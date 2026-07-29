Samsung va a poner sus fábricas de DRAM a toda potencia con un claro objetivo: que Apple no se vaya con los chinos

A la industria de los chips se le ha ido de las manos completamente la situación de la memoria DRAM. La situación y necesidades de los hiperescaladores y los centros de datos ha provocado que la mayoría de la producción de chips de memoria producidos por Micron, Samsung y SK Hynix vaya a parar a cubrir la demanda de la IA, dejando huérfano el sector de consumo.

Nada nuevo, ya que llevamos hablando de esto (y quejándonos) desde hace meses, pero aunque hemos ido hablando sobre nuevas fábricas para satisfacer la brutal demanda, también decíamos que estas fábricas estaban destinadas a seguir creando más memoria para esos centros de datos que estaban causando el cuello de botella.

La situación se ha ido tanto de control que marcas de consumo han empezado a mirar a los fabricantes chinos como CXMT o YMTC, y Samsung ha tomado la decisión de ampliar su producción de DRAM estándar. ¿El motivo? Apple no puede irse a los proveedores chinos.

Salvar al soldado Apple

Pese a que la situación está como está, la rueda debe seguir girando. Aunque algunas marcas se van a quedar por el camino debido a los altísimos precios de la RAM que les obliga a aumentar el precio para el consumidor, con el riesgo de que ese consumidor no quiera asumirlo, y Apple es una de las que sí o sí va a lanzar nuevos dispositivos.

Aunque el iPhone 18 se espera para comienzos de 2027, de cara a septiembre esperamos ver, como mínimo, el iPhone 18 Pro y el iPhone plegable, dos dispositivos cuyo precio está en el aire, pero que evidentemente necesitan tanto RAM como almacenamiento. Son los dos componentes más complicados en estos momentos y ya hemos visto que a Apple no le tiembla el pulso a la hora de subir precios. Varias veces, de hecho.

Pero claro, debe tener dispositivos en el mercado y, para ello, necesita componentes. Si la producción de Samsung, SK Hynix y Micron no basta, mirará a otros, y esos son los productores chinos. Concretamente una CXMT que estos últimos años ha dado pasos de gigante en los procesos de fabricación de su memoria RAM, y llevamos semanas con el runrún de que a Apple no le importaría que CXMT fuera uno de sus proveedores.

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CXMT estaría encantada, claro, pese a que en Estados Unidos hay quien apunta que Apple se metería en problemas y que, además, es teatrillo para conseguir mejores precios con sus proveedores habituales (Samsung). Estratagema o no, parece que ha funcionado ya que, como apunta el medio Sedaily, Samsung estaría ampliando sus instalaciones en Hwaseong para aumentar el suministro de DRAM de productos básicos.

Esta planta se enfocaría en memorias DDR de consumo y LPDDR para dispositivos móviles, y lo que apunta el medio surcoreano es que esta ampliación permitirá que Samsung aumente su capacidad de producción de DRAM estándar en, aproximadamente, un 15% antes de finales de 2026. Es un movimiento que le dice claramente a Apple "nosotros podremos darte la DRAM que necesitas, deja de mirar a China", y tiene todo el sentido del mundo.

Ahora mismo, las cuentas de Samsung están disparadas gracias al impulso de la industria de la IA, pero si alguna vez explota todo esto y las cosas vuelven a la normalidad, que uno de tus principales clientes haya encontrado un mejor socio no es deseable, y más si ese socio es un tercero con el que no te encuentras tan cómodo como con Micron o SK Hynix, con los que hay competencia, pero también tratos de favor, por lo que parece.

Y más allá de encandilar a un gigante como Apple, la reestructuración de la planta de Samsung responde a una cuestión más práctica. La compañía cuenta con varios complejos, pero para la creación de esta DRAM básica, había procesos repartidos por varias fábricas, lo que hacía el proceso más largo de lo necesario. Con la reorganización, aparte de expandir la capacidad de producción, concentran los sistemas de producción en un solo lugar para mejorar la eficiencia.

No es que vayan a ponerse a fabricar más, sino que van a fabricar de forma más inteligente. Veremos si ese 15% extra es suficiente como para aliviar algo la carga de un mercado saturado y, sobre todo, veremos si la decisión llega a tiempo.

Imagen | Apple

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