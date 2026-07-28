La ONCE y el Ministerio de Ciencia regalan 2 millones de gafas para el eclipse solar: así puedes conseguirlas

De cara al próximo eclipse solar del 12 de agosto, algo tan importante como encontrar una buena ubicación para verlo es hacerse con unas buenas gafas homologadas. No valen las radiografías, ni los negativos de fotografías, como se ha dicho tradicionalmente. Tampoco es seguro mirar al eclipse con unas gafas de sol convencionales.

Ese tipo de actos, como mirar con el ojo desnudo, pueden causar problemas serios en los ojos. Esto es algo de lo que saben mucho en la ONCE. Por eso, acaban de lanzar junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España una campaña dirigida a concienciar acerca de la importancia de proteger la vista en este tipo de eventos. Y como no hay mejor forma de concienciar que dando acceso a las soluciones, una parte importante de la campaña será el reparto gratuito de 2 millones de gafas para el eclipse por todo el país.

¿Dónde se pueden encontrar las gafas para el eclipse de la ONCE?

Las gafas comenzarán a distribuirse totalmente gratis a partir del próximo lunes, 3 de agosto. 1.700.000 unidades se repartirán por los puntos de venta de la ONCE de toda España. Del resto se encargará la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), que los repartirá entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades. Concretamente, esta es la lista de museos y centros científicos que ha compartido el Ministerio de Ciencia:

ANDALUCÍA

Museo Interactivo de la Música de Málaga - MIMMA Parque de las Ciencias de Andalucía - Granada

ARAGÓN

Museo Aragonés de Paleontología - Teruel

CANARIAS

Museo de la Ciencia y el Cosmos - Tenerife Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología - Las Palmas de Gran Canaria Ojos al cielo – La Palma

CASTILLA-LA MANCHA

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) - Cuenca Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) - Cuenca

CASTILLA Y LEÓN

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía - Ponferrada Museo de la Ciencia de Valladolid - Valladolid

CATALUÑA

Museu de Ciències Naturals de Barcelona Museu de Matemàtiques de Catalunya – MMACA - Cornellà de Llobregat Parc Astronòmic del Montsec - Lleida

COMUNIDAD DE MADRID

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) - Alcobendas Museo Nacional de Ciencias Naturales - Madrid Real Jardín Botánico - Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Museo de Ciencias Universidad de Navarra - Pamplona

COMUNITAT VALENCIANA

Big History. Centro de divulgación científica y medioambiental - Aras de los Olmos Ciutat de les Arts i les Ciències de València Jardí Botànic de la Universitat de València Museo de Aguas de Alicante Museo de Ciencias Naturales de Valencia Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV) Planetario de Castellón

GALICIA

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) – A Coruña Museos Científicos Coruñeses – A Coruña

LA RIOJA

Casa de las Ciencias de Logroño

PAÍS VASCO

Eureka! Zientzia Museoa – San Sebastián

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Bioparc Acuario de Gijón

REGIÓN DE MURCIA

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

En cuanto a los puntos de venta de la ONCE, las gafas homologadas para el eclipse se repartirán por puntos de venta de la ONCE de toda España. Si quieres saber cuál es el más cercano a tu domicilio, puedes usar la aplicación Mi Vendedor ONCE, en la que aparece un mapa desplegable muy fácil de usar. En total hay 35.000 puntos de venta por todo el territorio español, así que seguro que tienes uno bastante cerca.

Otras iniciativas

El cupón del 12 de agosto de 2026 del sorteo de la ONCE estará dedicado, como no podría ser de otra manera, al eclipse solar. Es otra de las iniciativas que han surgido de este proyecto entre la ONCE y el Ministerio de Ciencia, pero no la única.

El acuerdo se firmó ayer, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) de A Coruña. Los firmantes fueron el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán.

Juntos, anunciaron la iniciativa de repartir las gafas para el eclipse y vender un cupón especial, pero también otras muchas actividades. Y es que, con esta firma, se ha decidido incorporar al Grupo Social ONCE a las reuniones de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses, así como a proporcionar recursos y materiales divulgativos que puedan ser adaptados, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades. Como explicó durante la presentación Alberto Durán, su objetivo es que después del eclipse no lleguen más personas a la ONCE con problemas de vista. Para ello, la concienciación es un punto clave.

Homologación garantizada

Para comprobar que unas gafas para el eclipse son adecuadas, deben estar homologadas según la norma EN ISO 12312-2:2015 y contar con el sello CE. La parte positiva es que estas las distribuyen dos instituciones totalmente fiables, como son la ONCE y el Ministerio de Ciencia, así que se garantiza que cuenten con dicho sello. Es una bonita iniciativa con la que la ONCE quiere que sus clientes estén muy bien protegidos de cara al evento astronómico del año. Y lo mejor es que, bien guardadas para no rayarse ni deteriorarse de otra forma, podrán servir también para los eclipses solares de 2027 y 2028. Viene una época emocionante para los amantes de la astronomía en nuestro país. Disfrutémosla con protección.

Imágenes | ONCE y Ministerio de Ciencia

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