Reserva el 30 de julio para el cuarto Q&A en vivo con los editores de Xataka: solo para miembros de Xtra

El mes de julio se despide y lo hace, como ya es costumbre, con una cita marcada en rojo para los miembros de Xataka Xtra: el cuarto Q&A en vivo con el equipo de editores de la casa. Ya van cuatro, así que si todavía no has estado en ninguno, este es un momento tan bueno como cualquier otro para pasarte y echar un ratito junto a los demás xatakeros y los compañeros de Xataka.

Antes de abordar cómo funcionan estos encuentros, he aquí un TL;DR con los datos clave:

Día : 30 de julio.

: 30 de julio. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias). Asistentes : Rubén Andrés, Álex Alcolea, Alberto de la Torre, Javier Márquez y Jose García.

: Rubén Andrés, Álex Alcolea, Alberto de la Torre, Javier Márquez y Jose García. Link de conexión: os lo enviaremos por correo antes del evento.

Qué es (y qué no es) un Q&A de Xataka Xtra

Si es la primera vez que oyes hablar de estos encuentros, la idea es sencilla: son charlas en vivo, informales, entre los xatakeros que forman parte de Xataka Xtra y los editores de Xataka. Están incluidos en el paquete de ventajas de Xataka Xtra y, como en las ediciones anteriores, no hay guion ni temas cerrados.

Se habla de lo que surja: la noticia de la semana, algún lanzamiento reciente, espacio, ciencia, coches... La agenda la marcan los xatakeros. Es, en pocas palabras, un rato relajado para charlar y ponernos al día. Podría resumirse como quedar a tomar algo con nosotros, solo que en formato virtual.

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El formato se mantiene igual que en encuentros anteriores: la videollamada será a través de Google Meet, así que no necesitas instalar nada. Como siempre, el enlace llegará por correo poco antes de empezar, para que os podáis conectar desde el móvil, el ordenador o lo que tengáis más a mano. Y recuerda: activar cámara y micrófono, o incluso participar activamente, es totalmente opcional. Si prefieres solo escuchar, también vale.

En cuanto a quién estará al otro lado de la pantalla, seguimos con la idea de ir rotando editores en cada convocatoria para que podáis conocer a todo el equipo poco a poco. Para este cuarto encuentro contaremos con Rubén Andrés, Álex Alcolea, Alberto de la Torre, Javier Márquez y servidor, Jose García

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