura variable en un Samsung Galaxy S9

De todos modos, como digo, esto ya se probó y se abandonó, por lo que será interesante ver cuál es la aproximación de Apple.

¿Cuál sería el precio del iPhone 18?

La pregunta del millón, y más con la que está cayendo. Lows móviles están subiendo de precio y, sobre todo, son los móviles baratos los que más están sufriendo la crisis de la memoria RAM y los componentes. Es lógico porque es donde los fabricantes tienen menos márgenes y los precios ya estaban suficientemente ajustados.

En la gama premium es diferente porque los márgenes son más altos, pero con el precio del iPhone 18 puede pasar algo curioso. Mientras el iPhone 18 Pro sí puede aumentar de precio, el iPhone 18, que será la entrada 'barata' a la nueva familia de Apple, podría mantener los 959 euros de salida en el modelo con 256 GB de memoria RAM.

Otro cantar serán opciones más ambiciosas con 512 GB, pero un iPhone 18 de más de 1.000 euros sería difícil de justificar teniendo en cuenta la competencia actual. Pero, de nuevo, es demasiado pronto para hablar del precio del iPhone 18 y, de la manera que sea, aquí estaremos para ir actualizando este artículo con las novedades que vayan revelándose de estos iPhone 18.

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